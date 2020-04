De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de abril de 2020

Coronavirus

Propuesta solidaria

A pesar de todas las medidas tomadas por el Gobierno, muchas empresas y comercios cerrarán y muchos empleos en el sector privado se perderán. Una gran descapitalización difícil de recuperar. Para que la carga sea "solidaria", no debe ser solo el sector privado el que sufra, sino también el sector público. Hay desempleados con subsidios, pero también hay desempleados encubiertos que reciben subsidios -léase empleo público- muy superiores. ¿O acaso nuestro país creció tanto como para tener cerca de 1.300.000 empleados públicos más a partir de 2005? Mi propuesta es que el sector público en general (nacional, provincial y municipal) contribuya con una baja de sueldos progresiva según el nivel salarial. Y esto no significa no reconocer que una parte importante de los empleados públicos trabajan en forma responsable. Es solamente pedirles que también sean solidarios.

Caso contrario, propongo otra solución: que todos pasemos a ser empleados públicos. De esa forma, tendríamos un sueldo promedio superior a los del sector privado, mantendríamos nuestros trabajos y sueldos asegurados de por vida, no importa si trabajamos mucho o poco, porque no hay despidos por baja productividad, crisis ni pandemia que nos pudiera afectar. De esta forma, el Estado estaría más "presente" y "solidario" que nunca.

El Presidente tiene por delante decisiones mucho más importantes que continuar o levantar la cuarentena. Deberá decidir si les propone a todos los argentinos continuar con nuestra decadencia o iniciar un nuevo camino hacia una sociedad más libre, pujante, justa y desarrollada. De ello dependerá la futura grandeza del país y de su lugar en la historia.

César García Baltar

DNI 7.595.889

El Poder Judicial

En su editorial de ayer se critica la ausencia de acciones concretas de la Corte Suprema para el reinicio de actividades del Poder Judicial de la Nación. En momentos de parálisis, debe rescatarse el esfuerzo de hombres y mujeres que desde una parcela del Poder Judicial vienen silenciosamente cumpliendo su parte. El Fuero Nacional en lo Criminal y Correccional de esta ciudad (fuero penal "común" para la gente, que incluye una Cámara de Apelaciones y 71 juzgados), durante este período excepcional ha tramitado unos 1000 pedidos de instalación de programas informáticos; los juzgados de turno (11 por vez) tramitaron 800 causas con detenidos sirviéndose de videoconferencias y participación de fiscales y defensores; se tramitan unos 40 habeas corpus diarios (411 hasta ahora); la Cámara trató 429 causas, y todo a través de plataformas virtuales, mails, WhatsApp y, más que nada, voluntad de hacer. El ejemplo revela lo que puede hacerse. También desnuda lo que no se hace. Aclaro que no soy juez; soy abogado, pero, ante todo, habitante de esta querida y sufriente Argentina. La Corte Suprema puede desterrar la noción de "feria" (no estamos de vacaciones) e impartir directivas claras para el "trabajo en emergencia".

El equilibrio de poderes, la defensa de garantías individuales y la solución pacífica de conflictos demandan salirse del letargo, arremangarse y hacer aquello que le corresponde por mandato constitucional.

Juan Pablo Vigliero

DNI 17.066.965

Discriminatorio

Desde el primer día uso guantes y barbijo, además de otro que cubre desde la frente hasta el mentón. Los funcionarios del Gobierno van a hospitales y otros organismos sin nada. Recién el viernes pasado vi a Rodríguez Larreta con barbijo en un anuncio con el resto del gobierno nacional.

Es una verdadera discriminación y lo mismo ocurriría si fuera obesa, diabética, etc.

Por favor, señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires: dé marcha atrás con esta medida, que por sí sola no va a parar la pandemia. Esto se logrará si todos hacemos lo que corresponde. En cambio, esa medida nos deprime y nos va a hacer subir la presión. La mayoría de los mayores no somos tontos. Sabemos lo que tenemos que hacer.

María Florencia Acuña

DNI 4.136.847

Mayores de 70 años

Señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires: me dirijo a usted, con todo respeto, con motivo del anuncio sobre los permisos para la libre circulación de las personas mayores de 70 años. Digo "personas mayores", ya que, como alguien comentó no hace mucho, la edad no la refleja el DNI, sino el estado de salud y las condiciones físicas de cada uno.

Me siento, como otros tantos de miles de personas mayores, humillado, ya que lo único que faltaba anunciar era agregar una pulsera electrónica para controlar el cumplimiento de esa resolución. Gracias a Dios y a los científicos, hoy la vida útil se ha prolongado y son esas miles de personas, que siguen trabajando por necesidad o, mejor todavía, por vocación de servicio sin remuneración alguna, las que el país necesita. Preocúpese por las personas mayores que ni siquiera tienen un teléfono para pedir ayuda. No busque excusas como decir que lo que se quiso anunciar era una atención a los mayores, reconozca que se equivocó o lo asesoraron mal.

Francisco Emilio Dorignac

DNI 4.273.457

Otro default

Con este nuevo default que posiblemente se produzca, el noveno en su historia soberana, la Argentina ha inventado la forma de aplicar impuestos a habitantes de otras latitudes cobrándoles compulsivamente quitas sobre capitales e intereses a aquellos que de buena fe que confiaron en su capacidad de devolver las acreencias en los plazos y condiciones pactados.

Sencillamente genial: cada diez años la Argentina recibe de personas e instituciones que están en Asia, América del Norte, Europa y Oceanía fondos para sus saqueadas arcas fiscales.

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

