De los lectores: cartas & mails

Bonadio

Todo está como era entonces. Nada ha cambiado. La muerte del juez federal Bonadio, que tuvo a su cargo la causa de los cuadernos de las coimas, nos ha dejado en un estado de desamparo. El detonante para que nada cambie.

Clara Blanco Pinto

Chicos sin futuro

Hace poco leí el comentario de un veterano dramaturgo argentino, que, demostrando su interés por la educación, hizo algunas visitas a escuelas primarias suburbanas con problemas materiales, de estructura y de disciplina. Todos conocemos y lamentamos la violencia que hay en ellas y la pérdida de días de clase por medidas de fuerza. Pero en ese comentario hubo algo que me heló el alma. Porque el dramaturgo, al entrevistar a la directora de una de esas escuelas, le comentó algo que ella, con mucha razón, consideró que era el peor de los problemas. Al hacerles a muchos chicos una simple e ingenua pregunta: "¿Qué vas a hacer cuando seas grande?", la respuesta casi mayoritaria fue: "Yo nunca voy a ser grande".

Pero la respuesta no aludía a la felicidad que se puede sentir por seguir siendo niño, sino a la creencia de una total falta de esperanza de alcanzar ese futuro. Cosa que no le pasó por supuesto a mi muy lejana generación. Por lo menos en las generaciones hasta la década del 70 todos los chicos deseaban o soñaban con ser pronto jóvenes o adultos, y crecer para poder concretar sus fantasías.

Albino Gómez

Víctimas

Celebro con gran entusiasmo la iniciativa del Presidente de promover una ley que prohíba el negacionismo. Es otra deuda que nos dejó el anterior mandatario. Finalmente ha llegado la hora de sancionar legalmente también a quienes deshonran con alambicadas argumentaciones a las víctimas del terrorismo, hayan sido civiles, militares, estudiantes, adultos o niños cuyas vidas fueron truncadas injustamente como consecuencia directa o colateral del accionar de las organizaciones armadas guerrilleras de todas las denominaciones. Ahora el Congreso tiene la palabra.

María Isabel Di Biasi

Idoneidad

En la Argentina (y también en muchos otros países) es hora de analizar la función pública. Pensemos, para establecer una suerte de comparación, en las compañías privadas y en las asociaciones científicas. En las compañías privadas, sus dueños o un directorio contratan a personas muy capacitadas para llevar adelante una tarea específica. Al cabo de un tiempo, estas deben mostrar resultados. Y los directivos evalúan.En las asociaciones científicas, sus miembros van escalando posiciones por sus méritos (estudios, preparación, experiencia, antecedentes), siendo elegidos por sus pares y colegas, que conocen el tema.

En nuestro país, cualquiera puede ser funcionario público y llegar a los más altos cargos del gobierno, sea o no idóneo. Solo se tiene en cuenta su imagen, si habla bien, si dice lo que queremos oír, etcétera, todo esto planificado por asesores de imagen y psicólogos. Una vez en el gobierno, muchas veces no hacen o hacen lo contrario de lo que prometieron, y no reciben ningún castigo por eso. Cuando dejan el gobierno, si hicieron actos que perjudican al Estado, no se hacen responsables. Por lo general se van a sus casas y es el mismo Estado (es decir todos los ciudadanos) el que paga los platos rotos. Cuando llega el momento de elecciones, generalmente el ciudadano no conoce la capacidad de los candidatos, ni siquiera sus virtudes éticas o morales. En las listas se arrastra a gente que nadie conoce. Así llegan a la función pública familiares, conocidos o personas con las que el candidato tiene la obligación de retribuir por haber recibido ayuda de ellos. De esta forma no hay políticas a largo plazo que se sostengan en el tiempo, y no se piensa en el bienestar de la población.

Seguramente los especialistas en el tema habrán estudiado y propuesto un sistema mejor. También, seguramente, muchos políticos no tendrán interés en cambiar las cosas.

¿Qué se puede hacer?

Jorge Hugo Martínez

Excomunión

El presidente Fernández sabe, como católico, que quien legisla a favor del aborto, quien lo promueve y trabaja para hacerlo realidad, quien lo induce u obliga a la mujer a abortar, el médico, enfermera o persona que lo realiza, y la mujer que lo lleva a cabo reciben la pena de la excomunión. Latae sententiae (automática) (canon 1398 del Código de Derecho Canónico)

Alfredo Lanusse

Tasa de interés

Días atrás leí en LA NACION declaraciones del presidente del Banco Central comunicando haber dispuesto una baja en la tasa de interés que se paga a las Leliq. También me enteré de que en el transcurso de su presidencia se había disminuido esta tasa en 15 puntos. Recuerdo que durante la campaña electoral el en ese entonces candidato y hoy presidente Alberto Fernández afirmó enfáticamente que si se dejaban de pagar diez días los intereses por esos títulos se pagaría el ciento por ciento de los medicamentos de los jubilados Hoy, los jubilados siguen esperando. Otro relato.

Juan Alberto Ceriani

Partido Demócrata

He leído con mucho interés los artículos de Rafael Mathus Ruiz sobre el reciente impeachment de Donald Trump, su absolución y la forma en que ha quedado fortalecido para las elecciones de noviembre. Habiendo seguido todo el proceso en forma directa, coincido plenamente con el corresponsal. Solo deseo agregar que el Partido Demócrata piensa continuar con el acoso del actual presidente durante los próximos meses, a los efectos de pelearle y embarrarle dicha elección. Tal como se ha probado en la compulsa primaria de Iowa, donde los demócratas pasaron el papelón del siglo con el conteo de votos. Es tal el odio que sienten por Trump que ahora tanto Nancy Pelosi como Adam Schiff desean impugnar a John Bolton a raíz de ciertos términos que incluye en un libro que está por publicar en marzo y que incluye la famosa llamada telefónica del 25 de julio pasado con el presidente de Ucrania. Pero los representantes del Partido Demócrata ya tuvieron oportunidad de hacer este llamado cuando prepararon el juicio de impeachment en la Cámara baja y no lo hicieron; pero luego solicitaron a los miembros del Senado que efectuaran el trabajo que ellos no llevaron a cabo.

Todo esto no presagia una feliz campaña para los demócratas, especialmente si en las primarias eligen a Bernie Sanders, a la izquierda de la izquierda norteamericana.

George W. Handley

Medicina china

El artículo "¿Medicina china o tradicional?" comenta la recomendación del gobierno chino de tratar los casos de coronavirus mediante diversos remedios propios de la medicina tradicional china, alternativa a la medicina oficial.

La medicina es el conjunto de técnicas y saberes que contribuyen a la preservación de la salud. En ese sentido, hay solamente una medicina: la que funciona. Cualquier técnica, sustancia o procedimiento que demuestre su eficacia para combatir una enfermedad y preservar la salud será incorporado a la medicina oficial, independientemente de su origen. Las propiedades analgésicas de la corteza del sauce eran conocidas en Egipto y el Cercano Oriente mucho antes de que el químico alemán Félix Hoffmann obtuviera la aspirina a partir de derivados del sauce. El uso de vegetales frescos para prevenir el escorbuto era común entre los aborígenes de América del Norte mucho antes de que el húngaro Albert Szent-Györgyi identificara la vitamina C. Y la inoculación con fluido de casos leves de viruela era practicada en Oriente y Asia Menor antes de que el inglés Edward Jenner inventara la vacunación antivariólica. Todas estas técnicas pudieron haberse considerado "alternativas" en un primer momento. Pero demostraron su eficacia y hoy forman parte de la medicina "oficial". Por el contrario, muchos remedios de las llamadas medicinas tradicionales llevan siglos sin más resultados que algún posible efecto placebo.

Claudio H. Sánchez

Medio ambiente

La explotación sin límites de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente y la ecología deben despertar nuestras conciencias, para exigir que las autoridades responsables del área adopten medidas. Mencionaremos solo algunas, muchas de las cuales son productos de la falta de educación y respeto de nuestra decadente sociedad: 1) Disminuir al máximo la cantidad de palomas (introducidas por los inmigrantes). El daño que producen es grande y además son responsables de la desaparición de las aves canoras de nuestras plazas y de gorriones y chingolos, que eliminaban no solo microbios. 2) Multar severamente a quienes las alimentan, lo mismo que a los gatos. 3) No lavar las veredas con mangueras; barrerlas utilizando baldes ya que pocas horas después se transforman en basurales y a mediodía ya da vergüenza y asco transitarlas. 3) Los contenedores tienen un límite que no debe desbordarse. Multar a quienes arrojen aunque fuere un papel y con trabajo comunitario. 4) Que cada niño, joven o adulto, en forma individual o por iniciativa de escuelas, organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, instituciones armadas, de seguridad y policiales, planten árboles y otras especies en calles y avenidas, y se preocupen de su riego y cuidado.

¡Que la Argentina sea conocida por la limpieza y porque el verde y las flores estallen en sus pueblos y ciudades!

Ana Sofía Aráoz de Lamadrid

