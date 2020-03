De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de marzo de 2020

Coronavirus

Días de clases

Es incomprensible la preocupación del gobierno actual por la pérdida de días de clases si se suspenden para evitar la propagación del coronavirus, más aún si se toma en cuenta que dentro del mismo gobierno se encuentran personajes como Baradel, que ha dejado sin clases a toda la Argentina solo por ideología mucho más tiempo que cualquier cuarentena.

Marta Lavalle

DNI 13.137.994

Controles en Ezeiza

Vuelo de Latam LA8014, de San Pablo a Ezeiza. Son las 21.30 del martes 10 de marzo. En pleno vuelo me despiertan y me entregan una extensa declaración jurada para llenar, donde además de declarar si tenía o no una serie de síntomas debía informar mi domicilio para eventual contacto, mail, teléfono, etcétera. Obviamente la azafata no tenía lapiceras para prestar. Los 170 pasajeros comenzaron a buscar afanosamente entre sus pertenencias alguna para poder llenar el formulario. Aterrizamos a las 22.45. Ingresé a la cola de entrada automática de argentinos a través de las máquinas de Migraciones. Puse la mano junto con el documento en un panel de lector de código de barras que seguro ya habían tocado miles de personas. Se abrió la "gatera" y me tomaron la foto. Apoyé mi dedo pulgar en el lector de huellas digitales, que también utilizaron otras miles de personas. Pasé. Terminó el primer control.

Fui a retirar la valija; acometí la Aduana por el corredor "nada que declarar", pero el semáforo sorteó "luz roja" así que terminé en la fila de los escáneres. Revisaron la valija, me controlaron unos agentes aduaneros con barbijo y guantes de látex, y seguí adelante sin problemas. Fin del segundo control. Tras pasar por el free-shop (no compré nada), fui directo a la salida. Se abrieron las puertas corredizas. Seguí avanzando en el hall del aeropuerto. Un stand del Ministerio de Salud promocionaba con carteles que debido al coronavirus era importante para evitar contagios lavarse las manos con agua y jabón, usar alcohol en gel, etcétera. La "promotora" al frente del stand miraba a los que salíamos de los vuelos con indiferencia y cara de "no sé para qué estoy acá".

Subí al taxi y llegué a casa. Nunca me pidieron la declaración jurada. Por lo visto son más importantes los controles de migraciones y recaudatorios de la Aduana que los de salud.

Ezequiel Fraga

DNI 11.045.195

Bolsas

Para que, cuando llegue la recuperación, podamos reacomodar las cosas correctamente, es importante que las tengamos claras. Cada vez que ocurre algún desastre como, por ejemplo, la caída de las bolsas, los medios lo achacan -y así titulan-al coronavirus, cuando en rigor -es muy importante hacer la diferencia- esta caída no se debe al virus, que no creo que haya comprado o vendido acciones, sino a las medidas adoptadas por los gobiernos a partir de la enseñanza del comunismo chino, a su criterio, necesarias para combatir la pandemia.

Alejandro A. Tagliavini

DNI 12.342.072

Liderazgo y claridad

El mundo vive momentos muy difíciles, donde el liderazgo, la determinación y la claridad serán esenciales para salvar cientos de miles de vidas. El jueves por la noche, desde Nueva Jersey, donde resido desde hace 20 años, escuché con atención el mensaje de Alberto Fernández. Y lo hice como ciudadano de un país con incertidumbre y miedo y como alguien que conoce la problemática, ya que soy virólogo y trabajo en estos temas desde hace 35 años. Quisiera aclarar que no comparto la visión política del actual gobierno argentino, ni de otros pasados, pero eso no debe ser obstáculo para resaltar cuando las cosas se hacen bien, al menos desde mi punto de vista. Felicito al presidente Fernández por el contenido y especialmente por el tono de su mensaje, y celebro que la Argentina esté encaminada, en forma relativamente temprana, a tomar las medidas, que aunque difíciles, permitirán minimizar las devastadoras consecuencias del Covid-19. Por el contrario, el presidente Donald Trump emitió un mensaje a los estadounidenses que careció de claridad, efectividad y liderazgo y estuvo más destinado a evitar su desgaste político que a preservar la salud pública del país. A este paso y tristemente, es posible que Estados Unidos recorra el mismo camino que Italia. Afortunadamente, los gobernadores de los diferentes estados están tomando decisiones que estoy seguro de que podrán mitigar las consecuencias de esta pandemia.

Esperemos que las medidas anunciadas por el presidente Fernández sean implementadas rápidamente y, sobre todo, respetadas por todos los ciudadanos.

Gastón Picchio

Gastonp47@gmail.com

Contagio por billetes

Nuestro país comienza a recibir los embates del coronavirus y, simultáneamente, debe resolver las dificultades de su economía casi agonizante. Sin un plan de cómo resolver esto último enfrenta un panorama económico mundial desesperanzador como consecuencia de la pandemia. Pero hay algunas medidas pequeñas que pueden ayudar: los billetes son uno de los elementos de contagio más fértiles por su falta de higiene y alta circulación entre las personas. Algunos países están estudiando eliminar los pagos y cobros con ese medio. En ese sentido, las autoridades argentinas podrían inducir y hasta obligar a realizarlos solo con medios digitales, tarjetas etc. Asi se cortará un enorme canal de contagio y se logrará el cambio cultural para obtener una casi total bancarización de pagos y cobros. La lucha contra esta pandemia nos ayudará a cerrar nuestra grieta ideológica al enfrentar todos a un enemigo común y hacer simultáneamente ese cambio. Los giros comerciales sin billetes permitirían que los bancos tengan todo el dinero necesario para prestar hasta 13 veces la base monetaria a tasas bajas y no solamente 1,35 veces, como ahora, a tasas altísimas.

Ricardo Olaviaga

olaviaga@hotmail.com

Paros "raros"

Sería interesante y necesario saber más sobre lo que el Presidente define como "paros raros". Confieso que es una definición que desconocía. En este caso, sin jugar a ser inocente, me queda claro que se refiere al paro convocado por el campo. ¿Incluirá en esta nueva categoría a los paros docentes, que dejan a los niños y niñas sin clases? ¿O tal vez a los paros con bloqueo de acceso a los sitios de trabajo de quienes no adhirieron? ¿Será simplemente que agrega el adjetivo "raro" para que no lo tilden de gorila golpista?

A fin de no dar lugar a interpretaciones tendenciosas y malintencionadas me gustaría recibir clarificación por parte del interesado.

Andrés Scheimberg

Andyscheimberg@gmail.com

Precio de la nafta

El lector Mauricio Balumelli pregunta por qué no baja el precio de la nafta ante una caída más que significativa del petróleo. Y pide una repuesta sencilla. Ahí va: es porque el Estado dejaría de recaudar impuestos. Números redondos: por cada peso que pagamos el 50%, o sea, la mitad, son impuestos.

Osvaldo R. Massa

omassa50@hotmail.com

Contradicción

Las mujeres de la marcha del lunes pasado reclamaron ¡basta de femicidios! y en la misma oportunidad pidieron consciente y voluntariamente poder matar a sus propios hijos en gestación. No existe en el mundo un solo ser humano sin el minuto uno de vida.

Julia Gutiérrez Arana

DNI 5.254.843

Inicio de obras

En el suplemento Economía del último domingo la nota principal analiza la caída del nivel de la actividad de la construcción durante los últimos 17 meses. En ella, un economista vuelca los últimos datos del Banco Mundial respecto de la facilidad para iniciar proyectos. La Argentina ocupa el puesto 150 sobre 190 países. Remata su comentario diciendo: "Acá se necesita casi un año de trámites para empezar un edificio". Es decir, del capital total a invertir casi el 50% dormirá un año de modo improductivo hasta el registro de planos, para recién poner en circulación el otro 50% del costo de obra, el que dará trabajo a decenas de operarios, empleados y profesionales.

Sigue triunfando la burocracia irracionalmente.

Hernán L. Mandelli

DNI 29.905.419

Copia de tarjetas

El 29 de febrero, aproximadamente a las 17, fui a cargar combustible a una conocida estación de servicio en Palermo . Lo aboné con una nueva tarjeta de débito, sin estrenar, en caja de ahorro del Baco Itaú por 1300 pesos. Dos días después me fijo por home banking el saldo de mi cuenta, y con asombro vi que estaba en cero y con un saldo negativo de $10.000. Habían copiado mi tarjeta y efectuado compras a través de Mercado Pago por casi $50.000. Hice la denuncia al banco (Nº 2559094) y me dicen que debo esperar 30, 60 o 90 días para que termine la auditoría y repongan mis haberes y que no hay "stop debit" en caja de ahorro de tarjeta de débito.

Tengo 89 años y soy cliente del banco desde su fundación, en 1998.Tengo en mi cuenta de ahorro mi jubilación y de ella se debitan todos los "débitos automáticos", incluso mi prepaga de salud. Tuve que pedir dinero prestado y depositarlo en mi cuenta para cubrir los gastos. Infructuosos fueron los reclamos al banco para que al menos repongan mis haberes mientras se efectúa la auditoría, como se hace por ejemplo en las tarjetas de crédito. Considero esto un trato injusto e inesperado a un viejo cliente.

Nicolás Néstor Sade

DNI 5.571.736

En la red

Coronavirus: el operativo para rescatar a los argentinos varados en el exterior

Facebook

"El que se quiere quedar hasta el 25, tendrá que quedarse hasta el 12 o 13 de abril. ¿No se da cuenta de que no puede volver después del martes? Bien de argento" - Valeria Salcedo

"Quedarse allá" - Ana María Méndez

"Vivo en Europa y decidí no ir porque sabiendo sobre el coronavirus hace meses sería más que tonto si viajo... acá se les fue de las manos... no es joda" - Miguel Ángel Wilson

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina