De los lectores: cartas & mails

Discurso de Kicillof

Durante su asunción a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof dio un largo discurso sobre la situación y la degradación de todos los rubros en ese distrito. Me hizo recordar al escritor francés izquierdista Jean Marie Domenach cuando dijo: "La propaganda nunca debe contradecirse, ni menos guardar silencio de aquellos puntos que están débiles" y Kicillof sabiamente lo aplicó. Nobleza obliga reconocer que fue más astuto que el gobierno anterior de Macri y Vidal, que en vez de bailar en el escenario, tendrían que haber realizado el balance de la grave situación recibida del kirchnerismo. Después Kicillof habló del sacrificio y el esfuerzo que deberán hacerse, y que todos deben acompañarlo para sanear la provincia. Esperé que dijera que tanto los miembros de su administración como todos los poderes que lo aplaudieron a rabiar durante la Asamblea bajarían durante un año sus salarios y dietas al 50 por ciento, para ayudar a subsanar la miseria y el hambre de los más necesitados. Fue una espera en vano. Creo que si lo hubiera pedido el recinto se hubiera quedado vacío, eso sí, antes hubieran cantado la marchita peronista.

María del Carmen Preciado

mensi38@gmail.com

Insolencia

Hace varios años, vi escrito en la pared del Departamento de Matemáticas de la Universidad de La Plata algo que, en mi opinión, es uno de los eslóganes políticos más estúpidos que conozco. Decía: "La insolencia es nuestra nueva arma".

He comprobado, al presenciar la ceremonia de asunción del mando del martes pasado, que todavía hay una persona que adhiere a ese concepto.

Enrique Julio Vasini

DNI 5.192.358

Borocotización

El paso de legisladores de un bloque a otro (que popularmente se denominó "borocotización") debería ayudarnos a poner foco en el funcionamiento del Poder Legislativo. ¿Qué significa cambiar de bloque? ¿Cambia el voto a favor o en contra de un proyecto de ley por la pertenencia a un bloque o a otro? ¿Un legislador vota lo que le ordena un gobernador o el Poder Ejecutivo o por sus convicciones? ¿Presentan los partidos o frentes, junto con la lista de candidatos, una plataforma con sus propuestas? Porque solo de esta manera podrá decirse que un legislador representa o no a los que lo votaron.

¿No es tiempo de revisar los reglamentos de las cámaras, la forma de votar, el quorum y las ausencias?

Jorge Llorens

DNI 10.131.623

La reja política

En el anterior gobierno de los Kirchner no había reja en la Casa Rosada, pero sí unas vallas negras muy antiestéticas, intimidatorias y provisorias, que fueron permanentes. Ahora, siendo más realistas y para evitar atropellos y vandalismos que cuestan caros al gobierno de la ciudad y, por ende, a todos nosotros, teníamos una reja adecuada para preservar un bien de todos los argentinos. Uno de los primeros requerimientos del nuevo gobierno fue retirarla.

¡Cuántas cosas más urgentes y razonables habría que hacer para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos!

Valeria Tombeur

DNI 13.245.990

Ricardo Levene (h)

En la información sobre la muerte del doctor Julio Nazareno ( LA NACION del 30 de noviembre) se menciona a mi abuelo, el profesor Ricardo Levene (hijo), al hacer referencia a que Nazareno fue presidente de la Corte "desde 1993 hasta el final de su mandato con un breve interregno en 1994, cuando ese lugar lo ocupó Ricardo Levene". Esto es inexacto. En efecto, en la misma crónica de la muerte de Ricardo Levene (hijo) que realizó LA NACION el 15/7/2000 se afirma que fue elegido presidente de la Corte Suprema a pocos días de su asunción como miembro de ese tribunal con fecha 23/4/1990, y el 27/11/1995 el Poder Ejecutivo aceptó su renuncia. Aclaro que mi abuelo ocupó la presidencia de la Corte Suprema de la Nación desde 1990 a 1995 (5 años, 7 meses y 4 días), lo que bien afirma este diario en la crónica mencionada. Ello debe quedar debidamente aclarado toda vez que hace al período de tiempo ocupado por un presidente en el cargo de mayor jerarquía de uno de los tres poderes del Estado.

Ricardo Levene (IV)

DNI 39.915.357

Bandera rota

Si alguien supiera que la bandera nacional que flamea donde está el mausoleo de su creador está rota, seguro que se la cambiaría de inmediato. Sobre todo si esa persona también supiera que en pocos días empieza 2020, año en que se cumplen 200 años de la muerte del general Belgrano.

Juan Fagalde

DNI 25.431.713

Por 150 años más

Como tantos lectores de este diario, considero a LA NACION un compañero de vida. Cuando muy niñita, en mi Santa Fe natal, el matutino llegaba de tardecita y cuando mi padre llegaba a casa luego de las tareas cotidianas, se sentaba en su sillón y yo me escabullía en el ángulo vacío a "mirar" los títulos por sobre su hombro y tratar de leer. Así fue como comenzó la más apasionante e infinita aventura de mi vida: el camino de la lectura. Y somos innumerables quienes hemos leído bibliotecas enteras en las páginas de LA NACION. ¡Como historiadora lo he consultado tantas veces! Lo mismo han hecho muchos de mis contemporáneos. Y con el paso del tiempo, esta "tribuna de doctrina" me ha dado más de una oportunidad para expresarme y ha compartido mi lucha en defensa del patrimonio cultural. Otra razón para estar agradecida.

Hoy ya no solo en papel, sino en versión online, disponible en todo el mundo con solo un clic, nos sigue informando y ofreciendo textos maravillosos de pensadores de todas las latitudes y orientaciones que enriquecen nuestros espíritus.

¡Por otros 150 años!

Sonia Berjman

DNI 5.125.965

En la red

Facebook

Evo Morales llegó a la Argentina y se queda como refugiado

"Hay que salir a exigir que Evo se retire de este país a rendir cuentas al suyo" - Pato Páez

"Que vaya a pedir asilo político a Cuba o a Venezuela. Aman el modelito, pero a la hora de elegir no quieren vivir en países comunistas" - Gabriela Car

