De los lectores: cartas & mails

20 de diciembre de 2019

Plan integral

Es fácil recaudar cazando en el gallinero. ¿Acaso no existe una amplia economía en negro? ¿Y por qué no atacar el gasto estatal, aunque sea simbólico, reduciendo los costos de la burocracia en los tres poderes?

La emergencia es urgente, pero es muy importante un plan integral económico y social que revierta nuestra crisis crónica y estructural.

Guillermo O'Conor

Moneda creíble

La prolongada persistencia de los estados de recesión e inflación por los que transitamos en la Argentina y la contradicción lógica que ello implica, dado que ambos fenómenos económicos son opuestos, me ha hecho reflexionar para llegar a una conclusión: hace bastante tiempo que en nuestro país no hay inflación. Lo que nos pasa es mucho más grave: no tenemos moneda. Los permanentes desbarajustes de los gobiernos, sea cual fuere su orientación política, y la justificada desconfianza de la sociedad nos han puesto en este lamentable estado.

La última inflación que recuerdo es la que atravesamos en el mandato del presidente Menem, cuando los precios de los bienes y servicios aumentaron sustancialmente en moneda constante. A partir de allí, los precios son estables en moneda creíble, y ante las persistentes devaluaciones de los poderes de turno para cubrir sus inoperancias, los ciudadanos solo corren detrás de ellas para cubrirse.

Las consecuencias las paga la inocente mayoría de ciudadanos que dependen de un salario.

Leonardo Barujel

DNI 16.492.373

Cero creatividad

Para tratar de resolver la crisis, el gobierno solo atina a aumentar las retenciones, los impuestos y gravámenes sin dedicarse a lo importante, que sería reducir el déficit fiscal y el enorme costo de la política. Carlota Jackisch, en LA NACION (26 /11/2000), afirmó que el gasto del aparato estatal y provincial se calculó, en el año 2000, en unos 20.000 millones de dólares anuales. Ahora debe ser algo superior. La mayor parte de esa suma se la llevan los casi 9500 cargos electivos que hay en la Argentina, con sueldos altísimos y pautados por ellos mismos. A esto debe sumarse la multiplicidad de asesores, amigos, prebendas, subsidios y el nepotismo. La reducción de legisladores, en todos los niveles (Nación, provincias y municipios) pero manteniendo los porcentajes, y la reducción al mínimo de asesores (hay senadores que tienen más de 30) sería uno de los caminos para reducir el abultado gasto estatal. Los asesores deberían ser proporcionados por los partidos políticos, sin costo para el Estado, como lo hacen otros países del Primer Mundo, que por algo lo son.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Infidelidad

Obligarnos a querer al peso es como pedirle a una persona que es sistemáticamente engañada sentimentalmente que confíe en el infiel.

En los años que tengo de vida jamás nuestra moneda sobrevivió a un plan económico. Le han sacado ceros, le han cambiado el nombre, la han devaluado, la han convertido pero nunca demostró sobrevivir al dólar, nuestro amigo fiel.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Jubilación mínima

Días atrás cobré mi jubilación y pensión mínimas.

Sin bono porque con ese ingreso el Presidente considera que soy rica. Por si fuera poco, no vamos a percibir los aumentos correspondientes durante seis meses, incluyendo a los que recibieron el bono. El Presidente, en campaña, aseguró que subiría el 20% esos montos. No puede ni debe justificarse sosteniendo aquello de "la herencia recibida", ya que cuando prometió un 20% de aumento a la vez decía que le dejaban "tierra arrasada".

Catalina Mellibovsky

DNI 1.715.540

Protocolo

¿Protocolizar el aborto significa disponer la muerte legal y gratuita de las vidas inocentes por nacer como consecuencia de no haber sido lograda en forma democrática por el Congreso de la Nación?

María Laura Farias

DNI 11.957.160

Protesta en el Colón

Soy asidua espectadora de las funciones del Teatro Colón, por lo cual quisiera llevar a conocimiento de sus bailarines y músicos que los espectadores presentes en la sala disfrutando de El lago de los cisnes no solo hemos pagado nuestras entradas, sino que también pagamos nuestros impuestos. Además, a la función asistían muchos extranjeros. No somos responsables de sus problemas gremiales y la sala del teatro no es lugar -ni el momento de los aplausos- para realizar una protesta de ese tipo. Para muchos arruinaron la magia del ballet, presenciado por numerosos niños y sus padres. El escenario se vio invadido y polucionado por carteles de protesta y los aplausos tan merecidos se diluyeron en los abucheos.

Sylvie Garnier

DNI 93.342.767

Paseo del Bajo

La obra del Paseo del Bajo ha resultado de gran utilidad para beneficio del tránsito pesado y de pasajeros que debe cruzar la ciudad entre el sur y el norte, a pesar de la capciosa opinión contraria de algunos políticos. La opción para el tránsito liviano, si bien mejoró lo existente, no brinda un paso irrestricto sin detenciones. Seguramente luego de varios meses de uso se habrán identificado cuáles son las horas pico de tránsito pesado, e imagino que habrá períodos de menor utilización. De ser así, tal vez sería una buena idea habilitar el paso de vehículos livianos en esos períodos. Al ser una autopista inteligente, la información en tiempo real estaría disponible en los carteles de las entradas, permitiendo o prohibiendo el acceso. Se conseguiría de tal manera aumentar la recaudación y brindar al tránsito liviano una opción más rápida y segura, pero que no interfiera con el propósito original de ayudar al tránsito pesado y de pasajeros.

Hernán del Sel

DNI 8.007.664

