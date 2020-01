De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de enero de 2020

Ley de la selva

En los diez primeros días del año, seis mujeres fueron asesinadas. Perdieron la vida a raíz de los golpes, cuchilladas o disparos perpetrados por sus propias parejas. En la madrugada del 18 de enero, Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell por un grupo de jóvenes violentos. Fernando fue atacado a golpes y patadas en plena vía pública. Pareciera ser que estamos ante la ley de la selva. En ambos casos, el más fuerte decidió terminar con el más desprotegido. La patota decidió sobre la vida de Fernando y los novios y parejas, sobre las de las mujeres. ¡Esto es una locura!

Estamos todos conmovidos ante tanta violencia. ¿Qué vamos a hacer?

Educar, prevenir, poner límites. Nadie tiene derecho a decidir quién vive y quién no. Como tampoco nadie tiene derecho a decidir qué bebé puede nacer y cuál no. El derecho a la vida es el primer derecho humano.

Fernando Báez (18), Inés Adriana Carusso (56), Sabrina Vanesa Ovalle (35), Valentina Gallina (19), Analía Anabel Astorga (26), Florencia Coria (27) y Luciana Beatriz Salazar (24) no tuvieron el derecho a vivir sus vidas. Alguien se arrogó el derecho a decidir por ellos.

Mercedes M. Klappenbach

DNI 11.472.136

Ejemplos

1979 fue un año muy importante en mi vida deportiva, pero especialmente en la personal. Por esa época, y ya con 30 años de edad, decidí después de muchísimos años dejar de saltar en alto, disciplina que había elegido desde muy chico. Durante ese tiempo tuve el honor y la responsabilidad de representar a la Argentina en múltiples campeonatos sudamericanos, panamericanos y hasta un Juego Olímpico. Pero lo más importante fue que durante tanto tiempo el atletismo fue forjando mi personalidad y carácter; hay muy pocas actividades que incentiven y estimulen con intensidad la fuerza de voluntad, la perseverancia, la disciplina y la autosuperación, aunque también percibía que en el triunfo ocasional, mi festejo era casi unipersonal, así como no podía compartir con casi nadie la frustración de la derrota.

Por eso, cuando a principios de ese año (1979) me ofrecieron ser el preparador físico de rugby del club Banco Nación, acepté temeroso por no haberlo jugado jamás; sin embargo, fue la decisión profesional más trascendente que pude haber tomado, la que definitivamente cambió el curso de mi vida y me permitió crecer como persona.

Llegue a un club de jóvenes entusiastas, amigos que compartían sus tristezas y alegrías, sensaciones poco conocidas para mí. Un equipo conformado por gente "común", entre los que había dos que se dedicaban a la venta de diarios y revistas ("diarieros" en la jerga popular) y otro al negocio de venta de hortalizas (lo que se llama "verdulero"), lo cuento para desmitificar aquello de que al rugby lo juegan los de cierta "casta social".

Fueron 12 años consecutivos inmersos en un ambiente donde aprendí a conocer lo que verdaderamente es la solidaridad, el compañerismo, la empatía y otros tantos valores que no son precisamente inherentes de mi amado atletismo. Haciendo mi trabajo en el rugby, observando y vivenciando el accionar de su comunidad, fui creciendo y forjándome como persona. Soy un eterno agradecido a ese deporte, que me hizo conocer facetas increíbles de la vida, como la nobleza de "golpearse" duramente en la cancha, producto del juego, y luego un rato más tarde reírse abierta y sinceramente, compartiendo un momento agradable con el rival de turno.

Hoy, por las circunstancias lamentables de un asesinato, y ya opinando como docente que soy, el rugby, un deporte con alto carácter formativo, es cuestionado por algunos sectores correlacionándolo con un grupo de inadaptados; es como si Pistorius, el atleta sudafricano que mató a su novia, representara la individualidad egoísta del atletismo, y seguirían los ejemplos.

Luis Bruno Barrionuevo

DNI 7.616.595

Bonos

Si yo fuera tenedor de estos bonos nunca firmaría un acuerdo, y rogaría que entren en default para luego litigar y seguramente ganar en los tribunales de Nueva York, como ya sucedió, y el motivo sería que gracias al exgobernador Scioli esos bonos rinden más del 11% anual en dólares, tasa insólita en este mundo, y ese rendimiento seguirá vigente mientras dure el litigio y además rogaría que este durara más de 10 años. No hay en este mundo financiero un negocio más redituable que este. Otra vez Axel lo hizo.

Sergio Ohanessian

DNI 10.129.066

Árboles secos

LA NACION informa que un tercio de los árboles plantados en el Paseo del Bajo están secos. Nada nuevo bajo el sol, dada la pobre gestión del arbolado público. Recorra usted, la avenida Honorio Pueyrredón, en Caballito y Villa Crespo, y verá que de los árboles plantados en un cantero creado en el centro de la calzada, la mitad o más desaparecieron. ¿Por qué? Se los plantó en un terreno reseco durante décadas, no se aseguró que abajo hubiera humedad, no se los regó durante las primeras semanas o meses hasta que las raíces lleguen a la profundidad donde sí la hay. Pero lo mismo pasa con los miles de arbolitos que plantan en las calles, de los cuales un tercio o la mitad perecen por las mismas causas ante la indiferencia de algunos vecinos frentistas, a quienes no les importa, o a la hostilidad de otros que los cortan porque creen que cuando crezcan dañarán sus veredas. Todo sin que el servicio de arbolado haga nada. Si se plantaran menos árboles pero se los vigilara y regara en los primeros meses críticos, sería distinto. Así se hacía en el Partido de la Costa para los árboles plantados en un suelo no muy propicio.

Juan Pablo Martínez

DNI 4.359.759

Periodismo militante

El nivel de agresividad, descontrol, las sistemáticas críticas, muchas infundadas, por parte del canal C5N, al gobierno de Mauricio Macri, son de un tenor más bizarro e irreverente que el antiguo programa estatal 6,7,8. Se opone de manera más que obvia a las declaraciones del presidente Fernández de buscar un acuerdo de conciliación y entendimiento con las pasadas fuerzas políticas. ¿Cómo podemos así imaginar el proyecto de la nueva titular de la Televisión Pública, la señora Lufrano? Militante kirchnerista que al comenzar su gestión agradeció a los trabajadores la "resistencia" durante el anterior gobierno.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

En la red

La declaración jurada de Cristina Kirchner: de 3,7 millones de pesos

"Bueno Argentina... ¡A donar $10 por persona para ayudar a la presidenta más brillante que hemos tenido! Gracias por colaborar" - Rosmeri Navarrete

"Me mató lo de que 'no tiene propiedades'" - Gustavo Albornoz

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)