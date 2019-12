De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de diciembre de 2019

El comienzo

Ayer fue seguramente el día más importante en la vida de Alberto Fernández y el grupo de gobernantes que asumieron sus funciones. Para nosotros, comunes mortales y sufridos ciudadanos, fue un día más. De lo que ellos hagan y cómo lo hagan depende que también para nosotros se convierta en el día más importante de nuestra vida cívica. Me cuesta encontrar un día cuyo recuerdo me anime a confiar en políticos y dirigentes. Dios asista a este nuevo gobierno para que el 10 de diciembre de 2019 sea recordado como el inicio de un camino de paz, prosperidad y patriotismo.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Actitudes de Cristina

La actitud odiosa e infantil de Cristina Fernández al no saludar como corresponde al presidente saliente y al exigir una lapicera diferente a la que él utilizó para el acta de asunción muestra a las claras que no se ha producido ningún cambio en la forma en que se maneja la expresidenta. Asimismo, la simpatía que estas "gracias" generan sobre sus seguidores (quienes lejos de exigirle responsabilidad y grandeza política aplauden estas acciones bochornosas) da cuenta de que lejos estamos de que la grieta cicatrice. Dios quiera que ciertamente sea Alberto y no ella quien maneje los hilos de la nación; ya no hay tiempo para seguir jugando.

Gastón Maiztegui

gmaiztegui@gmail.com

El abrazo en Luján

Miré sorprendida en la tapa de LA NACION el abrazo de Macri con Alberto Fernández, dándose la paz en la misa convocada en Luján por la Iglesia. Como ciudadana siento que por fin la Iglesia y los políticos han entendido algo del mensaje que queremos escuchar. "Estamos agotados de tantos desencuentros y peleas. No se trata de una unidad homogénea o hegemónica, sino de la unidad necesaria para construir el país deseado y salir del laberinto en el que nos encontramos", afirmó el obispo. Como ciudadana siento una cierta esperanza de que los políticos y la Iglesia hayan entendido el mensaje que queremos escuchar. Estamos cansados de tanta división, de tanta destrucción. ¿No sería más inteligente pensar que de lo realizado en el último gobierno hay muchas áreas que han trabajado muy bien y que podrían ser una buena base para que quienes las reciban puedan hacer los cambios necesarios? Nosotros, los ciudadanos, que trabajamos y aportamos a la sociedad, estamos cansados de los péndulos ideológicos de los políticos, que desde su perspectiva todo lo hecho por el otro está mal y hay que reconstruir todo, con críticas despiadadas y destructivas. Sepan que ustedes, los funcionarios, son personas a quienes nosotros les prestamos por un tiempo la dirección de nuestra casa... aquella que nos cobija a todos, y que deberían brindarnos la paz y la confianza necesarias para que cada uno de nosotros podamos seguir aportando para construir un país mejor, para todos.

¿Será esta una realidad posible?

Clara Díaz Bobillo

DNI 11.836.261

Agustín P. Justo

Numerosos periodistas e historiadores y público en general, al referirse al último gobierno no peronista que en el siglo XX y hasta el presente logró cumplir un período constitucional completo, sostienen que fue el del presidente Marcelo T. de Alvear en 1928, hace 91 años. Dicha afirmación es errónea, ya que tal cosa ocurrió con la gestión cumplida en tiempo y forma por el presidente Agustín Pedro Justo, elegido en comicios constitucionales, que estuvo en el despacho presidencial de la Casa Rosada entre el 20 de febrero de 1932 e igual día y mes del año 1938, fecha en que le entregó los atributos del poder al presidente radical antipersonalista Roberto M. Ortiz. El equívoco seguramente se produce porque Justo, que era ingeniero civil, graduado en la Universidad de Buenos Aires, y actuaba activamente en política, era también general de división, pero fue elegido en elecciones en las que, si bien el radicalismo estuvo proscripto, compitió con la fórmula encabezada por el demócrata progresista Lisandro de la Torre. El vicepresidente electo en esos comicios fue Julio Argentino Roca, abogado e hijo del célebre general y presidente del mismo nombre. En ese período de los años 30, si bien hubo elecciones parciales fraudulentas, se reconoce que también las hubo libres y sin fraude, como la de 1936, que llevó una mayoría de radicales a la Cámara de Diputados de la Nación. Es cierto que en 1930 y en 1943 hubo sendos golpes de Estado. Pero esa es otra historia, ya muy comentada y analizada.

Arturo Pellet Lastra

DNI 4.838.302

Cosa juzgada írrita

Muchos ciudadanos nos encontramos muy preocupados por los cambios de humor político de algunos jueces y fiscales, que en esta nueva etapa pueden cambiar la dirección e inclinarse hacia la impunidad en los casos de corrupción que se encuentran en pleno proceso. Lo que nos da alguna esperanza a futuro es la figura de la acción judicial de nulidad denominada "cosa juzgada írrita", que en poco tiempo puede rever y anular fallos cerrados a las apuradas por algún interés político y no jurídico, y que los funcionarios del Poder Judicial deberían, hoy más que nunca, tener muy en cuenta.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

150 años de LA NACION

El domingo pasado tuve la felicidad de recibir un trozo de nuestra historia. El fascículo especial de LA NACION por su 150º aniversario me llevó por un recorrido histórico tan rico que me permitió inferir las causas de muchos problemas sociales, económicos y políticos de la actualidad. Junto con mis felicitaciones, mi mayor agradecimiento por ese cúmulo de sapiencia recibido.

María del Carmen Maggio

DNI 1.459.287

En la red

Facebook

La asunción de Alberto Fernández

"Como corresponde y por el bien de todos los argentinos, éxitos. Si a usted le va bien, nos irá bien a todos" - Justina Benítez

"¡Yo pensé que todo lo que dijo Alberto en la asunción ya lo habían hecho en los 12 años que estuvieron!" - Sandra Gutiérrez

"Argentinos, tenemos que estar contentos: asume un nuevo presidente opositor al gobierno anterior, en plena democracia y cumpliendo con la entrega del mandato como corresponde" - María Robertson-Lavalle

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS