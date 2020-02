De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de febrero de 2020

Estaba cantado

"Estaba cantado" es una expresión muy argentina que se emplea cuando algo era muy evidente que iba a pasar. Un asesinato como le ocurrió a Fernando Báez Sosa en Villa Gesell estaba cantado. Lo mismo que estaban cantadas las tragedias de Once, Cromañón y otras tantas que hubo que lamentar. Sería muy raro y quizá digno de algún análisis social si este tipo de cosas no ocurrieran en la Argentina, en un contexto donde: 1) la educación familiar y académica se han visto degradadas y no transmiten ni valores ni principios básicos; 2) una sociedad no tiene un sistema de premios y castigos en ningún ámbito, y da lo mismo ser un burro que un gran profesor; 3) una Justicia burocrática, permisiva, anacrónica, desbordada y con leyes que no se adaptan a la realidad social no actúa como corresponde; 4) una institución policial devastada, muchas veces corrupta, timorata e incapacitada, carga con el estigma de que poner orden es reprimir; 5) un sistema político en el que los corruptos e incapaces se alternan en el poder .

Con todos estos factores juntos... ¡es imposible que estas cosas no sucedan!

Fernando Sciarra Villalba

Defensor del niño

Debo manifestar mi disconformidad con la nota publicada el 30/1/2020, con el título "El Senado tratará la designación del defensor del niño", por la falta de objetividad y desinformación que traslada a los lectores, no solo contrariando la postura editorial del diario, sino afectando una conducta honesta y transparente del diario en la información que brinda.

Efectivamente la designación no se ha producido por cuanto el concurso y los integrantes de la comisión bicameral han sido impugnados administrativa y judicialmente tanto en el terreno civil como criminal. Estas imputaciones llevaron a no convalidar a la fecha la designación de la doctora Marisa Graham para tan importante cargo de resguardo de la infancia argentina, hecho que se suma a su pública militancia a favor del aborto legal por cualquier causa y plazo de gestación, circunstancia de notable incompatibilidad con esa función, ya que el art. 2 de la ley 23.849 de adhesión a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (de rango constitucional y de plena vigencia) establece que "se considerará niño a todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años". Por la tanto, la doctora Graham dejaría de defender todo un amplio segmento de la infancia, lo cual resulta desde todo punto de vista inaceptable e incompatible con la legislación vigente y la Constitución nacional, constituyendo una clara acción ilegal que impide su designación.

Estas son las verdaderas razones que el gobierno nacional quiere ocultar y pareciera que la nota acompaña, siendo la única solución hacer un nuevo concurso imparcial, garantizando el cumplimiento de las leyes vigentes en nuestro país.

Carlos Lionel Traboulsi

Juicios injustos

La valiente, correcta y bien fundada columna del doctor Alberto Solanet sobre los injustos juicios que deben soportar tardíamente muchos miembros de nuestras Fuerzas Armadas por el solo hecho de haber salvado a la Patria de una bárbara y cruel incursión tercermundista es tan cierta y tristemente real que ya no puede seguir siendo soportada. Les pregunto a mis nietos cómo fue esa guerra y lo ignoran. No han sido informados. La verdad ha sido políticamente ocultada y deformada. Lamentablemente, no será posible crecer como nación civilizada sin recomponer la verdad histórica, que se oculta por quienes se muestran como políticamente correctos.

Jorge H. Palmieri

Historia repetida

La ruta 9 de la provincia de Santa Cruz tiene una historia que parece increíble, pero es repetida. Fue licitada durante la presidencia de Néstor Kirchner y pagada durante la administración de su sucesora, pero adjudicada a la empresa Austral Construcciones, del conocido Lázaro Báez. La ruta no fue terminada, por lo que el Poder Judicial inició el juicio correspondiente a los responsables. El 28 de enero la ahora vicepresidenta, luego de un silencioso recorrido por la inconclusa ruta, solicitó que el Estado nacional se haga cargo de la terminación de la obra. Es decir, para que los opositores no puedan afirmar que la ruta no se terminó, aunque estaba pagada, será necesario que los argentinos la volvamos a pagar, y al estar terminada la obra, caerá el juicio contra los responsables del incumplimiento. Y así el "relato" dirá que Báez y compañía son unos "presos políticos".

Y don Quijote le dirá a Sancho : "Cosas veredes Sancho, que non crederes".

Horacio G. Gotta

Cumplir con la ley

¿Este es el país que queremos? Uno donde las máximas autoridades proponen que los procesados con prisión preventiva puedan gozar de la libertad mientras las últimas instancias judiciales no determinen que sus condenas son confirmadas. Y que dicha confirmación, cuando se trata de casos comunes de corrupción de empresarios poderosos y funcionarios públicos, tarde décadas, con lo cual los condenados resultan absueltos por el excesivo tiempo transcurrido.

Un país donde los imputados o con prisión preventiva dictada por la Justicia son excarcelados o gocen de prisión domiciliaria.

Donde se analiza si los condenados deben ser liberados por no haber celdas suficientes. Donde se retacea la autoridad de policías y gendarmes y se cuestiona la posibilidad de usar pistolas Taser para prevenir e inmovilizar a un delincuente a punto de cometer un delito. Donde el Poder Ejecutivo opina y presiona a los jueces sobre decisiones y procedimientos judiciales ya firmes. Donde los principales funcionarios vinculados a la Justicia y al nombramiento y remoción de jueces son funcionarios acusados o procesados por la Justicia o integrantes de asociaciones de jueces militantes.

Los argentinos, independientemente de nuestra ideología, sabemos que este es el país que no queremos.

Alfredo Andreotti

