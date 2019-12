De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019

Empezar por casa

La solidaridad se define como la "adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles". La solidaridad no se impone, nace de cada uno como un valor altruista buscando el bien del otro. Si no, deja de serlo. Teniendo en cuenta estos conceptos, los argentinos exigimos, debido a la situación acuciante y desesperante de emergencia que atraviesa nuestro país tal como sostiene el Presidente que la clase política empiece a dar el ejemplo de solidaridad con los que menos tienen. La solidaridad empieza por casa y nada mejor que demostrarlo en estos momentos. Que bajen sus sueldos, viáticos y demás gastos exorbitantes y los congelen por el tiempo que la situación de emergencia lo requiera. Se habla mucho por estos días de solidaridad social y justicia social, pero el ajuste debe empezar por el Estado. Es casi repugnante e injusto que los jubilados con sus deficientes y magros haberes deban hacer solidaridad en nombre de ustedes.

Señores funcionarios: es hora de ser solidarios con el pueblo que los llevó al lugar que hoy ocupan y al cual se deben.

María del Carmen Stefanoni

DNI 26.638.344

Autocracia

Pese a gozar de los mejores años en cuanto a precio de los productos de exportación de la Argentina en la era Kirchner nunca logramos salir de la emergencia económica y social. Luego, en la era Macri, este pudo sacar el cepo en 15 días y arreglar la deuda de los Kirchner, además de terminar con la emergencia en la que vivimos durante toda la gestión kirchnerista. Vuelve el kirchnerismo y declaran la emergencia.

No saben gobernar una república. Si para el peronismo el Congreso debe cerrarse, que lo cierren y nos ahorramos miles de millones. Asumamos la realidad política de nuestro país. Nos gusta la autocracia.

Pablo A. Pirovano

DNI 18.027.314

Consejos de Lincoln

Es bueno recordar nuevamente, como hizo un lector en una carta publicada en esta sección en septiembre de 2018, lo bien que le haría al país que el gobierno siguiera los consejos que hace años diera Abraham Lincoln, que decían: 1) no puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos; 2) no puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte; 3) no se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro; 4) no se puede levantar al asalariado destruyendo a quien lo contrata; 5) no se puede promover la fraternidad del hombre incitando el odio de clases; 6) no se puede formar el carácter y el valor mediante la eliminación de la iniciativa e independencia de las personas; 7) no se puede ayudar a las personas en forma permanente haciendo por ellas lo que ellas pueden y deben hacer por sí mismas.

Luis García Morales

DNI 93.421.262

Empresarios

No me discriminen. No soy juez, no soy maestro, no soy científico, no soy diplomático. Soy un empresario, visto "como un lobo que hay que abatir o una vaca que hay que ordeñar, pero nunca como el caballo que tira del carro", como dijo Winston Churchill. Arriba del carro están los políticos, jueces y diplomáticos viajando cómodamente.

Me siento ciudadano de segunda y así estamos como país.

Cuando los empresarios sean cuidados nos multiplicaremos, el país crecerá y la pobreza caerá.

Nicolás Frers

DNI 13.081.275

Presos políticos

Con el regreso del kirchnerismo se está volviendo a hablar de "presos políticos", disponiéndose su liberación o detención domiciliaria. Los "presos políticos" son el señor De Vido, la señora Milagro Sala o el señor Lázaro Báez. Y nadie se acuerda de los verdaderos presos políticos, que son los militares y miembros de las fuerzas de seguridad que reprimieron la guerrilla y permanecen en la cárcel desde hace años, muchos de ellos sin condena, con condenas inicuas o sufriendo interminables prisiones preventivas.

Juan Luis Gallardo

DNI 4.150.383

Esfuerzo por la vida

La profunda inquietud expresada por políticos, periodistas, actores, diputados y el propio ministro de Salud, impulsando la legalización del aborto a fin de resolver la problemática de las mujeres "pobres del conurbano" (palabras de una conductora de televisión en un programa de la tarde) me lleva como trabajadora social a proponerles a todos ellos evitar la comisión de un delito (pena de muerte a niños inocentes), reemplazándolo por una activa ayuda solidaria. Por ejemplo, participar en proyectos sociales, aplicando recursos económicos propios, acercando ese esfuerzo a zonas críticas del país.

También dedicar tiempo al cuidado de niños, acompañamiento de las mujeres que lo necesitan, apoyo a hospitales, colaboración para simplificar la provisión de anticonceptivos en las farmacias, atención médica en domicilio, etc. Se trata de una acción amplia que exigiría a los participantes de la línea "abortista" poner el esfuerzo en la vida, en las "dos" vidas, con proyectos alejados de la perspectiva de pérdida de seres humanos.

María Inés del Castillo Pombo

delcastilloines@yahoo.com.ar

Navidad

Esta Navidad 2019 va a ser de las más austeras de mi vida, sin poner el foco en los regalos, sino más bien en tratar de recibir al niño Jesús, de estar más atento a las necesidades de los otros y que, en esta emergencia económica, podamos entre todos sacar a la luz los valores morales que tanto necesita nuestro pueblo para crecer.

Navidad austera, corazones más generosos.

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

