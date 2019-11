De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2019

"Ficha limpia"

Mala señal

El próximo presidente dijo que Google y Facebook deberían ser controlados. Mala señal de parte de una agrupación política cuyos procederes ya conocemos. A ello debería sumarse la falta de quorum por ausencia de los legisladores kirchneristas y de los bloque afines a Alberto Fernández para el debate del proyecto de ley denominado "ficha limpia", que no es otra cosa que depurar la política con un tamiz de honestidad pública y privada. El único objeto de dicha ley era impedir el acceso de gente carente de los más elementales principios de ética y moral. Aquí se cumple aquello del que calla otorga. Igualmente, debería existir una ley que prohibiera la ausencia en el recinto del Congreso para evitar el quorum. Los legisladores olvidan que son empleados nuestros y que les pagamos para que trabajen. Son los únicos empleados que se fijan el propio sueldo precisamente para no trabajar. Vergonzoso.

Norberto Hernán Linzuain

Pena

Fue una empresa que no tuvo final feliz intentar que la bancada kirchnerista diera quorum y votara a favor de la ley de "ficha limpia". Los leones no son herbívoros y los corruptos se cubren mutuamente, para que nadie note sus actos de corrupción. Durante la "década ganada", el país retrocedió en institucionalidad y transparencia. Lamentablemente, no se logró avanzar lo suficiente durante la gestión de Macri para evitar futuros tropiezos en esta materia, y lo que se vislumbra a partir del 10 de diciembre no es mejor. ¡Una pena!

Andrea Cecilia Testa

Traspaso

Finalmente el traspaso formal de la presidencia se hará en el Congreso de la Nación, tal como es el deseo del presidente electo. Mauricio Macri, haciendo gala de su voluntad de mantener un clima de tranquilidad y cordialidad, aceptó las condiciones impuestas por Alberto Fernández. Es de esperar que el clima responda a patrones de civilizado comportamiento y no expongan al presidente saliente a una situación de oprobio y violencia verbal que menoscabe su condición e investidura.

Cualquier circunstancia que oscurezca esta ceremonia será un baldón para la República y un desprestigio para aquellos que la promuevan. Es de esperar que el acostumbrado y grotesco circo que se monta frecuentemente en el Congreso se transforme esta vez en un acto ordenado y civilizado.

Florencio Olmos

Amparo

¿Es correcto que a quienes siendo funcionarios públicos y les pagamos el sueldo, si delinquen, estén amparados por fueros?

Julio Sánchez Ruiz

Alquileres: un déjà vu

"Hay veces que hay problemas que se deben resolver, demostrando que no tienen solución". Así pensaba Umberto Eco en sus cinco escritos morales. Y cuánta razón tenía. Porque de solo pensar en la actual situación socioeconómica que atraviesa el país, en querer imponer más intervencionismos estatales, más restricciones a un problema crónico como es el de los alquileres, es proponer un nuevo déjà vu que profundizará, sin duda, aún más la crítica situación que atraviesa el sector inmobiliario. Que la viene padeciendo desde hace muchos años. Desde hace más de siete décadas, con la primera ley de alquileres, propuesta por Perón, hasta hoy, casi todos los gobiernos han querido instalar su cuota de inoperancia e incapacidad en la solución del tema. Tras la vigencia de la ley que rige actualmente en la CABA, se consiguió frenar casi totalmente el mercado inmobiliario, la inversión y la ocupación en la que representa la madre de todas las industrias: "la construcción" de nuevas viviendas. También hubo una retracción en la oferta de departamentos destinados a la locación, y por ende un significativo aumento en el precio de los alquileres, siendo los primeros perjudicados los mismos inquilinos. Se produjo un búmeran sin salida a la vista. Las dificultades se solucionan con capacidad, sensatez e inteligencia. Con una inyección de creatividad que los diferentes gobiernos no han sabido administrar. La oferta y la demanda constituyen el eje central de cualquier operatoria del mercado inmobiliario, sustituyendo toda medida conspirativa al respecto. Representa el abecé de la actividad.Todavía estamos a tiempo de no seguir poniendo trabas y más piedras en el camino, y de seguir tropezando siempre con ellas, que nos hacen caer siempre e inexorablemente sobre el lado más oscuro, desprotegido. Los que tienen que pagar el pato de la boda son los locatarios.

Ernesto S. Ballvé Sardá

Propuesta en 1977

En su valioso libro Disposición final (págs. 212/213) Ceferino Reato da cuenta de que en enero de 1977 el doctor Ricardo Yofre, entonces subsecretario general de la Presidencia, le pidió "tomar un café" al doctor Raúl Alfonsín para encontrar una "salida política". En dicha entrevista, Alfonsín le propuso al funcionario convocar a una asamblea constituyente donde estuviesen representadas todas las corrientes políticas y así designar presidente al teniente general Videla, por "tres o cuatro años".

Lamentablemente, el gobierno militar no se animó a dar el paso que hubiese brindado a la guerra contra la subversión un mayor sustento de legalidad positiva.

Augusto José Padilla

Trámite en la Anses

Agradezco de corazón a la Anses que haya facilitado los trámites pensando en las personas que envejecemos, y le pido al próximo gobierno que por favor mantenga las cosas que favorecen a todos.

María Grondona

Fernando pudo salir de la villa, estudiar, recibirse y comprarse su casa propia

"Felicitaciones y bendiciones, Fernando. ¡Adelante y éxitos!" - María Fabiola Sartor

"¡Ejemplo de persona!" - Alejandra González

"Felicitaciones, Fernando, acertaste en la elección porque ese es el camino: trabajar, estudiar y tener una meta clara. Que Dios te acompañe y seas muy feliz" - Jorge Mariani

