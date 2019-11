De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de noviembre de 2019

"De los argentinos"

"El gobierno volvió a manos de los argentinos", dijo el futuro presidente de la Nación. No logro comprender. ¿Acaso yo, como más de la mitad de los "argentinos" que no lo votaron, estamos hasta ahora en manos de algún extranjero? ¿O acaso no estamos bien representados por el actual gobierno? Siempre nos sentimos parte de este país. Lo único que deseo es que los argentinos a los que se refiere no sean los del "vamos por todo", que en su momento fue parte de la acción de gobierno que su vicepresidente electa, procesada, llevó a cabo. Por ahora las señales no son alentadoras, no ha comenzado su mandato y sus legisladores aliados no dieron quorum para el tratamiento del proyecto de "ficha limpia", asegurando así la impunidad para la corrupción de Estado.

Entonces. ¿el gobierno volvió a manos de qué argentinos?

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Estadista

El diccionario de la Real Academia define al estadista como "persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado". Es lo que precisa la Argentina para su presidente. No a quien se limite a decir lo que el auditorio de turno le gusta escuchar, demoniza a un personaje de dibujos animados o afirma hechos que la historia demuestra que son falsos.

A quien le quepa el sayo que se lo ponga.

Roberto A. Meneghini

DNI 6.069.678

Derechos femeninos

Quisiera referirme a los dichos de la señora Mercedes Funes en la sección Sábado. No es mi intención polemizar ni opinar sobre el tema del aborto. Se trata de otra cuestión. Hay una frase atribuida a Voltaire, que dice: "Estoy en desacuerdo con lo que dices pero defendería hasta la muerte tu derecho a decirlo". Creo que la columnista se equivoca al calificar de papelón de nuestro presidente al hecho de haber facilitado el debate del aborto legal en la Argentina y señalar que termina su mandato besando pañuelos celestes. Considero elogiable (por el gran sentido de la democracia que representa) que un presidente que no comparte un criterio habilite su discusión sin dar a conocer su opinión y dejando en plena libertad de conciencia a sus legisladores. Eso se llama democracia y libertad de expresión. Pero ambas han sido tan degradadas por nosotros que ya ni sabemos de qué se tratan. Me interesaría además que especifique cuándo y cómo el señor Presidente se expresó sobre los derechos de las mujeres, para que lo acuse de ser uno de los principales detractores de esos derechos. Si no, se estaría repitiendo algo que no tiene ningún fundamento.

Gloria Salas

DNI 0.019.469

Síntesis perfecta

De todo se aprende. Las declaraciones, después de la final de la Libertadores entre River y Flamengo, de Felipe Luis y Enzo Pérez, perfecta síntesis de la dignidad en la victoria y en la derrota. Si nuestros políticos pudieran aprender de ello.

Jorge D. Heuck

DNI 11.938.210

Cuenca del río Negro

La falta de ideas, o lo que es peor, el uso político de la pobreza y la falta de cultura es la gran generadora del hambre. Sin duda, una tragedia nacional. La cuenca del río Negro abarca 132.275 km2, y si la extendemos hacia abajo y al río Colorado, casi el doble. Tierra fértil y con riego gratis. El río Negro derrama agua dulce al mar sin usar, 1014 metros cúbicos por segundo. Un desperdicio insólito que beneficiaría a cinco provincias, con una adecuada ley de arrendamientos o entrega de tierras fiscales. Puede dar trabajo muy rentable y alimento de calidad a más de tres millones de personas hacinadas en el conurbano de las grandes ciudades. A la espera de un "plan" que los condena a más pobreza, otra pampa húmeda sin explotar para gente que realmente tiene hambre, quiere trabajar y ganar muy buen dinero. Es urgente que se junten los ministros de la producción de las cinco provincias para que se sumen a la buena iniciativa de terminar con el hambre con trabajo e ingresos genuinos.

Más dádiva, menos trabajo. Lo que debió ser un seguro de desempleo temporario se convirtió en un desastre que se puede remediar con buenas ideas.

Enrique A. Gassiebayle

gassycre@hotmail.com

Avivada

Quiero sumarme al reclamo del lector Hernán del Sel el sábado pasado sobre el porqué del cobro diferencial entre un automóvil y una camioneta en las playas de estacionamientos públicos y privados. Para ampliar en el concepto de "avivada" allí planteado, agrego que en las playas de estacionamiento administradas por el gobierno de la ciudad debajo de la avenida 9 de Julio, donde las cocheras son fijas (con lo cual, da lo mismo estacionar un microvehículo para dos personas tipo smart que una potente camioneta de 3000 kilos) también incurren en este cobro diferencial. A mi entender, esta modalidad parte del concepto equivocado de que las camionetas representan un artículo suntuoso, por lo tanto su propietario tiene que pagar más. Lo lamentable es que este análisis erróneo sobre los bienes materiales sea fomentado desde las mismas organizaciones estatales.

Claudio Paderni

claudiopaderni@hotmail.com

Jubilación mínima

Días atrás vi un cartel en una famosa confitería del barrio de Almagro en el que se ofrece el pan dulce a 900 pesos el kilo. Si es cierto que en diciembre aumentarán la jubilación mínima a 14.000 pesos, los jubilados que la cobren podrán comprar 15 panes dulces en esa confitería, y con esa compra ya habrán gastado todo lo que cobraron por su jubilación.

Raúl H. Álvarez

DNI 7.619.244

En la red

El Frente de Todos suma aliados para alcanzar la mayoría en Diputados

Facebook

"Hay que reconocerles que saben construir poder. ¡No importa cómo ni a qué costo!" - Isabel Galdos

"Siempre tan democráticos, quieren una escribanía en el Congreso... como fue en la 'década ganada'" - María Isabel Panetta

"Se les pide coherencia, respeto y honestidad, no arreglos para darse impunidad" - Ona Vais

