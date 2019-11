De los lectores: cartas & mails

Sin distracciones; No se deje arrastrar; Prepagas; Competencia para el taxi; Cultura inglesa; Paseo del Bajo

Sin distracciones

El presidente electo, en lugar de festejar la decisión judicial que abrió la puerta a la liberación de Lula (concretada el viernes pasado), debería ocuparse de no interrumpir nuestras relaciones comerciales con Brasil, tan importantes para nuestra economía y de las cuales dependen muchos argentinos. Creo que es el momento de programar en conjunto los lineamientos a seguir con seriedad, consultando a los mejores, sin banderías políticas, e informando a todos los ciudadanos qué es lo que pretenden hacer y cómo lo van a hacer, sin distracciones banales y superficiales. Y fundamentalmente dejar que los medios de comunicación puedan seguir realizando su lógica tarea de informar. La libertad es la esencia de la república.

Sonia Decker

DNI 6.664.397

No se deje arrastrar

La frase "hemos cambiado, ahora somos mejores" se da de bruces con la realidad, única verdad. El 30 de octubre, al cumplirse 36 años de su triunfo electoral, la UCR organizó un homenaje a Raúl Alfonsín, en el cual habló a la concurrencia Alberto Fernández, ya como presidente electo. En lugar de hacer un panegírico de un gran político, primer presidente de la democracia recuperada en 1983, defensor de los derechos humanos, honesto, valiente, que fue acosado por los sindicalistas que aún hoy están entre los K, el futuro presidente se dedicó a hablar de su propia historia y recordar cómo influyó aquel en su carrera. Hubo luego declaraciones sobre el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión por parte de Hebe de Bonafini, Moyano, el exdirector de la Biblioteca Nacional Horacio González, Brieva, Echarri, Brienza, Rial, Brancatelli, De Vido, Zaffaroni, Bielsa y otros. Se llegó a mencionar que "los periodistas hicieron mucho daño y tendrán que pagarlo" y que "en el futuro ese periodismo será desaparecido". Zaffaroni pidió que el Congreso trate un proyecto de ley para intervenir la Justicia de Jujuy y poner en libertad a la delincuente Milagro Sala. Este aluvión de brutalidad y necedad, a pesar de sus desmentidas, está en la agenda del futuro presidente. Si no, leamos lo que dijo en México ante López Obrador y luego en la UNAM: "Cristina es inocente, perseguida con pruebas inexistentes, y está en libertad gracias a sus fueros y a los peronistas". Le pedimos a Alberto Fernández, como conocedor del derecho, que se aferre con todas sus fuerzas a la Constitución de la Nación y que no se deje arrastrar por su círculo íntimo y sus propias contradicciones.

Jorge Rubnicius

jrubi1942@yahoo.com.ar

Prepagas

Las prepagas incrementaron desmesuradamente sus cuotas durante 2019. Comprendo perfectamente que para poder seguir proporcionado sus servicios sea necesario aumentar los precios. Pero los últimos aumentos son prohibitivos para muchos jubilados que reciben los haberes mínimos. Después de haber aportado durante varias décadas no les va a quedar otro camino que acudir a los hospitales públicos. A las empresas de salud no les importa perderlos como clientes, ya que los pacientes de avanzada edad les insumen muchos gastos. ¿No existe una manera de ayudarlos? No digo convertirlos en socios vitalicios, sino cobrarles cuotas más accesibles. Aunque sea para cuidar la imagen de las empresas.

Catalina Mellibovsky

DNI 17.15.540

Competencia para el taxi

Los propietarios o conductores de taxímetros protestan desde hace tiempo por lo que -entienden- es una inadecuada competencia.

El error consiste en no tener claro que quienes compiten con ellos son los potenciales usuarios de un servicio de vehículos de transporte cuyos conductores respetan las normas de tránsito, no cruzan cuando el semáforo no los autoriza, respetan los límites de velocidad, respetan al peatón que tiene derecho de paso y se comportan civilizadamente.

Cuando los taxistas comprendan que deben comportarse como corresponde, serán ellos los competidores; mientras no lo hagan, están en desventaja. Los usuarios seguirán eligiendo la mejor forma para viajar.

Jorge Lo Valvo

DNI 5.999.493

Cultura inglesa

Con relación a el editorial sobre los cien años del Rotary, quisiera aclarar que la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), fundada en 1927, no debe ser confundida con las iniciales Icana, que corresponden a otro distinguido instituto cultural.

Alan Arntsen

Presidente consejo directivo AACI

Paseo del Bajo

Pocos días antes de las elecciones nacionales, en el programa de TV Polémica en el bar, el periodista "Chiche" Gelblung le hizo un comentario interesante a Horacio Rodríguez Llarreta, presente en la mesa: por qué no permitían la circulación de automóviles particulares los fines de semana, en los que hay poco tránsito vehicular pesado en el nuevo Paseo del Bajo. Permitiría dos objetivos: primero, que todos los que colaboramos pagando nuestros impuestos conociéramos la importante y tan esperada obra, y segundo, permitirnos unir velozmente la ciudad de norte a sur en ambas direcciones sábados, domingos y feriados. El jefe de gobierno, junto a Diego Santilli, contestó que estudiarían la propuesta, que les pareció interesante. Yo le agregaría la posibilidad de usarlo también -con carácter excepcional- cuando la ciudad de Buenos Aires se halle sitiada por manifestaciones, piquetes, cortes de calles y demás disturbios en los que circular se torna imposible. Descomprimiría la avenida 9 de Julio y calles adyacentes, agilizaría el tránsito y aliviaría los malos humores y tensiones que esos cortes producen a los sufridos conductores.

Bartolomé Abella Nazar

DNI 8.558.753

En la red

Facebook

Alberto Fernández: "El 10 de diciembre va a seguir siendo el mismo país desastroso que dejó Macri, sin reservas"

"Ya se están atajando, porque saben muy bien que no van a poder cumplir con todo lo que prometieron" - Sandra Viviana Macias

"El mismo país desastroso que dejaron ustedes después de 12 años con la soja a 600 dólares" - Alejandro Agrelo

"¡El mismo que ustedes dejaron en 2015 y que MM trató de sacar adelante!" - Sandra Garrido

