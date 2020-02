De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de febrero de 2020

Corrupción

La ley 27.544, que autoriza al PEN a renegociar la deuda externa, deroga la aplicación de los controles anticorrupción. Es imperioso que el Congreso la modifique. La ley declara inaplicable el decreto 1023/01, que dispone normas preventivas para la administración pública contra la corrupción: a) transparencia de los procedimientos, b) publicidad de las actuaciones, c) igualdad de tratamiento. Más grave resulta la exclusión del art. 10 del decreto, que dispone "anticorrupción": se rechazará el contrato donde se haya ofrecido "dinero o cualquier dádiva a fin de que (...) a) funcionarios o empleados públicos (...) hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, b) hagan valer la influencia de su cargo (...), c) cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público (...) a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones". Como si no fuera bastante, está excluido el art. 14 del decreto, que dispone la responsabilidad de los funcionarios por los daños que su conducta cause al Estado, sea por dolo o culpa. Es muy grave esta exclusión cuando se están discutiendo US$100.000 millones. Supongo que la intención fue dotar de flexibilidad a la negociación. Y si bien es cierto que la ley no declara inaplicables el Código Penal ni las convenciones anticorrupción, podría interpretarse que, siendo una ley, esas normas tienen influencia o primacía si se discute una responsabilidad penal. LA NACION informa el 22 de febrero que están avanzadas las negociaciones con el FMI. Creo que el Congreso debe eliminar este manto de sospecha sobre un tema tan delicado.

Marcelo de Jesús

Expresidente de Fores

Suba de retenciones

Las mal llamadas retenciones -ya que no se retienen ni devuelven nunca- son un caso único en el mundo. Ningún país exporta impuestos, y mucho menos para pagar un ineficiente déficit fiscal que condena al déficit comercial. Un círculo vicioso que desde la época colonial los virreinatos pagaban a sus metrópolis para que financiaran sus guerras y de paso vivieran buena vida los monarcas de turno. Rentas de la aduana se llamaron al nacer la república. Hoy son retenciones que lisa y llanamente limitan la frontera agroindustrial a la pampa húmeda distante hasta 500 km del puerto... para pagar gastos y sueldos corrientes.

Subirlas es suicidarse.

Ministro Guzmán y presidente Fernández: escuchen de Keynes dos frases célebres: 1) en la emergencia tuve que hacer cosas en las que no creía; 2) en economía, todo es posible excepto evitar las consecuencias.

No profundizar la crisis es el primer paso para estar mejor. El FMI debería haber aprendido la lección. Crecer hacia afuera con todo nuestro potencial o morir con lo nuestro repartiendo pobreza. Esa es la cuestión.

Fernando Brom

Berni y Singapur

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ha afirmado que no conoce ningún caso en el mundo de éxito en la lucha contra el narcotráfico. Le recomiendo que lea lo dicho por Lee Kuan Yew (padre fundacional de la nueva Singapur): "Si quieres derrotar la corrupción, debes estar preparado para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares". En ese país, casi no existe el narcotráfico, que, junto con la corrupción, es penado en algunos casos hasta con la muerte. Tiene uno de los niveles de vida más altos del mundo. Claro, Singapur no es la Argentina, donde hasta el custodio de una ministra lleva droga en su vehículo, los funcionarios son corruptos y los hijos de una expresidenta están acusados en varias causas judiciales. Y donde la Justicia, en muchos casos, cuando no es cobarde, está contaminada de corrupción. Ya sé, me van a hablar de "derechos humanos" y tratados internacionales. Seguramente el dinero que falta para atender a los niños muertos por desnutrición, por desidia o corrupción, o los 52 muertos en Once, o los muertos por consumir paco o asesinados para robar, o la familia Pomar, que murió por el estado de una ruta (que hoy, dicho sea de paso está impecable) porque los fondos fueron al bolsillo de funcionarios y empresarios de la construcción, esos no tuvieron cobertura de derechos humanos y tratados internacionales.

No le pido a Berni que vaya a Singapur, pero al menos que use internet y deje de mostrar tanta ignorancia.

Enrique Di Fiori

Una nueva China

China ha cambiado política, económica, financiera, industrial, comercial, logística y socialmente al mundo. Nada volverá a ser como era antes del 14 enero de 2020. Son los efectos del coronavirus, un virus políticamente desobediente. Desde 1949, el pueblo chino era obediente a las órdenes del partido político gobernante. Aquella población ahora no existe, y los dirigentes no evolucionaron. Con mentir, ocultar y o decir "obedezcan" no alcanza. Actualmente, nada obliga a obedecer al informado ciudadano chino. La tecnología informática y los celulares sobrepasaron al partido político chino en el poder. Estimo que no habrá más productos chinos a precios superbajos. Paulatinamente la mano de obra calificada se irá de China y sus países vecinos. Sucede que el partido gobernante ocultó la evolución política global; no logra recuperar el control político sobre sus habitantes.

El partido gobernante hasta hoy no tiene ninguna solución médica a los efectos humanos del coronavirus, ergo, el partido no tiene el poder que manifestó tener.

Osvaldo Saporiti

Ya es hora

Es hora ya de que los argentinos enfrentemos como realidad que algunos, muchos o todos nosotros hemos transformado una gran nación llamada a liderar en lo político, institucional, social y económico en una republiqueta miserable que solo atina a envolverse en los harapos de su pasado. Enfrentada esa realidad podremos pensar en cambiarla.

Manuel Pedro Peña

En la red

La muerte de Mario Bunge

Facebook

"Gracias, maestro, por su valentía y por haber enseñado a más de una generación a pensar diferente, a cuestionar con inteligencia, pero siempre desde la sencillez y el respeto" - Ana María Tucat

"Adiós a un grande"Irene Bianco"Los libros del profe Mario eran nuestros libros de cabecera. Gracias por aportar una nueva filosofía para hacer ciencia" - María Emilia Cabral

