De los lectores: cartas & mails

Futurología

La futurología es una actividad bastante difícil. Los "cisnes negros" o eventos que no se pueden prever son trampas para futurólogos. Esto es así en todo el mundo, menos en la Argentina. En la Argentina, hacer futurología es muy fácil: los hechos se repiten una y otra vez cual "día de la marmota". Todos coincidimos con nuestro Presidente en que el país debe exportar y generar dólares genuinos para poder funcionar y, eventualmente, pagar algo de la deuda externa y volver al mundo. Sin embargo, para la época de la cosecha gruesa, los agricultores verán que sobre el precio internacional de las commodities se les retendrá el 30% y sobre el remanente se les aplicará un tipo de cambio ilusorio, ya que el real tipo de cambio es el contado con liquidación, con lo cual verán cómo pierden otro 44%. En ese momento deberán definir si venden un mínimo para cubrir sus gastos improrrogables y acopian el resto o si ni siquiera levantan la cosecha para evitar mayores pérdidas. En todos los casos el Gobierno se mostrará sorprendido al ver las arcas vacías del Banco Central y denunciará falta de solidaridad del campo. Cualquier similitud con lo acontecido en el pasado es mera casualidad.

Rubén Steinberg

Achatar la pirámide

Indicó el jefe de Gabinete que el objetivo en materia jubilatoria es "achatar la pirámide, tratando de ir generando equidad y levantando la vara".

¿Equidad? Curioso sentido le dan al término. La equidad de las jubilaciones medias es la que estableció el haber inicial de acuerdo con los aportes efectuados durante la vida laboral. Lo que pretenden hacer ahora es romper la equidad, vulnerando la movilidad, el ajuste periódico, para hacerlo bien discrecional. Tomar los fondos jubilatorios como si fueran propios y reasignarlos a piacere. En un contexto inflacionario, equivale a bajar las jubilaciones, produciendo un daño irreparable. Lo que hacen es arbitrario, inconstitucional y va contra fallos específicos de la Corte Suprema de Justicia. Es notable cómo transitan la ilegalidad con determinación y soltura.

Carlos Muraca

Aislamiento

El Presidente manifestó a Macron que el Convenio UE-Mercosur debe ser reformado para proteger a la "industria nacional", omitiendo el hecho que esta tiene 15 años para adecuarse al mercado que abriría tal unión. Va de suyo que si en ese lapso a alguna industria no le alcanzara para ser competitiva no debería ser objeto de protección, lo que en definitiva perjudica a los consumidores. Firmado el convenio, queda pendiente su ratificación. Rever el acuerdo después de más de una década de discusiones es, de hecho, mandarlo al cesto. La Argentina sería el único país del Mercosur que quedaría fuera del acuerdo, lo que la complicaría ante la región. Quedarse en soledad es la peor de las actitudes. El proteccionismo económico, detrás de su aparente sesgo de conferir seguridad, contraría lo mejor de nuestra naturaleza, que es el afán de competir y superarnos.

Félix Ángel Gaibisso

Espejo solidario

Una parte del periodismo sigue cargando las tintas acerca del hecho de que los presuntos asesinos del joven Fernando Báez Sosa son, además, jugadores de rugby. Como si fuera una condición sine qua non de quienes dan muerte a otra persona. Parecen olvidar que en nuestro país los hinchas de fútbol no pueden presenciar los partidos de sus equipos en otras canchas que no sean las del propio club. Parecen haber olvidado también que el partido de River y Boca que se jugó en Madrid fue para evitar desmanes y descontroles. ¿Todos los futbolistas y los fanáticos del fútbol o de cualquier otro deporte son delincuentes? La respuesta es una sola: no. Pues entonces lo mismo se aplica al rugby, remo, karate o cualquier deporte que se practique. La disciplina ayuda a formar mejores personas. La cobardía que se esconde en una patota descontrolada transforma a los seres humanos en seres irracionales y violentos, incapaces de respetar y de cuidar la vida propia y la de sus semejantes. Estos jóvenes son una muestra de la sociedad argentina actual porque forman parte de ella, pero Virginia Pérez Antonelli, la chica que inmediatamente socorrió a Fernando Báez Sosa, también. Somos los adultos los que tenemos que dar el ejemplo y animar a nuestros chicos a que se vean reflejados en espejos solidarios, saludables y comprometidos. Si miramos para otro lado, como hicieron los padres de los jóvenes de Zárate, la imagen que recibiremos estará vacía. Y no podremos seguir, entonces, culpando al rugby.

Andrea Cecilia Testa

Buen gesto

Viernes, media mañana. En la estación Pueyrredón, entro en un vagón del subte, impecable, limpio, luminoso. Poca gente. Es verano. Me siento en un lugar libre entre un señor y una dama. Según mi costumbre, cuando viajo cómodo, saco mi libreta de croquis, un lápiz simple, con un borrador en la punta superior, boceto discreto, trazos rápidos, tengo práctica, algunas de las caras que me rodean. En un momento, noto que mi ocasional vecino me presenta algo con su mano. Ladeando un poco la cabeza, echo una mirada: entre sus dedos ofrece una goma de borrar blanda y un importante portaminas. Especial, largo, moderno, retráctil, con una precisa guía fina para trazar contra la regla T. Similar a los que le he traído a mi nieto, ahora arquitecto. ¡Miro a este señor sorprendido! "Sí, para usted, tome". Con sonrisa agradable, insiste. Me los regalaba para que siga dibujando. En fin, conmovido, acepté encantado su generoso gesto. Intercambiamos dos palabras: ¡era arquitecto! Ya se bajaba. Mi día iluminado por esa amena anécdota, la conté a toda mi familia y amigos.

Lindo país.

Pierre Louis

