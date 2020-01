De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de enero de 2020

Tropiezos

Se dice que solo los humanos tropiezan con la misma piedra más de una vez. Cosa que ni a los burros les acontece.

Los argentinos venimos tropezando siempre con la misma cantinela (o piedra). Quienes se apoderan del Estado en esta democracia poco republicana solo se preocupan de mantener los beneficios que tal posición les otorga, restando recursos genuinos a quienes producen los bienes necesarios para una digna convivencia.

Generan inflación otorgando subsidios y rentas a quienes no producen riqueza y castigan a la población activa con más impuestos, retenciones, tasas, imponiendo salarios de convenio sin idea de los costos de producción o los aumentan, etcétera. Ademas, como si fuera poco, les congelan precios desde escritorios y oficinas sin tener en cuenta las funestas conocidas consecuencias de tales decisiones administrativas.

Y esas "piedras" las venimos sufriendo desde hace ya más de 70 años. Desde cuando se congeló el mercado inmobiliario autosuficiente con la famosa ley de alquileres para ocultar la incipiente inflación de aquellos tiempos, y a partir de allí los argentinos y extranjeros dejaron de invertir en el país, entre otras causas que sería muy largo detallar. Y así nos va.

Juan Las Heras Shine

Relato

Ha vuelto el relato, con su diversidad. A un impuestazo ordenado por un gobierno peronista o kirchnerista se lo llama solidaridad. Si lo hizo otro gobierno se llamará apriete o explotación. Si un jerarca peronista o kirchnerista es condenado por robo, deberá ser liberado por tratarse de un preso político. Si no lo es, podrá estar preso por años aunque no haya ninguna condena. Si alguien se ahoga en un río y lo confirman cincuenta peritos, quiere decir que lo secuestró la gendarmería. Y así todo, creativamente, sin el lastre de la prosaica razón. Un relato que nos enriquece con un surrealismo que no podríamos imaginar, ni en una ignorada novela de Borges.

Roque A.Sanguinetti

Gracias, sanjuaninos

El reciente 8 de enero concurrí al Museo Policial de San Juan a rendir un homenaje a mi padre, doctor Luis María Siburu, a escasos días del 76º aniversario del terremoto en esa ciudad, donde él falleció trabajando como médico de la policía provincial. Quiero agradecer profundamente las atenciones recibidas del subsecretario de Seguridad, Abel Hernández; del jefe de Policía Crio. Gral Luis Martínez; de la Cria. Miriam Aguilera, y de la Subcria. Patricia Herrera, como así también de toda la comunidad policial, periodística e intelectual. En fin, de todos los sanjuaninos que me dieron su calor con mucha humanidad, humildad y respeto. Gracias, los recordaré siempre.

Luis Tulio Siburu

Susana

La señora Susana Giménez ha dicho algo muy sabio cuando afirmó que la gente con hambre debe volver al campo, criar animales y cultivar frutas y verduras . Esto hizo que muchos medios de distinto color político hayan producido una catarata de críticas contra ella. Algunos han llegado a la agresión y a la calumnia.

Susana está bien informada y va por el camino correcto. Se sabe que en escasos veinte o treinta años los robots van a reemplazar a millones de personas en millones de puestos de trabajo. Es una medida inteligente preparar a esos millones de personas para encontrar otras fuentes de sustento. Y lógicamente, como afirmó ella, hay que comenzar con los que ya no la tienen y que incluso pueden estar pasando hambre. La cría de animales y el cultivo de vegetales y frutas es artesanal, y no pueden ser realizados por robots.

Se puede hacer incluso en ciudades. Ya hay, en algunas ciudades europeas, huertas urbanas en techos de edificios, plazas, etcétera. Al costado de las líneas férreas hay miles y miles de pequeñas huertas en casi todos los países europeos. No importa si uno es de izquierda o de derecha, los laureles se los llevarán quienes preparen a los más pobres para enfrentar este nuevo desafío. Sería estupendo que se comenzara una campaña de información y se divulgara mucho más sobre todo esto.

Héctor Aleandri

Partido de la Costa

Luego de años de efectuar reiterados reclamos por parte de los vecinos de Costa Chica en la delegación de Las Toninas y en la municipalidad de Mar del Tuyú, me dirijo a usted, señor intendente del Partido de la Costa, Cristian Cardozo, a fin de solicitar, una vez más, el abovedamiento y entoscado de la calle 3, entre 54 y 52, Costa Chica. No sirve que continúen poniendo arena, que se vuela y no da firmeza a la calle. Es necesario realizar un trabajo de base que brinde una solución definitiva o, al menos, perdurable en el tiempo.

Actualmente nos es imposible a los vecinos no solo circular, sino también el ingreso y egreso de nuestros hogares a causa de las lluvias. Se dificulta incluso el tránsito a recolectores de residuos, proveedores de gas en garrafa, agua, etcétera.

Es decir, se dificulta nuestra vida diaria.

Marcelo D. Otero

Kicillof

No es la primera vez que me intereso por la actividad del gobernador de la provincia de Buenos Aires, pensando siempre en rescatarla y recuperar su categoría y significación. Si alguno de sus colaboradores le acerca el excelente artículo de Claudio Jacquelin publicado el miércoles pasado en LA NACION, el joven funcionario vería con claridad meridiana cuál es su situación, su entorno, el clima político y social que lo rodea. Allí se muestra todo lo que él aún no puede manejar. El artículo cubre los pliegues ocultos y sutiles de los intereses que debe maniobrar y utilizar para obtener lo que propone.

Un aporte claro y sin segundas intenciones. Gracias, Jacquelin.

Nélida M. Labadie de Villa Abrille

San Martín

Pocas horas antes de producirse la caducidad de los billetes con la figura del padre de la patria, José de San Martín, y de haber propuesto, junto al expresidente de la Cámara de Diputados Rafael Pascual, la sanción de una ley urgente e individual para conservar su imagen (porque así lo imponen la magnitud y la trascendencia de la gesta del libertador de la Argentina, Chile y Perú), el presidente del BCRA, Miguel Pesce, hizo trascender que cuando se agoten los billetes actualmente en circulación se hará una emisión, de distintos valores, con la imagen de figuras de nuestra historia.

En aquella presentación solicitábamos también que la figura de San Martín sea incluida en el billete de mayor valor: qué mejor símbolo para un país dividido por una tremenda grieta que el de aquel que, después de volver como libertador de media América, hacía su último aporte al país con su alejamiento, para no participar en enfrentamientos que lo único que lograron fue retrasar en décadas la organización de nuestra nación.

Esto solo basta para que su caso sea considerado aparte y su imagen incluida en los nuevos billetes, cuando se reemplacen los que tienen a pájaros y animales. Al ser una facultad del Parlamento la sanción de una ley puntual, estimo que esa decisión con seguridad será acompañada por la mayoría de los representantes del pueblo y de las provincias.

José María García Arecha

Billetes

Según información existente, los billetes de $5 dejarán de circular en manos de los particulares el 31 del corriente mes. Yo pregunto: ¿no sería más apropiado que siguieran circulando y cuando lleguen a los bancos sean estos los encargados de sacarlos de circulación? Digo esto porque los ciudadanos de este país tenemos la experiencia de que cuando se anuló la circulación de los billetes de $2 y no había suficientes monedas para reemplazarlos, entonces se daban caramelos, curitas, las gracias. Por mi experiencia, que he visto de todo en la Argentina, esto va a traer discusiones y enojos. Está en las autoridades hacer algo para evitar los problemas, porque las resoluciones salen de sus oficinas.

Rubén Rigalli

Remedios

Así como el gobierno nacional les mete la mano en el bolsillo a los jubilados, del mismo modo el Plan de Salud para Trabajadores Jubilados de las Telecomunicaciones (Ostel) dejó a partir del 1º de enero de cubrir muchas drogas que fueron desafectadas de su vademécum sin aviso previo. Entre otras, una que muchos ancianos toman, la mematine (para mejorar la memoria). Los médicos se enteraron por los pacientes, y en las farmacias, cuando fuimos a comprar, no pudieron hacer el descuento? En el caso de mi madre, debí adquirir tres remedios en forma particular.

Es evidente que la tercera edad no interesa. Lo importante es seguir haciendo "caja" para beneficiar a unos pocos.

Graciela Bruno

Ofensas

Las palabras ofensivas, no importa quién las diga, siguen siendo ofensivas. Cuando hacen declaraciones violentas y con alto contenido discriminatorio Hebe de Bonafini, Dady Brieva o cualquier otro kirchnerista conspicuo, parece ser que su condición de militantes los exime de la responsabilidad de lo que dicen. Pueden ofender, atacar, discriminar, incitar a la violencia, pero están disculpados porque defienden la causa nacional y popular. Más que nunca deberían ser ejemplares como ciudadanos, para no caer en la tentación de que conociendo a un kirchnerista, conocemos a todos. La famosa frase de Oscar Wilde se puede aplicar en estas situaciones: "Es mejor mantener la boca cerrada y que todos piensen que sos tonto a que la abras y no quede ninguna duda".

Andrea Celia Testa

