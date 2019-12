De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de diciembre de 2019

La defensa de Cristina

Es extraño el comentario de Alberto Fernández alabando la defensa que hizo Cristina Kirchner en la audiencia del juicio oral. El presidente electo es catedrático en la Facultad de Derecho de la UBA, entonces, ¿dónde vio esa gran defensa, si la expresidenta solo hizo una alocución política, que muy poco tenía que ver con los cargos que se le formulan? Ella no es perseguida política, es una política requerida por la Justicia por las acusaciones en su contra por múltiples delitos.

Rafael E. Madero

DNI 8.558.733

Boca Juniors

Uno de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia es el de acompañar a mi papá en la vereda de su casa, con la Spika apoyada en la ventana para escuchar los partidos de Boca. Tardes cargadas de emoción, de maldiciones cuando la cosa se ponía brava y del abrazo inmenso que retumbaba en toda la cuadra cuando Boca convertía un gol.

Eran tiempos de pasión, pero también de la sabiduría que mi viejo impartía en toda la familia a fuerza de su apego al trabajo, de su perseverancia para no caerse frente a ninguna crisis. Un hombre acostumbrado a predicar con el ejemplo de los valores y una persona con el corazón abierto para disfrutar de las alegrías, siempre atravesadas por la suerte de nuestro querido Boca Juniors.

Casi 70 años después y frente a las elecciones que se avecinan en el club de mis amores, los recuerdos y las enseñanzas de aquel italiano abnegado están más presentes que nunca. Como todo sabemos, estamos frente a unas elecciones decisivas para el futuro de nuestro club y creo, humildemente, que nunca estuvo tan claro lo que tenemos que hacer los que amamos de verdad, sin vueltas y sin soberbia a nuestra querido club.

Quizá por mi experiencia o porque ya me desilusioné con tantos cantos de sirena en un país acostumbrado a comprar buzones, la opción que tenemos por delante los socios es bastante clara: o seguimos acompañando un modelo de gestión que en poco más de 20 años nos llevó a ser el club con más títulos nacionales e internacionales de la Argentina o somos víctimas de una maniobra que -usando a uno de nuestros ídolos más importantes en la historia xeneize- se quiere quedar con el club como si fuera un botín.

Tenemos que apostar a que la pasión y la razón, como el azul y el oro, honren nuestra preciosa camiseta. No rifemos la etapa más rica de nuestra historia. Sigamos por el mismo camino que nos trajo hasta acá: dirigentes probos, con experiencia de gestión y que se brindan por nuestro club. Mis 28 años de socio y la memoria de mi viejo se lo van a agradecer eternamente.

Miguel Ángel Moro

DNI 4.274.443

Cinturón de seguridad

Comparto el dolor de los padres y familias de las niñas fallecidas y de los heridos de gravedad en el accidente de la ruta 2 que afectó a los alumnos de un colegio de Benavídez. Viví esta misma situación hace unos años.

La Justicia trata de encontrar la parte de responsabilidad del chofer y de la empresa en el hecho. Pero hay un tema que no se toca y que es de suma importancia: desde hace varios años, los micros de larga distancia están provistos de cinturones de seguridad que hay que usar desde el momento en que se pone en marcha el vehículo, tal como ocurre con ocupantes de autos y aviones. Nadie lo hace, salvo yo y mi familia, ya que cualquier transporte es expuesto a una colisión posible en la ruta. Eso evita que las personas sean expulsadas violentamente de su asiento. Yo también tuve un accidente de ruta: nuestra camioneta dio cuatro vueltas, pero gracias al cinturón salí ilesa. El cinturón salva vidas. ¿Por qué no usarlo?

Hélène Forestier de Imaz

DNI 92.905.854

Vitette

No deja de llamarme la atención la impunidad con que se mueve Luis Mario Vitette en Uruguay, un ladrón condenado y exconvicto que se casó con una joven, abrió una joyería, firma autógrafos en Punta del Este, participa en la película sobre el robo al Banco Río de Acassuso que se estrena estos días y publicó un libro sobre el asalto. Se cree una estrella de cine. Y lo peor es el tratamiento que le da Víctor Hugo Morales, uruguayo también, que lo considera algo así como un héroe que les robó a los ricos. Conozco un ahorrista del Banco Río al que le quitaron los ahorros de toda su vida y debió hacer largos trámites para cobrar algo. Pasó años muy complicados, trabaja en una empresa, no es ningún millonario. Víctor Hugo Morales prologa el libro del ladrón Vitette y lo describe como si fuera una maravilla. A mi entender, debería ser denunciado por apología del delito.

Gustavo Fernández

DNI 16.865.323

Gesto

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, ocurrió un gran gesto para destacar. Fabrizio, encargado de un negocio del centro de Paraná, se disponía a terminar su jornada laboral. Al salir vio en la vereda un chico de unos 16 años, asustado y perdido. Se dio cuenta de su condición: autismo. Fabrizio, con quien entablamos un relación comercial este año, conocedor de nuestra historia como padre de Santino, no dudó en contactarse conmigo por WhatsApp. También llamó a la policía y me mandó la foto del chico. Decidí tomar mi auto e ir hasta allí, porque advertí que se trataba de alguien a quien conocemos. Este lugar es pequeño. Me ayudó saber dónde vive la familia del chico. Por suerte en breve llegó su madre.

Es reconfortante encontrar gestos como los de Fabrizio, que nos llenan de esperanza. Este tipo de compromiso es el que hace la diferencia. Personas que escuchan, aprenden, se involucran y dan una mano en una situación difícil.

¡Gracias, Fabrizio!

Germán Guglieri

DNI 18.555.018

