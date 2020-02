De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de febrero de 2020

Planes por votos

Me entero por los medios de que convocaron a miles de operarios para levantar la cosecha en La Rioja y solo se presentaron tres, el resto adujo que vive con los planes. El estado de Indiana, en los Estados Unidos., en abril de 2019 les dio 30 días a los beneficiarios de Medicaid sin incapacidad para buscar trabajo, concurrir a las oficinas para aprender oficios o avenirse a cumplir tareas de voluntarios asignadas por el gobierno. Al mes, los que no lo hicieron no recibieron más las food stamps (estampillas de comida) ni ningún subsidio ni medicamentos.

EE.UU. es un país rico; nosotros, muy pobre, y seguimos comprando votos de nacionales y extranjeros residentes con el dinero de los contribuyentes. Señores políticos, les digo: ¡basta!

Juan Carlos Parodi

Achicar el Estado

Somos los felices habitantes de un país singular. El único en la historia de la humanidad que sin haber tenido guerras devastadoras pasó de ser muy rico a muy pobre en apenas 70 años. Hoy estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación a "los relatores del relato". Son políticos patriotas que periódicamente quieren refundar la república y nos explican cómo hacerlo. Forman parte de una inmensa legión de funcionarios políticos y funcionarios legislativos (más sus asesores, secretarias, amigos y bienhechores) que tienen privilegios distintos de los ciudadanos de a pie. No solo muchos de ellos han robado, sino que también despilfarran el dinero que deberían administrar honestamente. No descubro nada nuevo expresando que resulta indispensable achicar el Estado. Pero en realidad no importa porque esto no va a suceder: sería necesario contar con el apoyo de los mismos funcionarios que se verían perjudicados propiciando una ley para tal fin (el ratón tiende a no soltar el queso). Este es el verdadero cáncer de nuestro pobre país. Lo demás tiene solución: es cuestión de dejar a los productores agropecuarios y a los industriales seguir produciendo sin presiones, y que exporten sus mercaderías. Podrían pagar los impuestos, obtener buenas ganancias y producir el inevitable desborde que beneficie a todos.

Daniel Echeveste Arteaga

De Blumberg a hoy

El señor Blumberg, con su único hijo muerto por la inseguridad, comenzó las marchas pidiendo seguridad para todos los demás hijos, pero el relato K lo dejó sin público. El mismo relato K que hoy apaña la inseguridad que mató a Fernando. ¿Quién gobierna en Villa Gesell? ¿Quién gobernaba cuando asesinaron a Axel? Dos más dos en estos casos siempre es cuatro.

Marta Lavalle

Milagro Sala

Recientemente el Presidente manifestó que durante el gobierno de Macri se "violaron los derechos humanos". Quiero relacionar estas insólitas declaraciones con el caso Milagro Sala, ya que se vuelven a escuchar voces pidiendo su liberación y ahora leo que hay un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial en Jujuy, que no tiene otro fin que concretar esos pedidos. Para los interesados en este tema, les sugiero que se enteren de las atrocidades cometidas por esta mujer y que con todo lujo de detalles comentó el periodista Carlos M. Reymundo Roberts en su artículo titulado "¿Quién escucha a las víctimas de Milagro Sala?", del 27 de diciembre de 2016, y que sería bueno que se volviera a publicar.

Alberto Azar

Prescindible

He leído que el presidente Alberto Fernández ha manifestado que "no hay ajuste". Millones de jubilados recibirán en marzo un aumento en sus haberes muy inferior al de la inflación y al que hubieran tenido si se siguiera aplicando el sistema aprobado en diciembre de 2017. Productores agropecuarios deben ver reducidos sus ingresos hasta el 30%. No es solo el productor, sino toda la cadena desde la semilla hasta la entrega en puerto o en planta industrial. Eso es un durísimo ajuste.

Mientras tanto, la política sigue ajena a las dificultades creando, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, algo absolutamente prescindible en tiempos de crisis.

Horacio M. Barilatti Bengolea

Perinola

En el juego de la perinola hay una opción que dice: "ponen todos". En la perinola de este gobierno que supimos conseguir, nac&pop, codicioso e inequitativo (¿recuerdan aquello de una nación socialmente justa?) siempre sale una nueva opción: "ponen los mismos giles de siempre".

Santiago Ziganovsky

Cambio de nombre

Los ciudadanos que legislan lo hacen en nombre del pueblo y deben atener su obligación, respetando la voluntad del soberano. Sobre la base de esta premisa, alarma el trascendido de que en la Legislatura de la histórica Chascomús exista un proyecto de reemplazar el nombre de la tradicional y distintiva avenida Lastra por el del expresidente Néstor Kirchner. Para aquellos que fueron martirizados en la gesta de Libres del Sur, se mantiene su nombre como homenaje del pueblo y también la de los muchos que corrieron igual suerte, solo por defender los derechos conculcados por la tiranía de Rosas. Se trata de un proyecto infundado que provoca tristeza e indignación, pues resulta impensable que el impulsor de esa normativa no conozca la gloriosa historia de su pueblo natal. Debería, de no ser así, recordar que tras el nombre de Lastra se custodian los de los que dejando la labranza de esa noble tierra tomaron su rudimentario armamento para marchar, con heroísmo, hacia una muerte segura pero gloriosa. Los Lastra, los Machado, los Ramos Mejía, Castelli, Rico, Cramer, Casco, Deheza, Villarino, Campos, Ezeyza, Márquez, López Calveti, Prudent, Guerrero, Mendoza, Fornaguera, Sáenz Valiente, Álzaga, Lens, Barragán, Díaz Vélez, Pizarro, Fernández Agüero, Newton, Piedrabuena, Madero, Basavilbaso, Mujica, Pillado, La Serna, Sotelo, Otamendi, Miguens, Burgos, Lacasa, Posse, Roca, Puyol, Areco, etcétera. Apellidos que tanto Chascomús como la Argentina toda veneran desde entonces en el ilustre nombre de esa avenida. Dijo con acierto Bartolomé Mitre: "Libres del Sur es una de las más bellas páginas de nuestra historia".

Luis C. Montenegro

Víctima inocente

"El proyecto no tiene que ser profundizador de la grieta. Hay que preservar la cuestión de fondo: que deje de ser un delito, que haya un acceso igualitario [al aborto] y sin las víctimas", sostuvo el ministro de Salud.

Perdón ministro: no fundamenten el aborto con palabras mentirosas. Lo que matan y retiran de las entrañas de la madre, eso que ustedes llaman montón de células y nosotros llamamos bebito... ¿no lo considera usted una víctima, la más inocente de todas?

Irene Pérez Bourbon

Genocidio

Con respecto a la carta del miércoles 19 del actual del embajador de Turquía, el señor S. Vural Altay, quien rechaza el término "genocidio armenio", quisiera señalar que entre 1915 y 1923 hubo un plan sistemático de exterminio, y que se calcula que fueron masacrados más de un millón y medio de armenios. Respetuosamente invitaría al señor embajador a que ingrese al buscador de Google y escriba las palabras "genocidio armenio". Se va a encontrar con cientos de paginas que no se pueden silenciar ni desconocer, ya que representan las heridas abiertas de generaciones de armenios que reclaman por derecho y humanidad.

Soy judío, defiendo la causa armenia y quisiera recordar también que el 29 de octubre de 2019 el Senado de los EE.UU. reconoció el genocidio armenio y también casi 20 países más, entre ellos, la Argentina, Holanda, Suiza, Suecia, Italia, Canadá, Rusia, etcétera.

Jorge Forman

Pensión por viudez

Escuchando el análisis hecho en TV por Carlos Melconian acerca del sistema previsional, entiendo los motivos por los cuales mi pensión por viudez es de 1600 pesos (leen bien... mil seiscientos pesos). En su momento mi marido (fallecido el 23/6/2002) aportaba a la AFJP Siembra y sus aportes de doce años "representan" hoy en día ese monto, ya que tuvo la desgracia de morir joven. Cualquier jubilado de los tiempos de la presidencia de CFK tiene una mínima de 12.000 a 15.000 pesos, muchos sin ningún tipo de aporte. No juzgo esto y me alegro por ellos. Pero ahora entiendo: el 70% del capital de las AFJP eran títulos para fondos públicos y acciones en bancos privados con los cuales la Anses se quedó en tiempos de Boudou, desconociendo los fines para los que fueron utilizados. El 30% del dinero restante, formado por los aportes de los afiliados/asegurados, es lo que recibimos en comodísimas cuotas mensuales por lo aportado en su momento. Una verdadera vergüenza por muchos desconocida. Se han iniciado 400 juicios en los cuales el Poder Judicial se ha expedido a favor de los querellantes, pero todavía no les han pagado, si bien se ha sentado jurisprudencia. Son cerca de 125.000 personas, la mayoría mujeres pensionadas y discapacitados que son presas de este sistema, muchas de ellas como yo, que presionadas en un momento crítico fuimos casi obligadas a firmar papeles como la "mejor opción a futuro".

Espero que esto llegue a alguna autoridad para que se haga cargo de esta situación. Es muy importante que los políticos, que perciben supersueldos, sean solidarios con quienes aportaron muchos años de sus vidas... Por suerte tengo PAMI.

Sandra Salomé Pessotano

