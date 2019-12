De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de diciembre de 2019

Lucha contra el delito

Las estadísticas registradas por las distintas fuerzas de seguridad dan cuenta de un avance sobre el delito en sus diversas formas. He visto con satisfacción la dura lucha librada contra la delincuencia entre 2015 y 2019 como producto de una labor de inteligencia y de encomiable vocación de servicio de esas fuerzas. En ese período se hizo un 151% más de procedimientos antidrogas y se logró un récord de incautaciones de alcaloides, se multiplicaron por 25 los allanamientos en desarmaderos de vehículos robados, se redujeron de 294 a solo 32 los secuestros de personas, se bajó en un 25% la tasa de homicidios por intentos de robo, en un 57% los muertos por fuerzas federales y en un 85% las muertes por violencia en espectáculos públicos (fuente decreto 815/19 sobre rendición de cuentas).

Veo ahora con gran decepción que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, ha derogado el protocolo para el uso de las armas de fuego, dio marcha atrás con el reglamento para el uso de pistolas Taser y revocó dos emprendimientos como el Servicio Cívico Voluntario y el Programa Ofensores en Trenes, lo cual será celebrado por la delincuencia, pero lamentado por la ciudadanía, que no comprende cómo se destruye un esquema de organización y normas de acción de las fuerzas de seguridad que demostraron ser efectivas. Con su derogación se pone en riesgo la seguridad pública y la vida de los agentes del orden. Creo que dichas medidas, tomadas en forma apresurada, debieron ser objeto de un estudio y una reflexión más profundos. E inclusive dar lugar a la intervención del Poder Legislativo, como auténtico representante de la voluntad del pueblo.

Víctor La Pietra

DNI 4.042.706

Basta de privilegios

Una de las condiciones esenciales de la democracia es la alternancia de los partidos en el gobierno. En la Argentina se ha dado esporádicamente y los cambios de gobierno de partidos diferentes conllevan siempre empezar de nuevo. El que llega arrasa con lo hecho por el anterior, despide funcionarios, reemplaza embajadores, paraliza obras, cambia nombres de calles y de instituciones, las políticas básicas son borradas y sustituidas por otras de sentido contrario y empiezan a invadir a los otros poderes del Estado para manejarlos a su antojo. Pero lo que jamás cambian son los privilegios de la clase política. Por el contrario, los consolidan y aumentan, y mientras el ciudadano de a pie se esfuerza y es aplastado por la carga fiscal, que alcanza hasta sus jubilaciones, los políticos disfrutan de toda clase de ventajas que los colocan más allá de la cacareada igualdad ante la ley. Se han conformado en nuestro país dos clases de ciudadanos: los que trabajan y contribuyen a mantener la inversión y el gasto público y aquellos que viven del Tesoro nacional, con sus prebendas envidiables e intocables.

¿Cuándo nuestros representantes dejarán de ser una casta privilegiada y se colocarán en el mismo nivel de quienes los eligen? En tanto no lo hagan, serán repudiados por sus mismos electores, que, atados a las listas sábana, no tienen más remedio que votarlos aun cuando no los consideren dignos de sus cargos.

Florencio Olmos

DNI 5.941.080

Borocotización

Roberto Lavagna vendió a sus votantes por algunos puestos en el nuevo gobierno para familiares y amigos. Lo que se dice, una borocotización más.

Primera y última vez que lo acompaño.

Carlos Moneta

DNI 14.223.879

Economicismo

El 23 de diciembre el padre Gustavo Irrazábal escribió en LA NACION un artículo titulado "No existe una 'economía católica' derivada del Evangelio", en el que se opone a la opinión de que muchos males sociales serían la confirmación irrefutable de los efectos perversos del "neoliberalismo". Supongo que el autor se considera autorizado a dar lecciones sobre la doctrina social de la Iglesia. De ser así me sorprende que haya omitido una opinión de San Juan Pablo II, quien en su exhortación apostólica Ecclesia in America, del 22 de diciembre de 1999, en el capítulo titulado "Pecados sociales que claman al cielo", afirma: "Cada vez más en muchos países americanos impera un sistema conocido como 'neoliberalismo', sistema que, haciendo referencia a una concepción economicista del hombre, considera las ganancias y las leyes del mercado como parámetros, a veces, en una justificación ideológica de algunas actitudes y modos de obrar en el campo social y político, que causan la marginación de los más débiles, De hecho, los pobres son cada vez más numerosos, víctimas de determinadas políticas y de estructuras frecuentemente injustas".

Invito al padre Irrazábal a un mea culpa por oponerse públicamente a la enseñanza de un papa santo de la Iglesia.

Miguel Ángel Espeche Gil

DNI 4.247.500

Planes Trabajar

Señor Presidente, creo que estamos haciendo un país inviable. Piense qué haría Sarmiento si viviera, usted que es un gran admirador. Los planes Trabajar deberían ser otorgados contra una prestación, por ejemplo, tres días por semana hacer algo para el Estado, como pintar escuelas o aprender un oficio (pintor, albañil, plomero, etcétera). Si no estamos fomentando la vagancia y se va perdiendo cada vez más la cultura del trabajo y el esfuerzo para prosperar.

Enrique Costantini

DNI 4.448.004

Creación de riqueza

El dinero es solo un referente para el intercambio (presente o futuro) de riqueza. Si la comunidad produce 10 tomates y hay emitidos 10 pesos, cada tomate cuesta 1 peso. Si hay emitidos 20 pesos, cada tomate cuesta 2 pesos. Pero lo esencial es que no comemos pesos y solo hay 10 tomates para comer, aunque se emitan millones de pesos. Riqueza son los tomates producidos y todo aquello que queremos, podemos o necesitamos consumir.

Para que una comunidad goce de mayor riqueza y, consecuentemente, mayor bienestar, hay que liberarla de trabas y expoliaciones (impuestos y reglamentaciones recaudatorias) para fomentar la multiplicación productiva. Y no tolerar componentes sociales parasitarios que exijan, pretendan o sean incorporados al gasto público sin producir.

Roberto Fernández Blanco

DNI 5.173.553

Ciberespacio

El ciberespacio o quinto dominio está íntimamente asociado a la Cuarta Revolución Industrial. Los habitantes de un Estado nación tendrán menores probabilidades de prosperidad si dicho estadio, la Cuarta Revolución Industrial, no es alcanzado. Abundan los elementos de juicio que sustentan la aseveración de que la Argentina puede ingresar a ella. Por el contrario, se sospecha fuertemente que un país a cuyo PBI aporten exclusivamente "tecnologías lineales" en las que no agrega valor el conocimiento en forma prioritaria tendrá grandes dificultades para lograr el bienestar de sus habitantes. Por tal razón el Presidente debe poner en marcha, paralelamente a las medidas más urgentes que ha encarado, acciones que posicionen a la Argentina en el mundo de las "tecnologías exponenciales" asociadas íntimamente al mundo de la alta tecnología y en casi todos los casos al ciberespacio. Esta propuesta es posible y razonable por la creatividad, el nivel y el talento de nuestros científicos y tecnólogos.

Señor Presidente, el camino propuesto no es sencillo pero es viable.

Roberto Uzal

Director de la Maestría en Ciberdefensa y Ciberseguridad UBA

DNI 4.430.784

Billetes

El presidente del Banco Central se refiere a las ilustraciones de los billetes monetarios y señala "que hay que buscar valores que representen a todos, no solo a una parte" ( LA NACION 23/12/19).

Si hay algo que nos representa a todos son los símbolos patrios. Respecto de la bandera, solo el billete de cinco pesos exhibe una tímida y casi perdida imagen del emblema nacional, que por otra parte no lleva el sol, lo cual contradice disposiciones legales. El escudo nacional, si bien aparece en los billetes de todos los valores, las ilustraciones son demasiado pequeñas, lo que no permite conocer sus detalles, algunos de los cuales despiertan dudas. Respecto del Himno Nacional, en ningún billete figuran ni los versos de López y Planes ni las notas del pentagrama. De la flor nacional, el ceibo, solo aparece una tímida representación en el billete de cien pesos. Aclaremos que el billete de mil pesos presenta al hornero como ave nacional. Ninguna disposición oficial le otorga tal carácter. No todos los argentinos conocen bien los símbolos de su patria. Oportunidad inmejorable para adquirirlos o superarlos.

María M. E. Tejada

DNI 3.450.681

Misa de Navidad

La semana pasada, recorriendo el centro de Acassuso y Martínez, pude ver decenas de personas con bolsas de regalos. También los supermercados estaban atiborrados de gente comprando de todo. El 25 de diciembre fui a misa. Eran las 11, hora cómoda para levantarse después de una larga celebración. Sin embargo, me dio mucha pena ver que éramos muy pocos los que estábamos en la iglesia, que se encontraba a un cuarto de su capacidad.

¿A quién festejamos ahora, a ese viejito de barba blanca, vestido de colorado? No señores: el 25 de diciembre, para los católicos, nace Jesús, hijo de Dios. No desvirtuemos las cosas.

María Lía Campos

DNI 6.640.848

En la red

Incidentes en Plaza de Mayo durante la llegada de Evo Morales a la marcha de las Madres

Facebook

"¡Qué país generoso somos!" - Sandra Romiglio

"No hubo ningún incidente. Lo normal, mucha gente, y eso produce empujones" - Oscar Lavila

"Perdón... pregunta... ¿el señor Evo Morales no fue recibido, asilado, o como le quieran decir, con la condición de que no podía hacer ni hablar de política?" - Graciela Inés Caiatti

"El prófugo de la Justicia en nuestro país se pasea por Plaza de Mayo" - Agus Fosco

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

