De los lectores: cartas & mails

Manuel Belgrano

En estos días en que nombramos a Manuel Belgrano más de lo habitual por sus aniversarios, me surgen nuevamente sentimientos nostálgicos.

Pienso en el país que soñaron esos hombres, abnegados, dispuestos a la lucha, muriendo pobres, pidiendo nada a cambio. Soñaron una Patria distinta a la que tenemos: con grieta, sed de venganza, dirigentes ricos y pueblo pobre. ¡Pueblo pobre en este país maravilloso, bendecido por Dios!

Con mucha tristeza hago mías las palabras del general Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera: "¡Ay, Patria mía!".

Mabel Álvarez

DNI 5.059.533

Recuperar la Justicia

Estoy en total acuerdo con la carta del colega Horacio Lynch y la necesidad de recuperar el acceso a la Justicia para todos los argentinos. Los abogados independientes nos hemos manifestado en favor del levantamiento de la feria judicial. Para todos es "esencial" nuestro trabajo, pero hay que medir la necesidad del cliente también. Nadie duda de que hay que cuidar la salud de todos. No soy anticuarentena. Pero se puede habilitar la actividad de manera digital y con las medidas necesarias. Inglaterra digitalizó su servicio de Justicia en menos de 24 horas. Los ciudadanos allá no perdieron un solo día de acceso a la Justicia. Acá, en la Argentina, los abogados llevamos más de cuatro años obligados a aprender tecnología porque nos hacían presentar todo en formato digital. ¿Cómo explicar entonces que no se pueda garantizar un servicio de Justicia a distancia? No necesitamos permiso para circular. Necesitamos todos que se dicten resoluciones judiciales y se resuelvan las cuestiones que se deban resolver.

Un país sin Justicia y sin Congreso es un país sin Estado de Derecho. Abren los viveros, las joyerías y las pinturerías.

¿Cuál es el criterio? ¿A quién estamos protegiendo con esta denegación de justicia?

Carolina Laura

DNI 20.946.323

Valores

A través de este espacio me dirijo al presidente Alberto Fernández. Señor, me desconciertan ciertas actitudes suyas. No sé cuál es su escala de valores. Qué prioridad tienen para usted la honestidad y el trabajo, porque viene proponiendo al pueblo argentino ejemplos que son la antítesis de lo correcto. A Hugo Moyano, que maneja el sindicato de camioneros desde hace décadas como si fuera su dueño. Y a Gildo Insfrán, que lleva 25 años gobernando Formosa, a la que ha dejado en la miseria. La mayor parte de la población son empleados públicos que ganan sueldos paupérrimos, pero que con su voto aseguran su continuidad en el gobierno. Tanto Moyano como Insfrán están acusados de tener fortunas inmensas, fruto de la corrupción.

Señor Presidente, la pandemia va a pasar y a usted se le va a presentar una ocasión única para sacar a la Argentina adelante. Confío en que no la desaproveche. Tendrá un apoyo mayoritario de la población, que le permitirá tomar las medidas necesarias. Deberá gobernar para todos los argentinos, privilegiando a los pobres, sin populismo y cumpliendo la Constitución. Que Jesús y la Santísima Virgen lo iluminen.

José Antonio Llorente

LC 411.673

Porteños

Desafortunada la expresión del gobernador de La Pampa. En la ciudad de Buenos Aires son mayoría los originarios de todas las provincias (incluidos los de la "pampeanidad") y de los países vecinos, que se han "aporteñado", desvirtuando el origen y la esencia del porteño.

Miguel Mendez Echague

DNI 4.129.614

Comparaciones

Al referirse a temas actuales, Juan José Sebreli comparó la clausura impuesta en Villa Azul con la situación de los guetos previos a la Segunda Guerra Mundial. Además, llamó a la "desobediencia civil" en contra de la cuarentena. En ambos casos revela un desconocimiento sorprendente. Respecto de la vida en los guetos, la misma fue pavorosa desde todo punto de vista: la gente literalmente moría de hambre, los cadáveres se amontonaban en las calles y todo ello bajo el feroz yugo nazi, sin contar con que sus habitantes intuían que, más temprano que tarde, serían conducidos a la campos de exterminio. Sin duda, los barrios carenciados del AMBA resultan muy dolorosos, pero por suerte están bien lejos de la atrocidad de aquellos guetos. Quien tenga dudas sobre su espanto puede ver el documental A film unfinished , subtitulado al español, en el sitio gratuito de internet Zoowoman 1.0, para tener una versión en vivo y en directo de esos horrores. En cuanto a la convocatoria de Sebreli a la "desobediencia civil", esta solo es tal cuando quien la ejerce sabe de antemano que si la pone en práctica, con seguridad le espera una dura cárcel, tal como ocurrió con los casos de Rosa Parks, Ghandi y Mandela, ya que de lo contrario no es "desobediencia civil", sino una mera violación de la ley. Así que, aquí también y una vez más, las comparaciones son -por lo menos- odiosas.

Adolfo Arbetman

DNI 4.421.713

Homenaje

En mi condición de excadete del Liceo Militar General San Martín, promoción 25, rindo un sentido homenaje a Ariel Gastón Vázquez, excadete Promoción 51 del mismo instituto, en el que seguramente adquirió la vocación de servicio al prójimo que lo llevó a entregar su vida desempeñándose en primera línea, al frente de sus hombres, en un voraz incendio. Hago extensivo este homenaje a la memoria del subcomisario Maximiliano Firma Paz, también fallecido, y al resto de los bomberos que sufrieron serias heridas. Los bomberos en silencio se preparan día a día para protegernos aun a riesgo de sus vidas.

Que ellos vivan para siempre en nuestros corazones.

Julio César de la Barrera

juliodelabarrera@hotmail.com

