De los lectores: cartas & mails

Fallamos todos

Un nuevo incidente entre varios jóvenes. Nos concentramos en mirar el árbol y no el bosque.

Hemos convertido en adultos a adolescentes, con la mayoría de edad a los 18. Esto abre la puerta al alcohol a estos jóvenes. También en algunas provincias, pueden conducir un vehículo a los 17, y por si fuera poco, votan a los 16. Lo políticamente correcto, y en algunos casos, la búsqueda de ventaja política, choca de frente con el sentido común.

Fallamos como sociedad, como padres, educadores y autoridades de clubes.

Fallan los responsables de los lugares a los que van nuestros hijos. El negocio se protege, sacando a la calle a los revoltosos, y a todos los que se involucraron, voluntariamente, o no, en una trifulca. Entonces, dejan en la calle al mismo tiempo, a "ambos bandos", quienes luego se enfrentan a puñetazos. A veces, con consecuencias mortales, como en el caso de Villa Gesell.

Falla la autoridad policial, que no puede saturar todas las salidas de todos estos lugares, y por inacción, llega tarde, y no previene. Estos incidentes suceden en las vacaciones y a la vuelta de cada una de nuestras casas.

Falla el periodismo, que por "vender" la noticia, se concentra en "los rugbiers", y no en el origen del problema. Quienes se pelean practican este deporte y también se pelean quienes no lo practican.

Falla el rugby también, ya que, al inculcar valores, también lo hace con un mensaje ambiguo. Uno de los grandes sponsors es justamente una marca de cerveza.

Estos incidentes van a seguir pasando, si tratamos como adultos responsables a jóvenes que están aprendiendo a serlo, si vendemos alcohol o proveemos de este a menores de edad (¿y si volvemos a los 21 como edad para consumirlo?) y si no educamos como corresponde. El problema es nuestro.

Jorge Cazenave

DNI 16.730.076

Que gane la justicia

Tengo 22 años y soy mamá de un niño de un año y medio. Indudablemente la noticia del asesinato (no fallecimiento) de Fernando Báez Sosa me conmovió. Podría ser mi amigo, podría ser mi hijo dentro de 18 años.

Día tras día me encargo de enseñarle a mi hijo el respeto por el otro. Pegar está mal. Siempre está mal. En cualquier lugar y circunstancia está mal. Me duele el alma al pensar que seguramente los padres de Fernando lo educaron de la misma manera que yo, intentando crear una mejor persona día a día, pero por culpa de once personas que definitivamente no fueron educadas de la misma manera se quedaron sin su único hijo.

Fernando no volverá nunca. No mancharon un deporte, no arruinaron "los valores del rugby", arruinaron vidas, arruinaron una familia y muchas amistades. Fernando no falleció, a Fernando lo mataron. Que el poder del dinero no le gane a la justicia.

Lucía Riccardi

DNI 40.394.736

Río Futaleufú

El domingo 19 de enero se publicó en el suplemento Turismo un excelente artículo sobre el Parque Nacional Los Alerces, con una descripción detallada sobre las maravillas naturales que ofrece al visitante. Pero no sé si por desconocimiento o a sabiendas, se omite mencionar a los rápidos del río Futaleufú, que junto con el Alerzal Milenario y el fabuloso río Arrayanes, además de otras inigualables bellezas, motivaron su creación en el año 1937.

Los mencionados rápidos, producidos por un fuerte desnivel del terreno a lo largo de una corta distancia, tenían un atractivo estremecedor. El Futaleufú (río Grande en lengua mapuche) desagota todo el sistema lacustre de la comarca, para pasar luego a Chile y desembocar en el océano Pacífico. La Dirección General de Parques Nacionales fue creada por el decreto-ley 654 de enero de 1958, en cuyo texto consta que dichos enclaves "si bien sirven como adecuados lugares de recreo y descanso, su objetivo primordial excluye todo fin económico derivado del aprovechamiento de los recursos naturales, de manera tal que esas áreas se mantengan en sus formas típicas, sin artificios ni más modificaciones que aquellas producidas por la naturaleza misma". Pero en nombre del progreso muchas veces no se cumplen las leyes y se cometen verdaderos atropellos en contra del medio ambiente. Fue así como en la década del 70, aprovechando ese providencial desnivel, se construyó aguas arriba una represa, al solo efecto de generar energía eléctrica para el funcionamiento de una planta de fabricación de aluminio en Puerto Madryn, nada menos que a 700 kilómetros del lugar. El proyecto nunca tuvo en cuenta los requisitos básicos del uso sustentable de los recursos ambientales y, como consecuencia de esa obra, se formó un gran espejo de agua, el embalse Amutuy Quimey, que dejó sumergida a una gran extensión de tierras del parque, con exuberante bosque nativo, desapareciendo también cuatro lagos: Situación, Uno, Dos y Tres. Como además se le cambió el curso al río, el tramo donde serpenteaban los trepidantes rápidos quedó en seco.

Tan solo aquellos afortunados que pudimos visitarlos antes de su lamentable eliminación guardamos en nuestras retinas aquel portentoso espectáculo.

Miguel Ángel Crespo

DNI 5.619.004

Reclamos peligrosos

Cuando las autoridades no intervienen en los conflictos, estos pueden desembocar en enfrentamientos peligrosos. El enfrentamiento de pasajeros del Roca con quienes bloqueaban las vías, al no intervenir la fuerza pública, derivó en que los pasajeros desalojaron a pedradas a los manifestantes.

Es hora de que la ciudadanía comprenda que no se puede reclamar perjudicando a quienes circulan o trabajan. Basta de taxis contra Uber, piquetes contra ciudadanos, camioneros contra el tren, etcétera. De no tomar en serio esta cuestión, podrán ocurrir hechos de sangre.

Juan Carlos Paludi

DNI 7.600.795

