De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de diciembre de 2019

Todo igual

Una poesía decía. "Todo está como era entonces. La calle con sus árboles, las ramas con sus nidos". Idéntica definición de lo que se viene. En la pelea por los puestos, por el poder, por figurar mediante la ambición, todo sigue igual. Se busca sin decoro. Por el contrario. No importa quién quede en el camino. ¿La ética? Para dentro de cuatro años, Dios mediante.

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

A los abogados

Los señores abogados que se dicen defensores de la justicia deberían congregarse en Comodoro Py y declararse defensores también de los fiscales y jueces, en lugar de ver que ciertos personajes fuera de toda lógica piden la libertad de quienes consideran "pobres víctimas", y ser indiferentes.

Luis Diego Zorzano

DNI 4.478.328

Responsabilidades

A raíz de la tragedia en la ruta 2, mucho se habla de los cinturones de seguridad y de la responsabilidad de los choferes. Yo me pregunto, ¿qué responsabilidad tienen los adultos acompañantes? ¿No es responsabilidad de ellos cuidar de los chicos y que todos viajen con sus cinturones de seguridad puestos? Cuando esas personas fueron designadas acompañantes y cuidadoras de los chicos, ¿tuvieron la noción de la enorme responsabilidad que asumieron, o lo único que hicieron fue preparar el protector solar, la malla y la sombrilla? Yo me imagino el micro con unos 40 chicos en plena algarabía y los adultos cuidadores festejando sus ocurrencias, y, por supuesto, todos corriendo de un lado para otro. ¿A nadie se le ocurrió que eso podría molestar a los choferes?

Y otro tema a tener en cuenta: en esos viajes viajan dos o tres padres. Ahora bien, esos padres, ¿están capacitados para cuidar de cuarenta niños, o solo se ocupan de sus hijos y el resto que Dios los ayude?

Raúl Rossi

DNI 4.866.205

Micros

Estoy tan conmovida que no encuentro palabras para tanto dolor. En enero de 2014 tuvimos mi hija y yo un accidente muy parecido en un micro de la empresa El Rápido, en el kilómetro 55 de la ruta 2. En una carta que publicaron hacía hincapié en el uso del cinturón de seguridad, solamente nosotras salimos ilesas debido a su uso. También señalé lo precario del servicio: los choferes, presionados por cumplir horarios, exceden la velocidad; forzados por los dueños de las empresas, realizan viajes sin las horas de descanso necesarias, y los micros no se controlan. De hecho, el 18 de noviembre, regresando en auto desde Mar del Plata, vimos por lo menos tres micros en la banquina con algún problema técnico y a los pasajeros esperando el reemplazo. Eso sí, en Vivoratá un control policial nos detuvo, nuestro auto es de alta gama, pero justo teníamos turno para el 27/11 para la VTV. Estaba vencida el 6/11, es cierto, le mostramos al policía el turno con su respectivo pago, pero nos dijo que debía secuestrar el auto, el carnet de conducir, etcétera. Viajábamos con nuestra hija discapacitada, quien se altera en estas situaciones. Sin ningún pudor el uniformado dio a entender que había que "pagar in situ" una compensación para dejarnos continuar la marcha . Mi marido "pagó" para evitar alteraciones en la conducta de nuestra hija. Sin embargo, los micros exceden la velocidad máxima, y los controles policiales nunca los detienen. Esto no debería ocurrir nunca más.

Claudia García

clodine31@yahoo.com.ar

Pasividad policial

A diario se ven personas saltar los molinetes para evadir el pago de los trenes y subtes en Constitución. A la vista de todos, funcionarios policiales inclusive, y nadie hace nada. Mientras tanto, la gran mayoría pagamos el servicio que utilizamos. Seguramente la pasividad del poder de policía sea consecuencia de la decisión de algún funcionario nacido antes de los años 60 y que aún sigue sin entender la diferencia entre represión y castigo a la violación del Estado de Derecho. Mientras esa generación siga presente en nuestra sociedad y sin entender que el cumplimento de la ley y su exigibilidad son fundamentales para vivir pacíficamente, difícilmente nuestro país logre establecer un rumbo. Porque los que cumplimos estamos hartos de ver cosas como estas.

Agustín H. Banchieri

DNI 24.155.007

Navidad

Una reflexión cuando falta poco para las fiestas navideñas, ¿sabrán los proabortistas que el 25 de diciembre se festeja un nacimiento?

Juan Bautista Garona

DNI 10.140.802

Edad jubilatoria

Hoy, la necesidad de extender la edad jubilatoria es un tema recurrente. Es una realidad que la gente vive más y las cajas jubilatorias no pueden afrontar sus déficits. Para muchos jubilarse es dramático porque significa posicionarse de una manera diferente en la sociedad, y un cambio profundo en el estilo de vida. Por el contrario, para otros, el poder jubilarse les resulta beneficioso. Gracias a la ciencia se alargó la vida, pero los ciclos vitales siguen ocurriendo como siempre y el deterioro del cuerpo también, sin mencionar lo que a veces se da en lo cognitivo. Me pregunto si quienes tienen la tarea de decidir sobre el futuro de los hombres, quienes probablemente lo hagan desde un escritorio, piensan en los trabajos insalubres, donde hay esfuerzo físico, como enfermeros, mozos, albañiles, trabajos de carga y tantos otros que no cuentan con atención médica ni sesiones de kinesiología, sabiendo que el día que no rindan por tener limitaciones dejarán de ser contratados. Creo que sería conveniente establecer las diferencias en cada caso y encarar el tema con la profundidad necesaria para no priorizar las cuentas por sobre las personas.

Adriana DiPaolo

DNI 6.221.705

Ajustes mensuales

En 2020, el ABL porteño se ajustará todos los meses. ¿La jubilación también?

Mónica Perriard Arrué

DNI 4.858.364

En la red

Facebook

¿Qué personajes de la cultura podrían reemplazar a los animales en los billetes?

"Me encantaría que Borges pasará a ocupar el espacio de un billete" - Norberto Talhame

"¿Por qué reemplazar a los animales? Nuestra fauna autóctona es pura belleza, y nos tiene que llenar de orgullo. Los 'próceres' dividen" - Pablo López

"Alfonsín, Favaloro, Illia" - Alicia Baravalle

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)