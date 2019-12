De los lectores: cartas & mails

No se toca; Otra vez el campo; Exigencia docente; Verdades; Aborto; Ángeles; Fiel lectora

No se toca; Otra vez el campo; Exigencia docente; Verdades; Aborto; Ángeles; Fiel lectora

No se toca

Siempre que asumieron gobiernos peronistas toman de rehén a los que tienen a mano. Aumentar impuestos vía retenciones al campo, Bienes Personales, no modificar Ganancias, turismo, ARBA, doble indemnización por despidos y otras medidas por crearse. Pero bajar el sueldo a jueces, legisladores nacionales, provinciales y municipales, reducir empleos públicos del Estado, provincias y municipios, eliminar jubilaciones de privilegio y reducir ministerios y secretarías, no. Eso no se toca.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Otra vez el campo

Otra vez el campo, una de las actividades económicas y productivas más importantes y eficientes del país, proveerá los fondos para paliar la eterna crisis argentina. Es razonable que el sector que genera ingresos sea el objetivo del Estado, y que a través de sus impuestos vaya por ese preciado tesoro. No hay otro sector para elegir.

Las retenciones (impuesto fácil de cobrar y difícil de eludir) son la herramienta que el Estado usa para conseguir su objetivo, el dinero para ayudar a los que menos tienen y activar la economía. Pero la realidad es que nada de eso ha pasado nunca, más allá de los partidos políticos que nos gobiernen y hayan gobernado. Cada vez hay más necesitados y las actividades productivas que no dependan del campo o la producción agropecuaria están cada vez peor y lo peor es que siempre empeora, año tras año, gobierne quien gobierne. Además, tienden a destruir la única actividad eficiente, el campo, motor de la economía del interior del país.

Como productor agropecuario lo único que pido es eficiencia en los gobernantes con el dinero que recaudan del campo. Porque es muy triste ver cómo se dilapidan los recursos que obtienen en la producción agropecuaria en detrimento de la economía del interior del país y todas las actividades productivas relacionadas al agro .

Rafael López Saubidet

rafalopezsaubidet@gmail.com

Exigencia docente

Una nota del sábado 14 del actual nos informa sobre la concurrencia del presidente Alberto Fernández a la Facultad de Derecho para tomar examen a sus alumnos a solo cuatro días de asumir su cargo. En la nota se enumeran sus cualidades como docente, en opinión de una de las estudiantes. Y añade el cronista: "Sin embargo, [la alumna] advirtió que 'es muy exigente'". ¿Acaso el hecho de que un profesor sea exigente debe ser objeto de una advertencia? ¿Y por qué preceder esa supuesta advertencia por la locución adversativa "sin embargo", como dando a entender que en un docente ser exigente no es una cualidad? Ser sabiamente exigente es una de las virtudes más importantes de un docente. Es la forma de enseñar que lo bueno se consigue con dedicación y esfuerzo sostenidos, que estudiar a conciencia es necesario para formarse, aprender a pensar y ser mejores, que todo aprendizaje es un proceso en el que inevitablemente hay avances y retrocesos.

Celebro que el Presidente sea un docente exigente. Hago votos para que esto sea un indicador de que le interesará dar especial prioridad a la educación de calidad en su acción de gobierno.

Ada Franzoni

DNI 5.798.500

Verdades

"Todas las verdades son relativas". Esta afirmación del presidente de la Nación es bien intencionada, pero desafortunada. La verdad es verdad. Lo relativo es nuestro conocimiento de ella. La ilusión de que existen verdades relativas lleva a que cada uno se abroquele en "su" verdad. La convicción de que hay una respuesta verdadera a cada interrogante nos invita a buscarla juntos.

Carlos M. Regúnaga

Secretario de Relaciones Institucionales, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)

CRegunaga@cari.org.ar

Aborto

Señor Presidente: el aborto no le va a salir gratis. Macri "chocó el país" el día que decidió debatirlo. Compare fechas y acontecimientos. Estos temas tienen "otra dimensión" y "se manejan" en otro lugar. No sé si podrá entenderme. El libro La ola celeste, de Rolando Vera, lo explica.

P. Juan María Gallardo

juanmariagallardo@gmail.com

Ángeles

El artículo de Pierre Dumas sobre los ángeles que coronan algunos monumentos en distintas ciudades del mundo (como el Ángel de la Victoria, en el Paseo de la Reforma de la ciudad de México) me impulsó a hacer una lista similar para la ciudad de Buenos Aires. Mi lista, no excluyente, comienza con el mausoleo de Jorge Newbery, en el cementerio de la Chacarita. Sigue con la Victoria Alada, del parque Centenario; el monumento a Torcuato de Alvear, en la plaza del mismo nombre, y el monumento Alas de la Patria, frente al Edificio Cóndor. Mi lista concluye no realmente con un ángel, sino con la rueda alada que, como metáfora del movimiento y la velocidad, puede verse en la fachada principal de la estación de trenes de Constitución.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Fiel lectora

LA NACION, el diario de Carlitos, mi papá, pasó a ser ritual obligado de mi madre, Ana María, cuando él murió. Compañero de atardeceres en soledad y lunas, hasta bien entrada la noche. En su formato grande, que requería arrodillarse en el banquito; hoy más pequeño, sigue desplegado sobre la mesa de la cocina, junto a una pila de ejemplares de los últimos días esperando ser leídos en orden cronológico. Anita hojea con el dedo y lee: desde los grandes titulares hasta los recuadros más pequeños.

Y así logra estar actualizada en todo, conocer, viajar a lugares exóticos, aprender más de historia, informarse de los espectáculos que se vienen y ejercitar la memoria de sus 90 años cumplidos hace poco.

Ana, mami, abu, bisabita, ejemplo de sencillez y modelo de vida. Orgullo para todos nosotros, tu familia.

Roxana Vulcano

DNI 14.555.463

