De los lectores: cartas & mails

El ministro de Salud declaró a los medios que él pensó (y su gobierno, supongo) que el coronavirus se atrasaría en llegar debido a que todavía en la Argentina es verano, situación que no favorece su expansión. Ahora... ¿el ministro no sabe que en no más de 12 horas de avión se pasa del más crudo invierno al verano tropical y el virus viaja con el paciente?

No hace falta decir más.

Cadena nacional

La epidemia de coronavirus, que había comenzado como un problema lejano, finalmente llegó y crece la preocupación entre la población. Circula una cantidad enorme y muy variada de información, tanto en los medios como en las redes sociales, mucha de ella de fuente dudosa y confiabilidad incierta. Así se suma confusión y no se vislumbra una estrategia clara que oriente la conducta de la población. ¿No es hora de usar la cadena nacional? Hemos visto cadenas nacionales por temas menores si se los compara con el caso que nos ocupa.

¿Por qué no aparecen el ministro de Salud de la Nación y los ministros de Salud provinciales, junto a las asociaciones médicas pertinentes, dando un mensaje claro en forma periódica? ¿No sería una herramienta adecuada para estas circunstancias?

Responsabilidad social

El coronavirus es un tema de honda preocupación mundial; los países adoptan medidas extremas de prevención y cuidado.

Parece que en la Argentina vivimos en otro planeta. Las últimas manifestaciones multitudinarias, ¿son un descuido social? ¿Es por falta de información o irresponsabilidad? ¿Cuándo vamos a pensar en forma adulta? ¿Cuándo vamos a querer a nuestro país, de verdad?

Señor Presidente, salga de su lugar político y pida responsabilidad social.

Contradicciones

Soy guía de turismo de la ciudad de Buenos Aires y trabajo a diario con turistas italianos y franceses. Les escribo pues me resulta totalmente contradictorio que entre las medidas para combatir el virus se disponga que los ciudadanos argentinos que regresen de zonas donde circula el coronavirus tengan el derecho de no volver al trabajo/escuela/universidad por 14 días para evitar la posible propagación y al mismo tiempo no se haga nada con las decenas y decenas de turistas extranjeros que llegan en esos mismos aviones y tienen un itinerario comprado a lo largo de todo el país (Patagonia, Iguazú, Buenos Aires, Salta, etcétera), el cual cumplen a rajatabla, y siguen arribando a la Argentina sin ningún tipo de control o restricciones. Sería bueno que las autoridades del Ministerio de Salud tomaran alguna medida al respecto.

Retenciones

En un reciente reportaje radial, el expresidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, aclarando que no estaba "borocotizado" (excusa que más bien pareció autoacusación), defendió al actual gobierno, en el que participa ahora como asesor, y, en general, a la gestión K, sosteniendo falazmente que las retenciones no son malas para el campo, ya que con retenciones cero, en la década del 90, los campos se fundían y con retenciones altísimas en la época de Néstor y Cristina Kirchner los productores estaban bien.

No explicitó en ningún momento que a US$600 dólares, aun con un 35% de retenciones, la soja tenía mucho mejor precio que con los US$200 que recibía cuando las retenciones eran cero y el dólar estaba atrasado.

Cuidar el crédito

La solución al problema de la deuda no pasa por juntar el dinero para repagarla. Eso no lo puede hacer ningún país, de hecho. La solución pasa por cuidar el crédito. ¿Y cómo se logra eso? En primer lugar, manifestando enfáticamente la intención de honrar los compromisos. En segundo lugar, equilibrando las cuentas fiscales. El gobierno de Macri no bien asumió accedió al mercado de deuda y consiguió interés de inversores por 60.000 millones de dólares. El gobierno anterior no conseguía nada, en un mundo donde sobran los dólares. ¿Qué había cambiado? El discurso, las intenciones y un plan para equilibrar las cuentas. El mundo financiero observa azorado cómo la Argentina erra consistentemente el camino para salir de este problema, hundiéndose en un lodazal que le impide crecer. Claramente elegimos el camino equivocado, al empezar a hablar de default, quitas, reperfilamientos, o "novedosos esquemas que cambiarán el mundo", y todas esas palabras que solo reflejan intención de incumplir los compromisos. Eso trae atraso, pobreza, marginalidad, indigencia. Nos guste o no, así funciona el mundo.

Gatopardismo

El Poder Judicial, del que me siento partícipe como auxiliar de la Justicia por ser abogado y doctor en Ciencias Jurídicas, baila al son del poder de turno, como oso en baile de zíngaro. Señores jueces, camaristas y miembros de la Corte, ¿podrían por lo menos en aras de la dignidad de nuestra profesión hacerlo con cierto disimulo? Que seamos serviles, y los incluyo a todos, por no ver que los jueces y fiscales honestos den una pelea frontal, no quiere decir que lo vayamos exhibiendo como una virtud. El gatopardismo, cuando era contado por Giuseppe Tomasi di Lampedusa, era un marcado defecto. ¿Cuándo pasó a ser virtud?

