De los lectores: cartas & mails

Atropellos

Venimos asistiendo a un atropello constante por parte de las autoridades del gobierno nacional. Atropello a la propiedad privada, avalando la toma de tierras. Atropello a las instituciones, acomodando jueces para garantizar la impunidad de los corruptos. Atropello a nuestra seguridad, liberando presos sin razón. Atropello a nuestra libertad, restringiendo nuestra libre circulación, nuestra posibilidad de trabajar y tantas otras libertades. Atropello a través de decretos que van por los fondos no de los opulentos porteños, sino de todos los argentinos que viven y trabajan en la Capital Federal, solo porque sus autoridades no pertenecen al mismo signo político que el gobierno nacional. Atropello económico, a través de impuestos sobre otros impuestos que parecen ser un castigo a la meritocracia tan denostada por el propio Presidente.

Me pregunto hasta cuándo la sociedad en su conjunto, la mayoría argentinos de bien, seguiremos soportando tanto ahogo, al punto de convertirnos en una simple republiqueta.

Cynthia Acher

DNI 16.977.414

Covid y vaca loca

A principios de siglo, el llamado "mal de la vaca loca" era tema obligado en Europa. En ese momento, los medios y los científicos, nos bombardeaban con ideas nefastas sobre el riesgo y los daños de la BSE (iniciales de la enfermedad en inglés: bovine spongiform encephaloppaty = encefalopatía espongiforme bovina). La explicación era que el agente que la producía era un prion, una casi proteína mucho más chica que un virus que provenía de los lanares y pasaba a los vacunos que se alimentaban con harina de carne ovina. De ahí pasaba al que consume esa carne, al que le provocaba la enfermedad de Cruetzfeld-Jakob, consistente en la destrucción del cerebro con perforaciones que lo asemejaban a un queso gruyère. Todas estas descripciones daban combustible a los medios y a los "expertos", que las difundían profusamente. Como si lo anterior fuera poco, el único remedio conocido era sacrificar ganado ovino y vacuno del que se sospechara y analizar los cerebros de los que se destinaban a consumo. Los animales sacrificados debían ser incinerados y sus cenizas no podían utilizarse para nada, salvo para mezclarla con hormigón. Las altas temperaturas no destruían al prion, lo que hacía de esta enfermedad un mal catastrófico, que amenazaba a quien se arriesgara a comer carne. Años después, visitando centros de investigación en Irlanda y en el Reino Unido, me dijeron al oído que no había ninguna comprobación científica sobre las teorías que se habían difundido. Según los "expertos", solo se reportaron 231 casos de la enfermedad de Cruetzfeld-Jakob en todo el mundo.

Lo descripto redundó en una seria reducción del consumo de carne. En el Reino Unido, se sacrificaron los vacunos de más de treinta meses de edad y hubo un sacrificio masivo de ovinos. Los animales se pagaron a muy buen precio, gracias al generoso aporte de la Unión Europea. Lo cierto es que, pasados los años, la BSE nunca más fue mencionada en los medios de comunicación del mundo. Hoy, esta locura general sobre el Covid-19 me trae a la memoria lo vivido en la primera década de este siglo. ¿Pasará algo similar con el coronavirus? ¿No nos están generando un exagerado temor? Los medios, los "expertos" y los "científicos" no hablan de otra cosa que de esta nueva gripe, olvidando tantas otras dificultades que debe encarar la humanidad. Cuando esta locura termine: ¿habremos aprendido para no volver a actuar de igual manera ante las nuevas enfermedades que seguirán apareciendo?

Jorge H. Cazenave

DNI 5.608.433

Secuestro de dólares

Es claro que las arcas de nuestra ¿república? no dan para vender dólares al ficticio precio oficial, ya que, dada nuestra situación de quiebra virtual, al día siguiente de permitirlo no quedaría ni uno solo sin vender. Pero distinta es la situación de los que facturamos al exterior en moneda extranjera. En mi caso, facturo a España por servicios jurídicos y desde allí me envían los pagos en dólares. Mis dólares. El Estado en ese momento se los apropia y me "encaja de prepo" papelitos de colores llamados pesos, los que todo el mundo sabe que se devalúan minuto a minuto. La única incógnita es cuánto y a qué velocidad se devaluarán, pero existe la certeza de que ocurrirá más pronto que tarde. Porque los dólares son como alimentos envasados que se pueden guardar y los pesos son como fruta que se pudre en un corto lapso. Y como si eso fuera poco, tampoco se me permite, con los pocos pesos que me dieron cuando el Estado sustrajo y cambió arbitrariamente mis dólares, ponerlos a salvo comprando nuevamente la divisa (obviamente en mucha menor cantidad que los recibidos). Así como hoy me sustraen alrededor del 40% de lo que me remiten de España, perfectamente en el futuro podría ser el total, ya que no se trata de porcentajes, sino de la vulneración del derecho de propiedad consagrado por la ¿vigente? Constitución Nacional. La única justificación es "me los quedo porque me conviene". Los derechos, bien, gracias... Es un doble estándar que se da en muchos ámbitos del gobierno, donde siempre el estado gana y el ciudadano es quien pierde. Todo para el Estado elefantiásico y palos para el esforzado ciudadano contribuyente. En mi caso, me remiten dólares y el Estado me da pesos. Es como si, ante una importación de bicicletas de alta calidad, el Estado lo transformara y me obligara a recibir triciclos berretas...

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Gracias

El 24 de agosto fui diagnosticada con Covid-19. Transité toda la enfermedad en mi domicilio y al sexto día comencé con dificultades respiratorias, fuerte cansancio y malestar general. Quisiera agradecer a todo el equipo de Osde Urgencias por el arduo trabajo que realizan y muy especialmente al doctor Pablo Mountford, que desde el primer día me acompañó clínica y emocionalmente, por desempeñar su trabajo con tanta seriedad y entrega. Su calidez humana y su templanza sin duda contribuyen a la recuperación de los pacientes. Estoy convencida de que sin profesionales como él muchos estaríamos contando otra historia.

Mariana Bietti

DNI 25.646.767

En la Red

Fecebook

Alberto Fernández: "Lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito"

"En todo el mundo es el mérito lo que te hace eficiente y mejor, por eso la mayoría de los países tienen éxito..." - Carlos Medina

"¿Pero cómo, la vicepresidenta no era una abogada 'exitosa'? ¿Bajo qué criterio se autodenominó de esa forma si no fue el mérito?" - Esteban Rodríguez

