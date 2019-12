De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2019

Político o estadista

La señora de Kirchner, vicepresidenta electa, arengó frente al tribunal que juzgará su conducta en un asunto penal. Y lo hizo con lucidez y energía, demostrando que es una extraordinaria política, como lo fue el conde de Mirabeau, revolucionario de 1789, varias veces encarcelado, capaz de convencer a los ciudadanos y a los reyes, de quien escribió José Ortega y Gasset: "Suele pensarse que el político ideal sería un hombre que, además de ser un gran estadista, fuese una buena persona. Pero ¿es que esto es posible?".

A Mirabeau lo enterraron en el panteón de donde fue exhumado cuando se comprobó que había sido comprado por el rey.

Los ideales son las cosas según estimamos que debieran ser. Los arquetipos son las cosas según su ineluctable realidad. Un político no siempre es un estadista.

Guillermo V. Lascano Quintana

DNI 4.415.520

Crisis de autoridad

Que hay crisis de autoridad en el país no es novedad para nadie. Los argentinos tuvimos días atrás la oportunidad de ver las imágenes de un juicio oral y público de amplia difusión en el cual la persona imputada de graves delitos maltrataba de palabra, descalificaba y profería una amenaza contra los integrantes del tribunal que la juzga. Si se tiene en cuenta el poder de policía y disciplina que ejerce el presidente del tribunal, que incluye la posibilidad de expulsar al propio enjuiciado cuando abusa de su inalienable derecho de defensa y ofende a los jueces presentes de cualquier modo, una pregunta parece ineludible: ¿debió haber sido expulsada de la audiencia, y quedado en su representación el abogado defensor, para todos los efectos?

Parece que se impone una respuesta afirmativa si tomamos en cuenta que se ha sentado un pésimo precedente, que dista mucho del propósito de educar al soberano en un régimen republicano.

José Luis Méndez

DNI 4.279.879

Antoine Lavoisier

Hace ya un tiempo sucedió en la política un hecho que por entonces no era común. Fue el cambio abrupto del posicionamiento político por parte del diputado electo Borocotó (h.), luego de unas elecciones. A partir de ese momento quedó acuñado para siempre en nuestra memoria colectiva el concepto de la "borocotización" de la política, llegando ahora hasta límites insospechados, siendo bautizada como "panquequismo" por una ciudadanía atónita e indignada.

Al parecer, la famosa frase del químico Antoine Lavoisier: "Nada se pierde, todo se transforma" (sentencia filosófica de aplicación universal) toma nueva vigencia, tanto en los grandes acontecimientos como para las cuestiones de la política.

Muy lamentable por cierto.

Señores políticos. ¿Hasta cuándo?

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

Atentado a los Viola

El 1º de diciembre se han cumplido 45 años del cobarde atentado a la familia Viola, que sacudió a los tucumanos y que nadie, cualquiera que sea su ideología, puede olvidar. El 1º de diciembre de 1974 pegaba con fuerza el sol en la capital tucumana. El capitán Viola, su mujer, Maby Picón, y sus dos pequeñas hijas fueron a misa y luego a almorzar a casa de los abuelos, como cualquier familia. Fue allí cuando Maby, embarazada de seis meses de su hija Luciana, bajó a abrir el portón y escuchó los estampidos sin fin... se dio vuelta, y un comando terrorista acribillaba a su familia. Al capitán Viola lo remataron en el piso cuando bajó a defenderse. María Cristina, de 3 años, había sido cruelmente asesinada, y María Fernanda, de 5, debió ser intervenida quirúrgicamente ocho veces en la cabeza. Maby tenía menos de 30 años, le habían destrozado su familia. Sin embargo, y a pesar del dolor que causó estragos en su salud, Maby Picón, sola y sin ayuda, crio a sus hijas en el amor y el perdón. Ella no siente odio ni rencor, pero, reitero, el dolor la quiebra. Un ejemplo de vida, hace 45 años que clama justicia y espera la paz para todos los argentinos.

El domingo pasado la municipalidad de Yerba Buena y el Ejército Argentino rindieron un sentido homenaje a estas víctimas del terrorismo. El hermano de Maby, Carlos Picón y su hija María Laura dieron sentidos y valientes discursos. Todos los tucumanos debemos honrar a estos muertos por la Patria en uno de los más cobardes atentados que se recuerden, en época de democracia.

Capitán Humberto Viola y María Cristina, han dejado una familia maravillosa. Descansen ustedes en paz.

¡Viva la Patria!

Luz García Hamilton

luzghamilton@gmail.com

Prepagas

Desde el 1º de diciembre, las prepagas están autorizadas a aumentar sus cuotas un 12%, lo cual llevará el aumento anualizado a 60%, porcentaje superior a la inflación y al aumento de sueldos y jubilaciones. Si bien me veo afectado y disgustado debo aceptar profesionalmente que el aumento se justifica. Las prepagas han agregado mayores servicios y tecnología y además han sido obligadas por el PMO (Programa Médico Obligatorio) a prestaciones como la neovaginoplastía. Para los que no saben de qué se trata, lo explico: Dios para los creyentes, o la naturaleza para mí, hace nacer a un ser humano donde el sexo corporal es masculino y el sensorial es femenino, ergo, no coinciden. Es entonces cuando el resto de los adherentes de la prepaga contribuyen con el pago de la citada neovaginoplastía para solucionar el error de Dios y/o la naturaleza. No quiero calcular cuál va a ser el aumento de aprobarse el aborto legal y gratuito.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

En la red

Facebook

Los resultados de la Argentina en las pruebas PISA

"En la Argentina, hay que hacer una reforma educativa. Los profesorados tienen que reestructurarse. Los que estudian para maestros y los que estudian para ser profesores deben estar mejor formados" -Mariana Coolican

"Hay que barajar y dar de nuevo, repensar todo y proyectar algo distinto, adaptado al nuevo siglo y con visión a un futuro que evoluciona cada vez más rápido" -Pablo Moreno

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS