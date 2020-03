De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de marzo de 2020

Afortunadamente, el Presidente tomó medidas efectivas precozmente. Tenemos un problema que encarar: la indisciplina de mucha gente. La solución ya la encontró Singapur, lo vi con mis ojos. Nadie en su sano juicio se atreve a incumplir las reglas. La disciplina puede salvar muchas vidas. Las penalidades deben ser severísimas, temibles, y las infracciones detectadas eficientemente. Cuando se vea a un infractor en un calabozo con un embargo de sus bienes, desaparecerán los irresponsables y las demoras en los controles se acortarán significativamente. ¡Nos estamos jugando la vida!

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Esfuerzo

Estamos muy preocupados y angustiados por el tema del coronavirus. ¿No sería oportuno que todo el sector político, tanto sea nacional, provincial como municipal, decida hacer un pequeño esfuerzo: donar la mitad de sus ingresos en todo concepto por un determinado tiempo según las necesidades, y hacer una colaboración tan importante hacia los más necesitados? La Cruz Roja o cualquier institución seria lo agradecería y no les afectaría tanto sus economías personales. Solo pregunto.

Arturo Abella Nazar

abella@fibertel.com.ar

Gracias a la pandemia

En esta cuarentena se me ocurrió escribir algunas palabras de "agradecimiento" a este virus que, si bien está azotando al mundo, en la Argentina ha logrado algo que nunca imaginamos que iba a suceder. Gracias por hacer que los políticos argentinos, de una vez por todas, hayan puesto de lado sus diferencias ideológicas, económicas, políticas y hasta personales para encontrar un punto en común y hacerles frente a esta pandemia todos juntos.Gracias por permitirnos ver al presidente de la Nación, al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires mostrándonos que el signo político al cual pertenecen en estos momentos no importa. El desafío futuro de todo el arco político será continuar pensando juntos en una Argentina más igualitaria y próspera, Gracias por enaltecer el rol que cumple el personal médico y de sanidad en nuestra sociedad. Médicos/as y enfermeros/as que están en la primera línea del enemigo y le hacen frente a este virus para que esta situación no se desborde. Gracias al personal de las fuerzas de seguridad por hacer que esta cuarentena obligatoria nos permita ver nuevamente lo importante que son para la protección de nuestra sociedad. Puedo asegurar que esta imagen denostada que teníamos de ellas ha quedado de lado por su labor en la lucha contra esta pandemia. Gracias, coronavirus, por enseñarnos "a la fuerza" que es muy importante cumplir con la ley. Que cuando una autoridad dicta una norma, no es posible interpretarla como a uno más le conviene, sino que simplemente ¡hay que cumplirla! Podrán decir que detuvieron a más de 3500 personas, pero en la Argentina viven más de 44 millones; por lo tanto, la inmensa mayoría, gracias al coronavirus, cumplió con lo que dice la ley.

Santiago Videtta

DNI 35.970.973

Seamos solidarios

Es un momento difícil y delicado. Estamos en presencia de un virus invisible que se adquiere por contagio con una velocidad exponencial. Para protegernos y proteger a los demás debemos seguir, además de las normas de higiene tan inculcadas por médicos y autoridades sanitarias, la consigna de respetar la cuarentena y no salir, quedarnos en nuestra casa. No es momento de ser individualistas y pensar que no nos puede pasar nada a nosotros o que existen pocas probabilidades de que, como individuos, poco podemos hacer para mitigar la situación. En este sentido es bueno acordarse de la leyenda amerindia: "Solo el pequeño colibrí se ponía en movimiento yendo a buscar gotas con el pico para arrojarlas en el fuego. Después de un momento el tucán, fastidiado por esta agitación sin sentido, le dijo: "Colibrí, ¿estás loco? Crees que con esas gotas de agua apagarás el fuego...". Y el colibrí le respondió: "No, pero hago mi parte". Cumplamos con nuestra parte.

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

Malvinas

La percepción general en el mundo indica que la dramática situación que genera la pandemia de coronavirus ha de remodelar, en sentido positivo, la forma de actuar de buena parte de la humanidad. Hemos leído en reiteradas oportunidades que el gobierno argentino ha decidido reforzar el control de nuestras aguas territoriales, para impedir que los malvinenses pesquen fuera de sus aguas jurisdiccionales. ¿Y si, por el contrario, cambiamos el planteo confrontativo que habitualmente exhibimos? Los habitantes de Malvinas se encuentran en problemas, porque, al salir políticamente Gran Bretaña de Europa, corren el serio peligro de perder su principal ingreso, que es la venta de sus productos pesqueros a la Comunidad Europea. ¿Qué tal si se cambia nuestra actitud beligerante y se ofrece efectuar una reunión entre Buenos Aires, Londres y Puerto Argentino para plantear que cada uno respete sus límites territoriales, ofreciéndonos como puerta de salida a Europa para los productos pesqueros malvinenses junto con los de nuestro territorio continental. Si deseamos recuperar la soberanía sobre las Malvinas, va a ser menos dificultoso hacerlo desde el acercamiento que desde la pelea permanente.

Héctor G. Crespi

hgcrespi@gmail.com

Obligados a parar

Fray Luis de León fue un teólogo, poeta, astrónomo, humanista y religioso agustino español del siglo XVI.

Su obra está inspirada por el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar a Dios con la paz y el conocimiento. En su Oda a la vida retirada escribía estas estrofas: "Qué descansada vida/ la del que huye del mundanal ruido,/ y sigue la escondida senda,/ por donde han ido/ los pocos sabios que en el mundo han sido". Hoy, en el siglo XXI, lo que no pudo transmitir Fray Luis de León en esta vorágine de hiperconectividad, exposición y consumo acelerado de los recursos naturales tiene que ser el coronavirus el que ahora nos posibilita lo que aquel pregonaba, obligándonos a parar.

Tiempo de reflexión.

Arq. Fernando Aftalión

aftalion.fernando@gmail.com

