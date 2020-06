De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2020

Sin justicia

La Corte Suprema no tiene facultades para paralizar a la Justicia. No existe deber de obediencia entre la Corte, las cámaras y los tribunales de instancia -en lo propio que es la función del juez-. Las facultades de superintendencia de la Corte se limitan a organizar horarios y ferias dentro de límites normales, pero por cierto no para paralizar la acción de un poder del Estado. La independencia de los jueces no es solamente respecto de los otros poderes, sino también dentro del mismo Poder Judicial, respecto de otros jueces, y respecto de las cámaras. Los tribunales de apelación pueden cambiar las decisiones adoptadas por los magistrados en los juicios, dentro de los recursos reglados. Cuando ya se superó con creces un plazo normal para organizar el trabajo con las limitaciones de la pandemia, la Corte Suprema no puede frenar el accionar de los tribunales. El Poder Judicial no está diagramado como una institución jerárquica en sentido propio (Bee Sellares, 2019). Esta es la recta interpretación y me consta, por otro lado, que hay jueces en la provincia de Buenos Aires que así lo han entendido y están ejerciendo su poder. Tampoco me imagino a los grandes jueces que hemos tenido en otras épocas de la república aceptando que nadie les limite su poder de hacer justicia, ni menos, si fuera esa la razón, que lo hiciera un sindicato de empleados.

Horacio M. Lynch

Cuarentena

El tiempo es muy valioso para perderlo en cuarentena, la libertad sagrada para perderla en cuarentena, la Patria muy amada para perderla en cuarentena.

Fernán Rodrigue

Testeos en geriátricos

Quisiera señalar la falta de respuesta por parte del gobierno de la ciudad a las reiteradas solicitudes de asociaciones de geriátricos para realizar testeos masivos en residencias para adultos mayores donde existan casos positivos de Covid-19. Esta recomendación de la OMS y especialistas es ignorada por el Ministerio de Salud, lo que aumenta el riesgo de contagio de nuestros residentes. Los mayores institucionalizados, con alto grado de dependencia, son el mayor grupo de riesgo frente a esta pandemia. En España el 70% de los fallecimientos responde a población de geriátricos, y ustedes siguen las mismas estrategias. Nuestro país adhiere a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Hasta ahora no se ha respetado dicho tratado, exponiendo a nuestros mayores a contagios masivos. La falta de respuesta del Estado, el PAMI y las obras sociales evidencia un abandono hacia este sector de la población. Los invito a la reflexión para modificar sus estrategias de abordaje, respetando los derechos de nuestros mayores. Estamos a tiempo de ser un ejemplo para los argentinos y para el mundo. No dejemos pasar la oportunidad de proteger a aquellos que más lo necesitan.

Emilio Martínez de Hoz

Confianza

Día a día se manifiesta el odio por el que piensa diferente. Frases innecesarias (por ejemplo, "la pandemia vino de Ezeiza a las villas") hacen que la grieta se ahonde y aparece la pelea entre todos los argentinos y la sombra de la violencia. "Los hermanos sean unidos... tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera" ( Martín Fierro ).

La base de lo que ocurre es que no se cree en la buena fe del gobierno. ¿A quién lo corresponde generar confianza?

H. Guillermo Vidal Albarracín

Figuras de la tierra

Siempre fui aficionado a la historia. Y ahora como adulto percibo que es ya no solo útil o divertida, sino imprescindible para la formación íntegra de un ciudadano, de una persona. Últimamente me han venido a la memoria -cada vez con mayor intensidad- aquellos lejanos tiempos de finales de la década de los 70 cuando, niño aún, no me perdía un solo día la tira Figuras de nuestra tierra . Allí conocí por vez primera a Toribio de Luzuriaga, doña Mencía La Adelantada, Vito Dumas, Cecilia Grierson, Andrés Vaccarezza, Alejandro Danel, el perito Moreno, entre otros. Por supuesto, detrás de cada persona de carne y hueso, los valores y las conductas que ellos encarnaron.

Pasado mañana se cumplirán 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano, y en pocos días más, el bicentenario de su muerte. Traigo estos recuerdos en forma de petición a LA NACION para que reflote este género con "figuras de nuestra tierra". El formato de cómic es una excelente herramienta para acercar a la Historia como disciplina, al menos en sus niveles más elementales, a todas las personas, para un mejor conocimiento de nuestro pasado, de nuestros valores, de nuestros ejemplos. Y también, por supuesto, su reverso: saber de nuestras flaquezas, debilidades y carencias y reflexionar sobre ellas. Sin este presupuesto no será posible trazar un camino que nos conduzca a una mejora como nación y como sociedad.

Pablo Peredo

Juez Moro

En línea con el autoritarismo que impera en el pais y que debilita nuestra democracia, la Facultad de Derecho de la UBA (abierta y pluralista), por presión de un sector del kirchnerismo, ha cancelado la participación del juez de Brasil Sergio Moro en una conferencia sobre "Combate de la corrupción, democracia y Estado de Derecho". Casualmente son estos dos valores republicanos los que estamos perdiendo, que tanto nos costó y que debemos sostener por la salud de la República. Una parte muy importante de la sociedad apoya y defiende esos valores y está muy atenta ante este avasallamiento.

Patricio Carli

Lugares al aire libre

El campo de golf de la ciudad y el Jardín Botánico son grandes espacios al aire libre que tendrían que estar abiertos, con la utilización del debido protocolo vigente. También las canchas de tenis. Sugiero a quien corresponda que lo tenga en cuenta para poder disfrutar del aire libre y mejorar nuestra psiquis atormentada por el encierro.

Susana Igel

