De los lectores: cartas & mails

10 de diciembre; No es la ideología; Impunidad; Golpes; Colchón; El Atlántico Sur; Medicaid; Jacarandás; La Recoleta

10 de diciembre; No es la ideología; Impunidad; Golpes; Colchón; El Atlántico Sur; Medicaid; Jacarandás; La Recoleta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2019

10 de diciembre

¿Sabrá nuestro presidente electo que el tiempo no para? El 10 de diciembre está ahí nomás y no da señales de estar ocupado con armar equipos y programas de gobierno.

Es momento ya de ir cambiando verbos, hacer en lugar de criticar y agraviar.

Gerardo Martínez

DNI 13.528.778

No es la ideología

Los gobernantes o exgobernantes con procesos o condenas judiciales Rafael Correa (Ecuador), Lula (Brasil) y Cristina Kirchner (Argentina) sostienen su inocencia alegando una persecución judicial o lawfare en su contra por su ideología afín a la izquierda. Tal concepción ha sido sostenida también por el presidente electo, Alberto Fernández. Si bien las imputaciones en estos tres casos son muy diferentes (siendo mucho más abundantes y respaldadas por evidencias en el caso argentino), cabe preguntarse por qué esta persecución judicial por razones ideológicas se ha producido solamente en estos casos y no en el de otros gobernantes de la misma orientación, como Michelle Bachelet y Ricardo Lagos en Chile, y José Mujica y Tabaré Vázquez en Uruguay. Y sí ha ocurrido en los casos de varios expresidentes de Perú que no pueden ser considerados de esa tendencia. El común denominador de los procesados por corrupción ha sido su accionar ilícito y los delitos cometidos, no su orientación ideológica. Por lo tanto, se les debe exigir que refuten las acusaciones, las pruebas y los testimonios acumulados en su contra, en lugar de esgrimir cuestiones políticas.

Alfredo Andreotti

xintetico@mac.com

Impunidad

Cuando los ciudadanos escuchamos al presidente electo, Alberto Fernández, hablar de la "inocencia" de Lula, a sabiendas de que tiene condena en dos instancias de la Justicia de Brasil, o de la detención "ilegal" de Milagro Sala, cuya prisión fue ratificada por la Corte Suprema argentina, entendemos que falta a la verdad, ante lo cual nos inclinaríamos a pensar que se encamina a cumplir un pacto de impunidad. Pero no, seguramente estamos equivocados, sobre todo teniendo en cuenta que la multiprocesada vicepresidenta electa tiene una importantísima cantidad de pruebas en su contra en los distintos juicios por corrupción que se le siguen. Sería demasiado atropello a la división de poderes y a la legislación vigente para un presidente, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la UBA.

María Alejandra Rodríguez

maría.marge.rod@gmail.com

Golpes

Leí en LA NACION online que en apenas 48 horas la UCR afirmó que lo de Bolivia fue un golpe de Estado. Pero 18 años después aún nadie define si la caída del doctor De la Rúa no se debió a un orquestado golpe de Estado.

Las cosas por su nombre, por favor.

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

Colchón

¿Y si en lugar de emitir, suplimos la falta de financiamiento con lo que tenemos los argentinos en el colchón, empezando por nuestros políticos?

Gaspar I. Gazzola

DNI 11.775.909

El Atlántico Sur

Días pasados LA NACION publicó la carta de un lector que señalaba una nueva postergación de la industria naval pesquera nacional en favor de la española. Este tipo de situaciones no es nuevo, y es un aspecto más de nuestras políticas erráticas y pendulares. Que en este caso afecta un interés vital y estratégico para el país: nuestra proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida. El aprovechamiento sustentable de nuestros recursos pesqueros puede ser palanca de crecimiento económico y poblamiento de nuestro extenso litoral marítimo, ya que la Argentina tiene en el Atlántico Sur, según especialistas, otra pampa húmeda y otra Vaca Muerta. Pero para que eso sea posible son imprescindible (y ya son impostergables) acuerdos políticos mayoritarios para definir políticas de Estado para la defensa de nuestra soberanía, en todas sus formas, de nuestro territorio marítimo, para la explotación sustentable de sus recursos, y también para reforzar la presencia argentina en la Antártida.

Claudio E. Maio

claudiomaio@yahoo.com

Medicaid

Estados Unidos es el país más poderoso del planeta. En abril del 2018, Medicaid, que subvenciona a los más pobres, decidió: si usted no esta discapacitado tiene un mes para conseguir trabajo, si no lo consigue venga, y le enseñaremos un oficio; si no puede aprender un oficio, le asignaremos un voluntariado con controles estrictos.

¿Estarán ellos o nosotros equivocados? Personalmente, pienso que somos tontos y cobardes.

Dr. Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Jacarandás

El 11 de noviembre fue la festividad de San Martín de Tours, patrono de Buenos Aires. Como cada año, los jaracandás visten de fiesta la ciudad, adornando de azul la copa de los árboles y alfombrando nuestro caminar.

Raúl Valdez

DNI 10.203.000

La Recoleta

Días atrás asistí a un responso en la capilla del peristilo del cementerio de la Recoleta. A medida que corrían los minutos, comenzó a llegar un grupo de personas, mayoritariamente hombres, que comenzaron a saludarse y a hablar. Llegó un momento en el que era prácticamente imposible escuchar las palabras del sacerdote interviniente. Las puertas de madera que separan a la capilla permanecieron abiertas. Sugiero, por lo tanto, que una vez ingresados los familiares y amigos, se cierren las puertas, y recordar a los que van llegando mantener el silencio y el respeto que la ocasión merece. Los que hablaban el otro día a viva voz eran los siguientes.

Gustavo Ovide

DNI 8.296.456

En la red

Facebook

Crisis en Bolivia:Evo Morales buscó asilo en México

"Si hubiese respetado al pueblo, no se hubiera postulado" - Liliana Rodríguez

"Evo, ¿por qué no te fuiste a asilar a Cuba o a Venezuela?" - Mercedes Valles

"Nada más grave que cuando se rompe la democracia" - Ivana Maidana

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)