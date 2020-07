De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 01:51

Libertad de prensa

La libertad de prensa es una de las bases de la democracia. El periodismo argentino debe permanecer firmemente unido en esa idea, la libertad de prensa, fundamental para el buen ejercicio de las demás libertades. Todos sabemos lo que sucedió en otras épocas cuando se actuó en desmedro de esos inalienables derechos ciudadanos. Solo recordemos las palabras del papa Pío XII: de haber existido libertad de prensa en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, esta no hubiera acontecido.

Néstor Oscar Linari

DNI 4.115.140

Aclaración

Quisiera corregir una información errónea que alude a mi persona, publicada en la nota "Los silencios del presidente", firmada por Joaquín Morales Solá. En ella se afirma falsamente, sin usar potenciales, que "Vila se había presentado ante el fiscal Marijuan y el juez Ramos a fines del año pasado para anunciar que tenía un testimonio que involucraba a la AFI de Macri. Quedó en volver, pero no volvió nunca. Hasta que su nombre apareció en el juzgado de Villena".

Jamás sucedieron esos hechos. Vengo colaborando con el juez Ramos y el fiscal Marijuan como parte querellante en la investigación de una sucesión de cuatro amenazas que culminaron con la colocación de un artefacto explosivo en julio de 2018, en un domicilio del que me había mudado meses atrás. Poco antes, y en el mismo domicilio, también se habían distribuido panfletos difamatorios. Pude llevar al fiscal Marijuan las filmaciones de las cámaras de seguridad del edificio, así como otros indicios para impulsar la investigación. Mis últimos contactos con ese juzgado y fiscalía de Comodoro Py, durante el año pasado, se relacionaron exclusivamente con gestiones dirigidas a identificar el origen de la fotografía de una mujer que apareció sospechosamente en algunos teléfonos celulares oficiales, incluido el mío de subsecretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, a propósito de una falsa imputación contra mi persona, en el mismo marco de las amenazas e intimidaciones recibidas. Jamás mencioné entonces a la AFI como blanco de mis sospechas. Recién entrado este año 2020, desde el Juzgado de Lomas de Zamora recibí un llamado telefónico alertándome, para el cuidado de mi integridad física y de mi familia, que, en una investigación en curso a una banda de narcotraficantes, uno de ellos se adjudicaba participación en el hecho. Inmediatamente informé esta situación en los tribunales de Comodoro Py. De modo que yo no decidí ni el lugar ni el momento de encontrarme con semejante novedad, que nos dejó, a mi familia y a mí, con lógica zozobra.

José Luis Vila

DNI 11.397.826

Decisiones propias

Muy acertada la decisión de Rodríguez Larreta al anunciar que la ciudad de Buenos Aires tomará sus decisiones a partir del 18 de julio. Ya ha dado muestras de convivencia cívica. La norma presidencial de coartar el tránsito no esencial dentro de la ciudad para los porteños es un exceso. Hay muchos vecinos que, cumpliendo los recaudos de protección en el transporte, pueden atender comercios útiles para diversas necesidades que la población requiere. La situación aquí es distinta de la del conurbano, y eso debe ser bien aclarado. Protejamos y defendamos a nuestra ciudad, su salud, su economía y sus requerimientos.

Sigfrido José Moroder

syamoroder@yahoo.com.ar

Dólares para algunos

La silla de ruedas que se importará para mi hijo está varada en el exterior porque el Banco Central no le vende dólares al importador local para terminar de pagarla. Al mismo tiempo, una resolución del mismo banco autoriza al giro de divisas al exterior, adquiriéndolas al tipo de cambio oficial, a las "víctimas del Estado argentino". Creo que mi hijo también es una víctima del Estado argentino, ya que en cualquier país del mundo deberíamos poder acceder a las necesarias divisas para pagar al exterior y conseguir la silla de ruedas. Sin embargo, el Estado argentino determina que las reservas, que son de todos los argentinos, sean utilizadas por unos argentinos y no por otros. ¿Con qué derecho se arroga esa atribución? ¿Quién dice "a este sí, a este no"? ¿Es justo vivir en un país así?

Damián Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

Deseo

Tengo 98 años y quisiera ver a la Argentina encaminada antes de partir, vislumbrar a los políticos unirse en torno a principios y valores simples. Deseo ver a la gente, joven y vieja, del interior y de la capital, unirse ante valores claros y profundos. Deseo ver unirse a los partidos para rediseñar el perfil de una república libre, justa y feliz. Una tierra nueva. Hace 10 años manifesté mi deseo de que se unieran Carrió, López Murphy, Macri y no recuerdo quién más. Mi deseo es más fuerte hoy: la unión debe ser total, así como su victoria.

Gladys Oliva de Bertone

DNI 00.056.136

Vacuna antirrábica

En momentos en que el mundo está sacudido por el coronavirus, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur anuncia en su página web que está suspendida la vacunación antirrábica por la pandemia. Ese organismo tiene como obligación efectuar campañas de vacunación por los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (según ordenanza 41.831/87, artículo 3 inciso b, debe "cumplir con la vacunación antirrábica y demás vacunas que se declaren de aplicación obligatoria"). No solo están incumpliendo la vacunación barrial, sino que ahora tampoco los porteños podemos acudir con nuestros animales a cumplir con la vacunación obligatoria en el instituto. Esto es muy grave, ya que dejamos en total desprotección a los animales de contraer la rabia, que a su vez se contagia al ser humano.

Señor ministro de Salud Fernán Quirós: la vacunación antirrábica debe ser aplicada en el Instituto Pasteur sin ningún tipo de excusa. Los ciudadanos porteños ya venimos soportando estoicamente la pandemia para que también ahora tengamos que dejar de vacunar a nuestros animales. Es su deber la protección de enfermedades zoonóticas para los animales y los seres humanos.

Clara Patricia Lagorio

DNI 13.827.188

