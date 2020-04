De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de abril de 2020

Estoy transitando en el camino de la vida seguramente la quinta edad. Soy autosuficiente y me valgo por mí misma. Quisiera expresarle al señor Rodríguez Larreta que su notificación a los mayores debió haber sido: "Señores mayores: esta enfermedad es discriminatoria. Discrimina. Y sus preferidos son las personas mayores. Si ustedes se exponen dejando su cuarentena (a lo cual tienen derecho) y se enferman le están sacando una cama y/o un respirador a un hijo o un nieto suyo. Creo que vale la pena el sacrificio del autoencierro porque de esa forma cuidan a sus seres queridos que los están sucediendo en el camino de la vida".

Hombre previsor

Mi abuela decía que la edad no es dato de la cédula, sino un estado del espíritu. Lo que cuenta no son las arrugas de la cara, sino las del alma. Toda discriminación es odiosa, como lo sería limitar la circulación de los negros, los gordos o los judíos. Sin embargo, además de reconocer que Horacio Rodríguez Larreta es un funcionario de una energía y capacidad de trabajo fuera de lo común, hay motivos para afirmar que también es un hombre previsor. Así se desprende del excelente artículo de José Claudio Escribano del domingo pasado, sobre la polémica ordenanza que obliga a los mayores de 70 a solicitar autorización para salir de su casa. Detrás del cuidado a los mayores subyace la protección de los médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud. Siendo los ancianos más vulnerables al contagio del coronavirus, y ante la posibilidad de la difusión exponencial de la peste, la previsión del jefe de gobierno de la ciudad pasa porque queden más recursos sanitarios disponibles para aquellos que están en la primera línea de contagio, cuando se prodigan atendiendo a los infectados.

Pedido a la Corte

Como exprofesor de la materia Recursos y Demandas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quisiera referirme a la petición formulada por la presidenta del Honorable Senado de la Nación a la Corte Suprema que ha tomado estado público. El alto tribunal no debería abocarse al planteo "abstracto" de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, pues carece de competencia para decidir sobre un tema "no justiciable", es decir, que no constituye un "caso", "controversia" o "contradicción" entre partes, como lo exigen expresamente las leyes 27 (de 1862) y 48 (de 1863), ambas normas aún vigentes. La competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de orden público y está expresamente reglada en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional (competencia originaria) y artículo 24 del decreto-ley Nº 1285/58 (competencia apelada). Nuestro máximo tribunal tampoco podría inmiscuirse en la zona de reserva constitucional de otro poder del Estado sin conculcar el principio republicano de "división de poderes".

Términos que agobian

"Radio y televisión públicas" (órganos de propaganda), "impuesto Patria" (abuso de una palabra noble), "solidaridad" (más impuestos), "todes" (todos), "presos políticos" (funcionarios condenados por negociados millonarios), "prisión domiciliaria" (impunidad), "médicos cubanos" (enfermeros politizados), "400 nuevos gerentes de la Anses" (más ñoquis), "nacional y popular" (demagogia) son expresiones con que el partido gobernante nos impone un constante lavado de cerebro. Como si no estuviéramos suficientemente agobiados ya por el virus que sufrimos. Piedad, por favor.

Educación a distancia

La carta del lector Claudio H. Sánchez publicada el lunes pasado, que con toda justicia recuerda la educación a distancia llevada a cabo por Telescuela técnica a partir de 1963, no debe hacernos olvidar la llamada Escuela del aire , difundida en la década del 40 a través de Radio del Estado y organizada por una comisión del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública presidida por Horacio Rivarola, director de Correos y Telégrafos. Allí, entre otros, el insigne profesor Florencio Garrigós dictaba clases a distancia de lo que entonces se llamaba Idioma Nacional. Sus lecciones fueron recopiladas en el libro Lecciones de Idioma Nacional, publicado por la Editorial Tato en Buenos Aires, en 1940. Además de dictar cátedra en el Colegio Nacional Bernardino Rivadavia (del que fue dejado cesante por el gobierno que asumió en 1946), Garrigós publicó durante muchos años la columna "Gramaticales y filológicas" en el diario La Prensa .

Nuestro país fue pionero en la educación a distancia, pues precedió en más de diez años las más conocidas "escuelas del aire" australianas, creadas recién en 1951.

Populismo

Felicito al señor Jorge Fernández Díaz por su artículo "El virus da a luz un populismo de nueva generación". Tal vez sea uno de los más brillantes que haya leído en mi vida sobre política. Y no creo que este elogio, que tal vez crea exagerado, cambie la modestia que siempre lo caracterizó.

Mudanzas

Hay muchas viviendas en la ciudad de Buenos Aires que no pueden ocuparse debido a la suspensión de las mudanzas por la cuarentena. En España -y, probablemente, también en otros países- las mudanzas siguieron habilitadas al menos para quienes tenían ya firmados sus contratos de locación antes de que la cuarentena entrara en vigor. Creo que no sería demasiado arriesgado permitir a partir de ahora flexibilizar este sector, con las necesarias medidas de seguridad sanitaria, para alivio de las empresas mudadoras y para aquellos a quienes no poder mudarse significa un perjuicio manifiesto, además del perjuicio económico que sufren los propietarios que deben seguir abonando expensas, servicios e impuestos sin poder cobrar el alquiler que ya está pactado en sus contratos firmados.

