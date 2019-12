De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de diciembre de 2019

Señal auspiciosa

De manera reiterada, en escritos y exposiciones orales, he evocado el hecho de que el presidente Bartolomé Mitre cruzaba al Colegio Nacional de Buenos Aires para escuchar clases o presenciar exámenes. Buscaba dar así una clara señal de la importancia que la dirigencia del país le asignaba a la educación. Incluso tuve oportunidad de sugerir a otro presidente de la Nación que lo imitara (sin éxito...). Por eso, ahora creo importante destacar la trascendencia singular que adquiere el hecho de que el presidente Alberto Fernández -cuya agenda de estos días no debe ser simple- haya concurrido a la Facultad de Derecho de nuestra UBA a cumplir con su tarea como profesor examinando a los alumnos de su curso. Constituye esta una señal altamente auspiciosa de su compromiso con la docencia. Es de esperar que similar prioridad sea la que defina al nuevo gobierno porque la educación, junto con la adecuada alimentación de nuestros chicos, encierra la clave de un país mejor.

Guillermo Jaim Etcheverry

DNI 4.402.111

Llamado a la unidad

Alberto Fernández dijo que su prioridad iba a ser el hambre y después, por supuesto, la educación, la justicia, etcétera, etcétera, y recalcó que venía a cerrar la grieta y a convocar a la unidad. Después de ver el nuevo gabinete, tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires, creemos que no le va a ser fácil lograrlo porque la mayoría de los nombrados fueron parte del gobierno que él mismo dijo que había sido deplorable, del que no podía rescatar nada bueno, y que Kicillof había sido el principal responsable del desastre económico de Cristina. Lo dijo usted, señor Fernández. No lo dijimos nosotros. Sería bueno que no nos explicara, entonces, si no quisieron o no supieron hacerlo en los 12 años que estuvieron en el poder, ¿por qué habrían de hacerlo ahora?

Otras cosas que lo dejan sin argumentos contra la grieta son las actitudes de la expresidenta. Después del bochornoso espectáculo en Comodoro Py, siguió con su comportamiento grosero e inaceptable con el presidente Macri en el Congreso y ni hablar del discurso tan confrontativo en la Plaza de Mayo. Creo que lo que está sobrevolando en nuestro país no es la "brisa bolivariana" como dijo Nicolás Maduro, sino ese fatídico "vamos por todo" de Rosario.

Señor Fernández, el ADN no se puede cambiar. Cristina sigue siendo la misma. Posiblemente usted tenga buenas intenciones. Queremos que le vaya bien, y que pueda concretar lo que se ha propuesto, porque estamos todos en el mismo barco, pero viendo la conformación de su entorno, concédanos el beneficio de la duda. Somos más de 10 millones de argentinos que le dijimos basta al pasado, y estamos dispuestos a defender, como sea, lo que habíamos logrado recuperar.

María Laura Gutiérrez

mlgutierrezdea@hotmail.com

Festejos populares

Los festejos populares por la asunción del gobierno de Alberto Fernández tuvieron, a mi juicio, un escaso vuelo cultural. Básicamente fueron solo musicales, rock, cumbia, algo de tango... Se podría decir que esto es lo popular y que hay que tenerlo en cuenta, pero la función docente que no debe abandonar el Estado debería ofrecer también formas más elaboradas de cultura: música clásica, coro, ballet, espectáculos gimnásticos, etcétera. En 2011, en Osaka, Japón, decidieron superar la catástrofe nuclear de Fukushima formando "el coro más grande del mundo", integrado por 10.000 personas, para interpretar la "Oda a la alegría" de Beethoven. ¡Tremendo desafío! Varones, mujeres y niños ocuparon un estadio completo. Lograron algo deslumbrante y conmovedor. Y sorprende saber que esta obra se ha convertido en parte infaltable de las navidades japonesas. Son los milagros de la disciplina. André Rieu es uno de los directores que más han contribuido a que sea popular en Europa la música que en otros continentes es considerada elitista y reservada a personas con cultura superior. Sus conciertos tienen masivas concurrencias. Y entre los asistentes no se notan diferencias de clase.

La sabiduría de los romanos nos advierte que res severa verum gaudium, la felicidad verdadera deriva del esfuerzo arduo. No deberíamos conformarnos con lo fácil con la excusa de que es popular, sino popularizar las expresiones más elevadas del arte. Las formas de las celebraciones hablan de la cultura del pueblo, y los japoneses y europeos son ejemplos a imitar.

Humberto Guglielmin

guglielmin.humberto@live.com

¿Perseguidos?

En nuestro país las cosas siempre tienden a repetirse y las frases también, ante cada acusación de corrupción nuestros dirigentes políticos repiten (como si no tuviéramos memoria) "soy un perseguido político". Hace más de dos mil años Cicerón decía: "Hasta cuándo abusarán de nuestra paciencia". Lo mismo cabe para todos ellos, incluida la vicepresidenta: ¿hasta cuándo? ¿Alguna vez podrán solamente defenderse sin invocar una persecución?

Gonzalo Casagrande

DNI 14.223.776

Solidaridad

El oficialismo pretende aprobar rápidamente en el Congreso la ley de solidaridad de reactivación productiva. Llaman la atención los dos temas que se asocian en el título de este proyecto. Por un lado, la reactivación productiva, necesaria y deseada por todos, es un concepto objetivo y medible. Por el otro, la solidaridad es un concepto más subjetivo y difícil de medir económicamente. ¿Es solidaria con los camioneros una empresa que por menores costos elige el tren para transportar sus productos? Lo decidirá la Justicia, el funcionario de turno o el sindicato. Como esta empresa no es "solidaria con el pueblo", entonces podría decirse: "Múltese, exprópiese y entréguese a los trabajadores".

Qué cercano tenemos este discurso populista que lleva al desabastecimiento y el fracaso. Legisladores de la oposición, no se dejen engañar por el canto de sirena de la reactivación productiva. Asegúrense de que dentro de ese caballo de Troya no se escondan las intenciones populistas del peronismo K. Para eso los votó más del 40% de los argentinos.

Luis Zorraquin

DNI 4.558.375

Compras navales

El último día del gobierno saliente coincidió con la primera incorporación de una serie de buques comprados para la Armada en forma directa, ilegal e inconveniente, al astillero estatal francés, líder del ranking mundial de corrupción naval. Esta compra por más de 400 millones de dólares -y 70% de sobreprecio- debió haberse hecho a nuestra industria naval pública y privada de probada capacidad y competitividad. Pero no, nuestros funcionarios civiles y militares eludieron leyes, informes y la obvia realidad de una sociedad capacitada y necesitada de trabajo y oportunidades de desarrollo. La administración saliente hizo las mayores compras navales estatales de la historia. En forma directa, oscura, a precios excesivos y negándonos toda posibilidad de participar a los argentinos, el Estado compró sus barcos solo en el exterior. Y si bien el caso de la Armada es el más grave, no es el único. Han sido también escandalosos los casos de barcos para Inidep, Prefectura y remolque para Enarsa, que beneficiaron a Francia, España, Israel y Dinamarca, pero nunca a los argentinos, que nos quedamos con la deuda, pero sin el trabajo ni el desarrollo. ¿Será distinto de ahora en más? ¿Se evitará que ahora nuestros almirantes sigan avanzando a toda marcha con la tan inconveniente compra en Finlandia, por 150 millones de dólares, de un buque polar que debemos diseñar y construir en el país como hicimos antes y hacen hoy nuestros vecinos?

Raúl Eugenio Podetti

podettiraul@gmail.com

Jubilado autónomo

Dicen que las comparaciones son odiosas, sí, pero necesarias. Al trabajador autónomo nadie nos paga sueldo, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni feriados, ni un eventual despido. Tampoco tenemos obra social y sí todo tipo de gastos (secretarias, nuestra propia oficina). Además pagamos todos los impuestos, incluido el de ganancias. Los empleados estatales, en especial los judiciales y políticos, que gozan de todos esos beneficios (gracias al pago de nuestros impuestos) realizan un aporte algo mayor mensualmente para la jubilación. La diferencia no compensa ni remotamente el valor aportado comparándolo con el enorme esfuerzo propio. En las jubilaciones vemos que la diferencia de cobro es de 10 a 25 veces mayor en estos exempleados que en nuestro caso. ¡Cada mes cobran hasta dos años de las nuestras! Se debe terminar con las jubilaciones de privilegio. Así como hay una jubilación mínima, debe fijarse una jubilación máxima en no más de 10 veces la mínima. Por ejemplo, para un expresidente y de ahí para abajo, todos sin excepción. Si a un bonista se le pueden hacer quitas, ¿por qué no a un privilegiado del sistema? Difícilmente lo aprobarán los políticos, principales beneficiarios, pero resaltarlo y desenmascararlos es el principio, para lograr ajustarlo. Esa enorme masa de dinero sobrante se deberá repartir entre los parias de la mínima.

Alejandro Lavista Llanos

DNI 8.255.429

Cuidemos el agua

Es sabido que el agua es un bien no renovable. El abuso de su utilización para la limpieza de las veredas, sin siquiera usar una escoba y solo con la manguera, es una falta de respeto hacia el medio ambiente. Esto se ve tanto en Capital como en la provincia de Buenos Aires. Muchos se quejan del costo del agua, pero muy pocos tienen conciencia del mal que se hace al no cuidarla. Hay pueblos del interior que ya no disfrutan de este preciado bien. Solicito entonces a las autoridades que pongan reglas claras al respecto, que controlen a quienes cometen este atentado que todos aceptamos como normal, pero no lo es. Culpamos siempre a los políticos, pero no nos culpamos a nosotros mismos por la falta de colaboración, conciencia y responsabilidad. He viajado al exterior y visto que es casi obligatorio el uso de lavaplatos porque gasta menos agua, cuyo costo es tan alto que todos la cuidan. El agua es un patrimonio de todos, y al parecer a pocos les importa pagar una fortuna por ese concepto.

¿Será tal vez que aún es barata?

Norma Olivera

DNI 10.425.743

En la red

Facebook

Axel Kicillof pidió un gabinete "militante" y definió al jefe de la policía bonaerense

"Qué bochorno" - Blanca Espinoza

"El ajuste para pagar la deuda lo tiene que hacer la política" - Victorio Rondi

"Sin palabras..." - Mónica del Prado

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina