De los lectores: cartas & mails

Ajuste de la política

Los números de la economía nos llevan irremediablemente a un nuevo ajuste. Otro más. Ya se analizan las primeras medidas que, como siempre, deberemos pagar los ciudadanos y las empresas: suba de las retenciones, aumento de los derechos de importación, incremento en la tasa de Bienes Personales, el ABL, Ingresos Brutos y otros impuestos, todo lo cual se suma al mayor impuesto que todos pagamos, el inflacionario. Me pregunto cuándo el ajuste alcanzará también a nuestros políticos. ¿Hasta cuándo la inmensa cantidad de legisladores nacionales y provinciales y de concejales municipales? ¿Hasta cuándo la inmensa cantidad de asesores de diputados y senadores? ¿Hasta cuándo las jubilaciones de privilegio y el canje de pasajes? ¿Hasta cuándo los fondos reservados? ¿No será momento de pensar en la unificación de algunos municipios y de algunas provincias? ¿Cuándo la política va a ser parte del ajuste, en lugar de continuar aumentando sistemáticamente sus gastos, que pagamos nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes?

Promoción comercial

Dentro de muy pocos días tendremos un nuevo gobierno y suele ocurrir que, a pesar de que el servicio exterior está integrado estrictamente por profesionales preparados -desde su ingreso- en todas las técnicas teóricas y prácticas que requiere la diplomacia, para que la Argentina pueda defender del mejor modo sus intereses nacionales en las relaciones internacionales, se apela a una anacrónica excepción. Se trata del todavía existente artículo 5 de la ley del servicio exterior, que le permite a cada nuevo gobierno nombrar 25 embajadores, llamados políticos (para distinguirlos de los de carrera) lo cual cierra ese número de vacantes a funcionarios que, con más de treinta años de actividad, pudieran alcanzar dicho rango para culminar una vida profesional al servicio del país. Pero dada la vigencia del artículo 5 de la ley, ningún gobierno se ha privado de hacer un uso político de ella, seguramente por no haber llegado a ponderar todo el valor de un servicio exterior absolutamente profesional en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente. Además, también se ha desconocido que la Cancillería asumió hace más de dos décadas funciones en materia económico-comercial y de inversiones, incorporando a los funcionarios del servicio económico y comercial exterior, momento en que se priorizó -entre otras medidas- la agenda y el perfil en los ingresantes al Instituto del Servicio Exterior. Por eso resultó lamentable que en 2017 las funciones de promoción comercial fueran transferidas al Ministerio de Producción, y en ese ámbito a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Esto sin considerar que los funcionarios diplomáticos ya se encontraban y se encuentran plenamente capacitados para llevar adelante las actividades de promoción comercial, y por ello sigue siendo legítima la aspiración de que dichas competencias retornen durante la nueva gestión gubernamental al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ley de góndolas

Agradezco a los señores diputados su intención de tutelar mi comportamiento como consumidor y el de los comercios donde me abastezco. Pero advierto que los recursos que destinamos los contribuyentes al Poder Legislativo deben consagrarse a temas más relevantes y acuciantes, y cuyos resultados sean más eficaces a la hora de facilitar el bienestar y el desarrollo de la sociedad.

Docentes e internet

Con un dólar "planchado" hace dos meses, con estancamiento como consecuencia de la caída del consumo, con la mitad de la población endeudada según las estadísticas, es incomprensible el aumento del 20% para el mes de diciembre en los servicios de cable e internet de Fibertel. Como docente necesito transmitir a alumnos, padres e instituciones en las que trabajo una cantidad de mensajes que me obligan a tener el servicio. De igual modo debo tener acceso a los bienes culturales, películas, obras de teatro, documentales, así como a los programas informativos. No se justifica que el 10% del sueldo docente se destine a estos servicios por la insensibilidad o ambición empresaria y por la inacción de los gobiernos que no declaran servicios públicos (imprescindibles como el agua, el gas y la electricidad), con cuadro tarifario definido en audiencias públicas, tanto al cable como a internet.

Aumento del ABL

Me causó un gran malestar enterarme de que a partir del año próximo el ABL en la ciudad de Buenos Aires se aumentará según el índice de inflación mensual. Un gran porcentaje de los propietarios e inquilinos son empleados y jubilados cuyos ingresos no son actualizados según el incremento del costo de vida. El gobierno porteño, en estos tiempos difíciles, debería medir los gastos. Hay muchas megaobras construidas y en construcción, y los contribuyentes no están en condiciones económicas de solventarlas. Alguien dijo: "Todo a su tiempo y armoniosamente" y eso es lo que hay que hacer.

Kubrick

Leí con curiosidad el destacado artículo sobre Ojos bien cerrados, de Stanley Kubrick, una película extensa, hecha en el ocaso del director, que se metió en un mundo que no conocía ni dominaba. Admito que no llegué a la mitad, por aburrida. Esto le pasó a la mayoría de los espectadores, de allí su tremendo fracaso internacional. Por eso la curiosidad.

