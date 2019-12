De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2019

Reencuentro

No oculto que hasta hace pocos días mi pronóstico sobre el futuro de nuestra venerada Argentina era rayano con un crudo pesimismo. Ayer, al examinar la fotografía que exhibe LA NACION en su primera página, aquel pronóstico ha variado. El abrazo entre el presidente saliente y el entrante se me antoja sincero y ávido por nuestro reencuentro. También participa el reto del pastor: "Estamos agotados de peleas". Y basta de aquello "que para el enemigo no habrá justicia". Roguemos por su imperio, y al trabajo noble y fecundo del presidente Fernández, como hombre de Estado.

Osvaldo M. Helman

DNI 4.474.486

Ausencia

El domingo último, en Luján ocurrió un hecho inédito. Por primera vez en muchísimos años en nuestro país se abrazaron dos presidentes. El que se va y el que llega. Por supuesto tienen diferentes enfoques. Pero primaron la sensatez y la madurez, y la idea de que salir adelante es una tarea de todos. Solo hubo que notar algunas ausencias (tal vez una de ellas es la que posibilitó el abrazo).

Edgardo Reymondes

DNI 7.734.366

Consenso crucial

No voy a cuestionar las argumentaciones para haber o no ido a la concentración del sábado pasado en la Plaza de Mayo. Solo diré por qué, en mi opinión, era importante hacerlo. Ahora más que nunca se necesita demostrar que el 40,3% de los votos de Juntos por el Cambio se encuentra vivo y dispuesto a defender aquello en lo que todos los argentinos debemos estar de acuerdo: la lucha contra la corrupción, la mentira y el mantenimiento de la libertad en todos los órdenes. Si actualmente hay una grieta, la Justicia no debe ceder ante la corrupción ni la autoridad debe avasallar las garantías individuales. El consenso en esos aspectos fundamentales es lo que debe mantenernos unidos.

H. Guillermo Vidal Albarracín

hgva@durrieu.com.ar

Política de seguridad

Ya está decidido quién se hará cargo de la seguridad en el territorio nacional, la licenciada Sabina Frederic, una brillante antropóloga social con ensayos publicados y experiencia en la política de defensa de la gestión de Garré. La ministra tiene ideas nuevas y prometedoras sobre cómo reorganizar las fuerzas de seguridad y las policías, lo cual es por supuesto bienvenido. Ahora bien, no he sabido aún cuáles son las ideas que tiene para bajar sustantivamente los índices de delito y violencia que hacen que tan solo andar por la calle implique muchas veces enfrentar un riesgo de muerte. No me interesa si piensa que el terrorismo fundamentalista árabe es o no un problema nuestro, ya que de manifestarse (como ya lo ha hecho en el pasado) sus acciones hablarán por sí mismas. Tampoco lo que opine sobre el narcotráfico, por la misma razón. Pero... ¿qué piensa hacer con los delincuentes comunes, esos que matan por unas monedas? Ya dijo en un reportaje que más gente en las cárceles no soluciona el problema. ¿Y entonces? ¿Qué piensa hacer con los delincuentes? Porque si la política de seguridad que viene se reducirá solo a reorganizar las fuerzas del orden, tendremos que rezar para no encontrarnos cara a cara con un asaltante en cualquier esquina y arreglarnos como podamos, mientras las policías se están reorganizando.

Mario Guillermo Pardo

DNI 11.961.476

Empleados públicos

Al nuevo presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, les sugiero encarecidamente que den claras directivas para que vuestros colaboradores no ocupen con militantes políticos poco preparados, familiares de familiares, paracaidistas de distintos puntos del país sin referencias, los cargos en los distintos ministerios, entes estatales, bancos públicos y empresas del Estado. Es lógico y normal que se rodeen de gente de confianza en los primeros y segundos niveles, pero todo tiene un límite. Respeten en todos los lugares a los empleados de carrera y que trabajan honestamente. Jerarquícenlos, no los desmotiven más. Den el ejemplo ustedes mismos y no permitan que sus ministros, secretarios, etc., hagan de la administración pública un refugio de militantes y parientes no capacitados, los cuales generan un efecto totalmente negativo en el resto de los trabajadores.

Es hora de cambiar esta crónica mala costumbre argentina.

Nicolás de Gracia

DNI 16.760.096

Familias

Felicitaciones por la incorporación de la nueva sección Familias. Me ilusiona pensar que desde ese espacio se podrá hacer un gran bien a la sociedad. Solo con familias fuertes y comprometidas se logrará formar a las personas seguras y responsables que se necesitan para alcanzar en el país el progreso y la paz que tanto anhelamos.

María Marcela Caballero de Capatti

caballerommarc@gmail.com

Chaleco para remeros

Practico remo desde mi infancia. He sufrido todo tipo de accidentes y el más reciente pensé que sería el último. Afortunadamente, puedo escribir estas líneas. Así como en las rutas circulan vehículos que no pasarían una revisión técnica, y presumiblemente sin seguro, en aguas del Delta, especialmente en jurisdicción de Tigre, cada vez más se ven embarcaciones sin matrícula, manejadas por personas (algunas de ellas menores) sin habilitación para hacerlo, con motores de dudoso origen. Nadie los detiene ni se los controla. Por supuesto, las embarcaciones que lucen en mejor condición son controladas a veces hasta tres veces el mismo día. Lo último, y superando hasta ahora todo nivel de ridiculez, se exige a cada tripulante de embarcación a remo el uso de chaleco salvavidas para circular sobre el arroyo Tigre. Es no solamente incómodo sino peligroso remar vistiendo chalecos.

Marcelo A. Liberman

marcelo.liberman@maliberman.com

En la red

Prometen que "por varios meses" no habrá aumentos de tarifas de gas y de electricidad

Facebook

"Esto ya lo vivimos... no aumentaron los servicios y después eran un desastre, se cortaban todos los días... deben dejar de hacer populismo para gobernar" - Gonza Martínez

"Vuelven los barcos con gas y los cortes de luz" - Alcira Jungblut

"Después de esto no vienen nunca más a invertir a este país. Yo tampoco lo haría" - Graciela Scribanti

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)