De los lectores: cartas & mails

Batalla gremial

La violenta interna en el gremio de los colectiveros se exteriorizó con una batalla campal, toma de su sindicato, destrozos, heridos y el jefe del sindicato recluido en su sede.

¿Estos hombres son los que conducen los vehículos de transporte en los que viajamos el resto de los ciudadanos?

Norberto C. Baladía

Granito de arena

¿Y si se incluye en la ley que para 2023 se reducen de tres a dos los senadores por provincia y el 10% de los diputados nacionales? Digo, quizá la política debería poner su granito de arena, ¿no?

Ignacio Videla

Traspaso del poder

Todos recordamos, tal vez, sin esas precisiones constitucionales que salen a la luz en la carta abierta que Cristina Kirchner nos hizo llegar recientemente a los argentinos, que ninguno de los dos quiso, ni ella ni Macri, dar su brazo a torcer en aquel frustrado traspaso. Uno amparándose en un artículo de la Constitución y el otro en la tradición que imperó desde el retorno de la democracia en 1983. La historia nos hablará de desencuentros, en 2015 y un saludable retorno a la concordia en 2019.

En su libro Sinceramente, Cristina cuenta que fue suya la decisión de no participar del traspaso de mando aquel 10 de diciembre, porque no quería faltar a la jura de su cuñada como gobernadora electa de Santa Cruz.

"Muchas veces, después del ballottage, pensé en esa foto que la historia finalmente no tuvo: yo, al frente de la Asamblea Legislativa, entregándole los atributos presidenciales a... ¡Mauricio Macri! Lo pensaba y se me estrujaba el corazón". "Es más, ya había imaginado cómo hacerlo: me sacaba la banda y, junto al bastón, los depositaba suavemente sobre el estrado de la presidencia de la Asamblea, lo saludaba y me retiraba". "Todo Cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Macri porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la 'yegua', la soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendición".

No son estos los mejores tiempos para el revisionismo, señora vicepresidenta. Su carta "En las vísperas", en el final, tiene una cita a Lincoln y yo me pregunto: "El Indec, ¿no fue acaso un intento de mentir a todos, todo el tiempo"? Yo citaría a Jesucristo: "El que esté libre de pecado que tire la primera piedra" y me quedaría con la potente imagen reconciliadora que mostraron Alberto Fernández y Macri en Luján, en la "misa por la unidad y la paz", que es lo que todos necesitamos.

Juan José de Guzmán

Einstein

Invito al profesor Alberto Fernández a tener presente algo que dijo Alberto Einstein: "No esperes resultados diferentes si siempre haces lo mismo".

Osvaldo R. Massa

Uso del agua

Muy acertado el comentario de la lectora Norma Olivera en su carta. Con total desinterés se utiliza el agua para limpiar veredas en cantidades excesivas. También con frecuencia se observan bebederos de las plazas que permanecen abiertos todo el tiempo. Estamos atrasados en las disposiciones que regulan la utilización de este elemento imprescindible para todos. Uruguay, por ejemplo, posee el llamado Código de Aguas, que establece un marco legal para el uso de los recursos hídricos. En 1994, viajé a Montevideo y en el baño del hotel en el que me alojé las leyendas que informaban acerca del cuidado de su uso estaban muy destacadas. El hábito de solo dejar para lavar las toallas que consideraran necesarias y no todas era algo que aún no se veía entre nosotros. Más de 1000 millones de personas viven en el mundo sin agua potable. El problema se agrava, no solo es económico por la falta de emprendimientos para solucionarlo, sino que el cambio climático, una realidad que todos vivimos, amenaza con grandes sequías. Por todo esto, usémosla con precaución. Sería preciso que las campañas para concientizar a toda la población al respecto fueran de mayor difusión.

Rosa de la Fuente

Feriados

Mucho se viene pregonando la necesidad imperiosa de aumentar la producción, lo cual es absolutamente cierto, pero también es cierto que en los últimos años (incluido el gobierno de Macri) la cantidad de feriados ha aumentado sin necesidad alguna. Una forma sencilla y económica de contribuir a tan buen propósito sería eliminar los feriados superfluos (al menos temporalmente hasta que salgamos a flote). Esto también contribuiría a demostrar que la cosa va en serio. Pienso que los montos en juego en estas circunstancias ameritarían el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Amén de ello, el Presidente, ante cualquier iniciativa del Congreso en sentido contrario, debería ejercer el poder de veto.

Miguel Ángel Padilla

Vereda mal hecha

El 6/12/18 reclamé al gobierno de la ciudad la urgente reparación de la vereda de mi propiedad en la calle Bulnes 1016/1020, que había sido mal realizada por una empresa contratada por el GCBA, sin haberlo solicitado. Negligentemente bloquearon el desagüe pluvial. A partir de allí, cada lluvia es un desastre ya que no solo se inunda la planta baja, sino que el agua se filtra en la tierra con el consiguiente riesgo. Me atendieron siempre muy bien, pero me dicen que ya no pueden hacer más nada; hay que esperar o dirigirse a la comuna, que está todo registrado en la web. El 13 del actual, luego de un año de reclamos, me dirigí a la comuna 5, donde una señora muy cordial me explicó que el sistema no funcionaba, lo estaban cambiando, que esos trabajos van a licitación y que si bien estaba aprobada la reparación había que esperar. Me pregunto: ¿tanta rapidez y dinero para rehacer veredas donde nadie lo solicita y tan poca voluntad para resolver un problema urgente?

Antonio Altieri

