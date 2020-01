De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de enero de 2020

Subsidio a la energía

Volver a subsidiar masiva e indiscriminadamente el consumo energético es una política suicida desde el punto de vista del autoabastecimiento y del equilibrio económico. Además de ser profundamente inequitativa. El gas y la electricidad están fuertemente subsidiados en el AMBA, pero el resto del país paga el precio real. Es una medida demagógica sobre el territorio con mayor población (y votantes) de la Argentina: electoralismo puro en desmedro del interior. Por otro lado, esta política genera desigualdad e ineficiencia en el área donde se la aplica. Paga la misma tarifa el que tiene grandes ingresos como el de menor salario. El bajo precio alienta el exceso de consumo en un país que tuvo que importar energía para satisfacer esa demanda, y donde no abundan los dólares.

Somos Sísifo por condena propia. Nos esforzamos, nos esforzamos, pero siempre caemos en el mismo error. Y vuelta a empezar...

Ricardo Fuentes

fuentesric@yahoo.com.ar

El mismo dilema

Los incautos jubilados que votaron a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández, y están agradecidos de que les asignaron dos bonos de 5000 pesos cada uno (diciembre y enero), no pueden dimensionar los cientos de miles de pesos que hubieran recibido si Cristina Kirchner no hubiera vetado el 82% móvil el 14 de octubre de 2010, que el Congreso había sancionado un día antes. Según la expresidenta, su veto se debió a que el 82% móvil era imposible de pagar, pero la verdadera cuestión fue que si pagaba el 82% a los jubilados tendrían que haber dejado de saquear las arcas del Estado como lo venían haciendo

desde hacía una década. La corrupción kirchnerista había socavado las arcas del Estado y si no vetaba la ley no podría seguir vaciando la caja de los jubilados como hizo el peronismo desde hacía décadas. Hoy, diez años después, se plantea el mismo dilema, si les aumentan a los jubilados los kirchneristas no podrán seguir apelando a los fondos de la Anses.

Alfredo Rebizzo Hernando

DNI 4.186.601

Empréstito patriótico

La sociedad está nerviosa porque siempre el esfuerzo termina en ella. Es hora de demostrar solidaridad. Mi propuesta es que se sancione un empréstito patriótico forzoso sobre las remuneraciones que excedan los 100.000 pesos y que sea por el valor de ese excedente, a reintegrar a diez años con un interés del 10%. Debería alcanzar a todos aquellos que perciban ese monto de cualquier sueldo o haber que provenga de los recursos gubernamentales.

Me gustaría presenciar una manifestación cortando calles de quienes resulten acreedores.

Raúl P. P. Mariscotti

DNI 5.613.495

Nivel de pobreza

El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, dirigido por Agustín Salvia, informó que con Alberto "Copperfield" Fernández, en 20 días, la pobreza está descendiendo 2 puntos porcentuales por semana y que el índice está en el 32%. La última medición con Macri fue del 40%. Y el actual presidente dice que, por las excesivas ganancias de las empresas, las limitará a guarismos razonables.

¿Tan rápido se recuperó el país de la tierra arrasada?

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Tiburones en la costa

A raíz de la nota publicada el domingo pasado, sobre la aparición de tiburones en las playas de Monte Hermoso y que daba cuenta de lo inofensivos que son hacia los humanos, quisiera aclarar lo siguiente: a) los tiburones nadan siempre cerca de la costa y se sumergen en no más de 5 metros de profundidad y por esta razón es que siempre se observa su aleta, acompañados de uno o más peces a ambos lados que cumplen la función de limpiarles el lomo de parásitos; b) como carecen de vejiga flotatoria están en continuo movimiento, que les confiere una velocidad de ataque de 5m/s; c) los tiburones son cazadores y no depredadores, prueba de ello es que los pescadores sacan especies de cardúmenes de lugares que no son habituales; d) como consecuencia de que los cardúmenes están cerca de la costa los tiburones se encuentran compartiendo la costa y a no mucha profundidad con los turistas; e) esa actitud de cazadores y su continuo movimiento los lleva a requerir grandes cantidades de alimento por kilo de tiburón y por día; f) su velocidad de ataque y los relatos de los que fueron víctimas nos permiten afirmar que el ataque no es doloroso pero sí las consecuencias.

Como corolario de lo expuesto ut supra, si el tiburón ha comido o tiene la comida suficiente difícilmente ataque, de no ser así las consecuencias serán lamentables. La industria de la pesca hizo y hoy está haciendo estragos con nuestros cardúmenes, sin dar posibilidad de que se recuperen. Como consecuencia los tiburones buscan comida y si no la encuentran es muy probable que la encuentren entre los turistas.

Miguel Schiavoni

DNI 10.460.622

Valores

Luego de haber terminado mi entrenamiento en la zona de Puerto Madero, me detuve y por curiosidad, al querer ver algo que había en el piso, me di un golpe fuerte en la cabeza con una de las barandas que da al río. Comencé a caminar para ver si encontraba algún lugar donde pudiera pedir hielo, pero literalmente a esa hora estaba todo cerrado. Hasta que llegué al restaurante Mirasol. Allí estaban los mozos preparándose con una linda actitud para recibir a los primeros comensales. Les comenté lo que me había pasado y les pedí si por favor me podían dar hielo. Para mi sorpresa, no solo me dieron una bolsa de hielo, sino que me invitaron a sentarme en una de las mesas y me dieron agua mineral. Quiero destacar su calidez y su solidaridad. El país necesita de personas así: bien formadas, con valores, con principios.

En una palabra: con integridad. Gracias nuevamente.

Carolina Pelle

DNI 23.313.209

