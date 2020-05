De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de mayo de 2020

Según lo afirmado el sábado pasado por el Presidente, a él le llama la atención "la idea que transmiten muchos medios sobre la angustia de la cuarentena". Y reduce la fuente de esta aflicción que vive mucha gente solo al hecho de enfermarse, al preguntarse, entre irónica y ofensivamente:

"¿Es angustiante salvarse? Angustiante es enfermarse".

Quisiera sugerirle que se ponga en el lugar del peluquero que hace dos meses que no puede abrir su negocio; del emprendedor que tomó un crédito y puso todos sus ahorros para abrir un restaurante que solo pudo trabajar una semana; del adicto que después de una larguísima lucha interna empezó el camino de salida de su enfermedad ayudado por la adopción de hábitos de vida sanos, que tuvo que interrumpir por la imposición de la cuarentena. Cualquiera de ellos puede estar contento de estar sano, pero es insultante exigirles que no estén angustiados. En fin, los ejemplos pueden ser muchos, y es alarmante que quien ejerce la primera magistratura no los contemple.

Pedro Pablo Benavides

Sin clases

Anteayer se informó que el sábado pasado no se habían registrado casos nuevos de coronavirus en diecinueve provincias. Llama la atención y preocupa que no se haya planteado entonces la posibilidad de reanudar las clases en esos distritos, aunque sea para uno de los niveles educativos. Abundan ejemplos de países en los que los alumnos han vuelto a clases, en forma parcial o escalonada, sin caer en el absolutismo de todos o ninguno. La reapertura de bares y gimnasios será menos compleja que la de las escuelas, pero esta última es indudablemente mucho más importante y necesaria. Se podría efectuar, modificando las rutinas escolares según recomendaciones de la OMS (lavado de manos, uso de tapabocas, sectorización del patio, afectación de vehículos ociosos para transporte escolar). Se sabe que muy pocos niños se enferman gravemente de este virus. Son devastadoras, por el contrario, las consecuencias de permanecer confinados en el hogar sin educación formal, sin sociabilizar con pares, y donde los problemas, incluida la violencia doméstica, van en aumento. Se calcula que los niños, en forma remota, aprenden un 50% de lo que harían normalmente, aun con el esfuerzo y dedicación de miles de docentes que han tenido que adaptarse a esta nueva modalidad y que merecen nuestro profundo agradecimiento. No ir a la escuela, para aquellos niños más pobres (hay provincias en las que la proporción de estudiantes de primaria sin conectividad supera el 30%, sin contar la falta de acceso a dispositivos), aumenta la brecha entre estos niños y los demás. Una educación interrumpida, además de negar un derecho constitucional, tiene consecuencias negativas durante toda la vida y estas falencias se tornan más notables cuanto más pequeños son los niños. Es necesario considerar e implementar medidas alternativas (¿adelantar el receso escolar a junio, para poder reanudar las clases en julio?) para evitar graves consecuencias socioeconómicas y emocionales, y mayor desigualdad.

Irene M. Hume

Culpas

Cuando no se sabe qué hacer cuando una situación nos sobrepasa, cuando nos falta experiencia, cuando el orgullo y la soberbia no nos permiten consensuar, compartir, acordar con el otro. Lo mas fácil, cómodo y cobarde es culparlo de lo que ocurre.

Catalina Hadra

Invitación a imaginar

Coronavirus, crisis terminal y un panorama general incierto pospandemia me han animado a encarar esta invitación a imaginar el mundo y nuestro país para "el día después". Una invitación sin límites a todos los que tengan ideas para un país "sin grieta". Enciendan entonces los faros y disipen la oscuridad y la niebla para ver un futuro enteramente nuevo y, por qué no, promisorio. Para comenzar voy a esbozar muy brevemente algunas ideas: 1) Recuperar la moneda instituyendo el peso con actualización diaria de su valor UVA por el Indec. 2) Inducir a realizar todos los pagos y cobros con tarjetas, bancariamente. 3) Los bancos podrán prestar hasta 20 veces sus depósitos conforme la autorización de Basilea III. 4) Así, con solo el dinero de los argentinos en los bancos podremos financiar una "reubicación geográfica" desde los conurbanos sobrepoblados a 300 localidades en el interior, construyendo barrios modernos, parques industriales con fábricas, dando valor agregado a la producción primaria. 5) Reestructuración del Estado en todas las líneas.

Esto es solo un comienzo. Espero haber provocado la imaginación del lector. Ojalá que mentes creativas e idóneas se animen a proponer. Los argentinos les estaremos muy agradecidos.

Ricardo Olaviaga

Carpincho

Mi modesta opinión: ¡pongan un carpincho en el billete de 5000 pesos! Un simple y simpático carpincho. Cualquier persona que pongan siempre va a ser elegida y luego juzgada con toda la mala voluntad posible. Porque así somos los argentinos. ¡Basta! Por favor... médicos, próceres, juristas, economistas, bibliotecarios, cualquiera que elijan, el que lo elija lo va a hacer porque homenajea a uno de los suyos. Y el resto lo va a destrozar porque, justamente, no es uno de los suyos. Cada uno de los seleccionados va a generar su propia grieta. Y es siempre sumar otra grieta más. Pocos se acordaban de Carrillo. Dejémoslo en paz con sus aciertos y con sus errores. Pero no carguemos a los que hoy estamos con más discusiones sobre pasados totalmente irrelevantes hoy. Pongan a un simple carpincho en el billete y dejémonos de exacerbar nuestros ánimos con nuevas y más controversias.

Gustavo A. Ramallo

