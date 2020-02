De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de febrero de 2020

Pedido de desagravio

Considero una ofensa de extrema gravedad los dichos de la actual vicepresidenta sobre los descendientes de italianos, calificándonos de genéticamente mafiosos. Esto enloda a millones de ciudadanos de ese origen que honestamente trabajamos en nuestra patria y que somos producto de valientes inmigrantes que vinieron desde Italia desde fines del siglo XIX hasta mediados de la década de los 50 del siglo XX. Ellos llegaron y solo se dedicaron (como lo hacemos todos) a trabajar y construir la Argentina que supimos ser. ¡Lo mucho que les debemos! Es inaceptable y repudiable este insulto vil.

Espero también que la diplomacia italiana reaccione y le pida una retractación. Sabemos que esto es una expresión de xenofobia, y sabemos también que desde el Inadi no se hará nada.

Va entonces este modesto mensaje para que se sepa que el orgullo y la pasión que significa ser descendiente de italianos no lo va a mancillar alguien que se cree intocable.

Osvaldo Barosio

DNI 7.607.776

Ayuda escolar

El titular de la Anses, Alejandro Vanoli, firmó una resolución por la que el organismo a su cargo pagará la ayuda escolar, sin una certificación previa de que el beneficiario es un alumno regular. Lamentablemente, tal medida hará que muchos chicos mendiguen o deambulen por las calles, en las horas en que deberían estar en la escuela, cosa bastante común de ver, especialmente en zonas del Gran Buenos Aires. Citando a Sarmiento: "La ignorancia es atrevida".

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Juez Bonadio

Jamás he sido amigo del juez Bonadio, casi podría decir que, contrariamente a ello, más vale siempre he estado enfrentado a él por cuestiones profesionales, muchas de las cuales me ocasionaron serios disgustos y algunas amarguras. Sin embargo, nada deshonroso puedo decir respecto de él ni del juzgado que él comandara durante tantos años. Por ello es que causa mucha pena observar que su lamentable muerte saca a la luz la peor cara de muchos personajes que, en lugar de tener el valor de llamarse a silencio, aunque más no sea por recato y respeto a la familia y amigos del magistrado fallecido, aprovecharon la ocasión para vilipendiar ominosa y cobardemente a quien no podía ya defenderse. Nos guste o no, nadie puede negar que en los últimos años el juez Bonadio llevó adelante una tarea colosalmente abrumadora, investigando sin descanso delicados casos que son de conocimiento público, a pesar de que él conocía plenamente la gravedad de la enfermedad que padecía y que tal titánico esfuerzo tarde o temprano terminaría con su vida, tal como efectivamente sucedió. Debe destacarse, además, que él, en el Juzgado Federal Nº 11, contaba con un equipo de funcionarios y empleados que, bajo su dirección, lo acompañaron siempre con el cariño y el respeto que, evidentemente, él se había ganado. Prueba de ello ha sido la nota suscripta por todos ellos (secretarios, empleados, asistentes privados y hasta personal de ordenanza) que ha publicado este mismo diario, quienes expresamente se refirieron a "un jefe ejemplar, profesional, honrado, noble, valiente y afectuoso", y "ejemplo de trabajo en equipo y tenacidad". Todos sabemos que no es fácil ganarse ese afecto por parte de las personas que uno tiene bajo su mando. Empero, él lo había logrado, y eso no es poco. Vaya mi homenaje entonces al doctor Claudio Bonadio y mis oraciones por el eterno descanso de su alma.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Silencio de Macri

Un 40% del país está esperando que Mauricio Macri lidere la oposición. Y hay muchísima gente que militó para su campaña presidencial gratuitamente, sin ningún interés personal, por el bien de la Argentina, que espera directivas para poder seguir intentando ayudar a cambiar un país que se hunde cada vez más en la mediocridad y en la desesperanza. El gobierno actual está en los primeros meses de su mandato, en los que se define su poder y en los que la oposición debería estar enfocada en tratar de poner límites a las pretensiones naturales de que aquel obtenga aún más poder, para gobernar sin obstáculos, imponiendo sus ideas. Y Macri no está. Cuando un presidente en funciones o un político se postula a un cargo público, hace campaña y obtiene un importantísimo caudal de votos un una elección, adquiere una responsabilidad frente a sus votantes, de la que debe hacerse cargo. Parece que Macri no hace honor a ese compromiso, está ausente.

Dejen de esperar, cuando alguien no contesta, ya contestó.

Laura Smith Estrada

laurasef@yahoo.com.ar

Lenguaje inclusivo

No se puede dejar de resaltar los grandes esfuerzos que realiza el nuevo gobierno bonaerense en sus primeros 60 días de gestión para solucionar los crónicos problemas que sufre el distrito, como lo pone de manifiesto que una de las primeras medidas, recibida con gran beneplácito por los ciudadanos de ideas progresistas, nacionales y populares, fue considerar prioritaria, para erradicar la inequidad y la discriminación, la implementación del lenguaje inclusivo en la administración pública y los ambientes educativos.

Basándonos en el antecedente de la exitosa Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, que se transformó en ícono de su pasada gestión, no podemos dudar de que ya se encuentra en gestación y próximo a ver la luz un Ministerio del Lenguaje Inclusivo, que no solo sorprenderá al mundo, sino que será una herramienta de incalculable valor para superar nuestros males.

Lucio Cornejo

DNI 8.171.030

Asentamiento

En la esquina de Córdoba y Suipacha se ha establecido hace ya un tiempo una suerte de asentamiento en el que prevalecen la promiscuidad y la falta de higiene, a la vista de los peatones que circulan por allí. Es de esperar que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tome alguna medida frente a esta situación.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

