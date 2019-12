De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2019

Representación

Aquellos legisladores que acceden a sus bancas por los votos de los simpatizantes de un partido y se pasen al otro lado deberían ser apartados de su cargo, ya que no representan a quienes lo pusieron ahí.

Marta Lavalle

DNI 13. 137.994

Licencia

Me parece muy bien que sus colegas y compañeros del nuevo gobierno le pidan a Alperovich que por lo menos se tome licencia en sus cargos públicos mientras la Justicia investiga y dictamina si es culpable o inocente de las acusaciones realizadas por su sobrina de abuso, violación y violencia contra la mujer. Y sería mucho mejor si, siguiendo esa línea, les pidieran lo mismo a los acusados y acusadas de corrupción, asociación ilícita, traición a la patria y otras menudencias.

¿O acaso estos delitos serán, verdaderamente, "menudencias"?

Eduardo A. Fernández

DNI 6.657.268

Embajadores

Desde 1963 existe el ISEN, instituto donde se forman los futuros diplomáticos argentinos. Para ingresar es necesario ser egresado universitario y poseer certificado de idioma inglés avanzado, entre otros requisitos. Me gustaría saber si la señora Rojkés tiene (por lo menos) estas dos condiciones para ser embajadora argentina en Rusia. Y también si el señor Scioli las tiene para ser embajador en Brasil.

María Esther Fregenal

mefregenal@yahoo.com.ar

Impunidad

El 7 de diciembre, el 40% que apoyó a Macri en las elecciones del 27 de octubre debe llenar la Plaza de Mayo y adyacencias para darle una merecida despedida y en especial repudiar la vuelta al poder del kirchnerismo (sinónimo de corrupción) y de una expresidenta varias veces procesada. Una parte del electorado le dio a esta, con su voto, un poder político que lamentablemente ya tenía, de otro modo es imposible que la decena de causas que tiene en su contra sigan "durmiendo" en los tribunales.

Y no sería extraño que ahora tengan como destino el cesto de papeles y Cristina Kirchner logre lo que más desea: impunidad.

Alberto Azar

DNI 5.563.674

Micros de dos pisos

El reciente accidente ocurrido en la autovía 2, a la altura de Lezama, reaviva el debate sobre los micros de doble piso. Por un lado, es cierto que presentan una superficie superior a los vientos laterales y un centro de gravedad más alto, que los hace más inestables que los micros comunes. No obstante, habría que evaluar correctamente los hechos, pues circulan diariamente decenas de micros por la misma ruta sin que se registren incidentes.

Por otro lado, es bueno observar, por ejemplo, el sitio web de Greyhound, la línea norteamericana de buses: utilizan vehículos más bajos. Por algo será.

Gabriel Motta

DNI 17.663.842

La crisis en Chile

Soy una chilena residente en la Argentina, toda mi familia vive en Chile, y desde que estalló la violencia el 18 de octubre me llegan videos, audios y textos que muestran cómo grupos muy organizados de jóvenes destruyen todo a su paso, rompen las calles para usar los cascotes como armas, sacan de cuajo los semáforos, saquean cualquier negocio que encuentran a su paso y después de vandalizar generalmente incendian todo, incluidas varias iglesias. Las imágenes que he recibido meten mucho miedo, muestran una furia destructiva que no respeta nada ni a nadie, una verdadera vuelta al estado de naturaleza. Por eso me encuentro totalmente desconcertada con la cobertura de los medios en general sobre Chile. Parece que hablan de otro país. El Estado ha dejado de tener el monopolio de la fuerza. Les aseguro que la mayoría silenciosa observa espantada lo que ocurre y se siente desprotegida porque la policía, nuestros Carabineros, no da abasto. La gente tiene miedo por su seguridad física, por sus bienes, por sus trabajos, por el futuro. La violencia ya ha significado la pérdida de cientos de miles de trabajos, la ruina para muchas pymes, pérdidas incalculables para el turismo y un largo etcétera que seguramente se traducirá en algo que en Chile se pensaba totalmente superado: recesión e inflación.

Alicia Moreno Casas

DNI 92.014.633

¿Gas o electricidad?

Recuerdo que cuando era chico la cocina eléctrica de nuestra casa, en Capital Federal, demoraba media hora para hervir un litro de agua. Y vino la noticia del gas que se quemaba en el lejano sur, sin aprovechar, y que se podía usar para calentar. Al poco tiempo, seguramente tras haberse realizado obras importantes en el país, nuestra cocina pasó a ser de gas y todo se transformó. Y, a los ojos modernos, con menor contaminación y costo que la quema de hidrocarburos pesados para producir energía. El gas debería ser más barato que la electricidad, pero todo se va transformando en sentido contrario. ¿Alguien sabe adónde vamos, eso sí, todos juntos?

Juan M. Prats

juanprats434@hotmail.com

El irlandés

Es una pena que los que no pudimos ver la película El irlandés la semana que se estrenó ya no tengamos posibilidad de verla, a menos que seamos abonados de Nexflix . Ahora se está exhibiendo en 20 salas, pero en la Capital, solo en una, y la cola para sacar entradas da vuelta la manzana? Considero una falta de respeto de los distribuidores hacia el público que no tiene o no puede pagar ese servicio. Más aún cuando en la televisión hay muy poco que ver, solo películas viejas y repetidas hasta el cansancio. Al menos, que nos permitan ver lo que nos gusta en el cine.

Gladys Tittarelli

DNI 2.576.207

En la red

Facebook

Las tarjetas alimentarias se entregarán sin intermediarios

"Fracaso absoluto, en los pueblos del interior hay trabajo, no sirve solo dar? Hay que organizar, capacitar y multiplicar" - Mónica Piceda

"La esclavitud del socialismo en acción. El trabajo dignifica a las personas" - José Gabriel Goycochea

"Pueden diagramar un programa que les dé un trabajo digno, pagarles lo que les corresponde y que ellos sean dueños de sus vidas con derechos y obligaciones. Dejen de fabricar pobres" -Mónica Piceda

"Nunca dar trabajo, ¿no? Claro, eso los haría libres y no pueden permitirlo" - Laura Corradi

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)