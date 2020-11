De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2020 • 00:25

Rebaños

La gigantesca obra que Sarmiento, Alberdi y otros pensadores y estadistas construyeron para erigir una Argentina pujante y creciente a lo largo de décadas tambalea inmersa, desde hace años, en un retroceso educativo y cultural sin precedente. Articulado desde sectores políticos y sindicales donde la cultura y la educación preocupan, por estimular el pensamiento y el raciocinio. Docencia militante en colegios y universidades donde se adoctrina en lugar de enseñar a aprender, a comprender, a cuestionar libremente. La pandemia actual es una excusa para que estos seudoprotectores de alumnos avancen en sus planes de desculturización y sometimiento por ignorancia.

Se ha llegado a un empobrecimiento educativo y cultural de difícil reversión; los populismos prefieren manadas o rebaños, los inquieta el hombre libre y pensante.

Guillermo Beccari

Tragedia educativa

La excelente nota de Pola Oloixarac refiriéndose al ministro Trotta como un trabajador esencial de la ignorancia me hizo reflexionar sobre la tragedia educativa en la que se ha metido la Argentina, gracias a la incapacidad de sus políticos para hacer foco en las cosas que realmente importan.

La Argentina fue un país donde los que enseñaban eran maestros, y Domingo Faustino Sarmiento era el modelo a seguir. Hoy proliferan los "trabajadores de la educación" con Roberto Baradel como guía.

Lamentable.

Ricardo Commenge

Soledad Acuña

A propósito de la columna de Laura Di Marco referida a Soledad Acuña (16 de noviembre), resolví escribir como referente de lo que fue la educación argentina. Soy alemán refugiado del nazismo, Me gradué como electrotécnico en la Escuela

Industrial de la Nación Otto Krause en 1950, hacia el final de la época de gloria de la educación pública argentina, y cuando aún no me había nacionalizado argentino, paso que di en 1953. Entre mis compañeros, me hice muy amigo del hijo de un empresario de la industria papelera; del hijo de un encargado de edificio del microcentro porteño, y del hijo de un ingeniero de ferrocarriles escocés. ¡Que no me vengan con el relato "igualador" Baradel, Yasky y demás sirvientes de la vicepresidenta! Aquella fue una formación igualitaria y de alta calidad pedagógica.

Harry Ingham

Más muertes

Con mis 84 años de vida, me quedo azorada y entristecida por el ensañamiento de nuestro Gobierno en hacer aprobar la ley del aborto, rechazada anteriormente por el Senado. ¿Cómo un país de mayoría religiosa cristiana, que incluye a otras creencias, evolucionado, puede legalizar un genocidio en contra de su propia población? La ciencia ofrece en la actualidad métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados. También una buena educación moral y una adecuada instrucción sobre estos medios de prevención pueden reducir o evitar estas situaciones dolorosas. Salvo raras excepciones, hay que evitar al máximo la posibilidad de un aborto. Antes de tomar semejante decisión propongo a los responsables de esta ley que vean la filmación de esta intervención quirúrgica, para que tomen conciencia de lo que significa semejante práctica, una agresión brutal hacia la mujer y el niño. También, dentro de la educación sexual que se propone a los jóvenes, en el último año de la secundaria, que ellos vean estas imágenes. Antes de aprobar semejante ley, hay que pensar mucho en las consecuencias psicológicas a nivel personal y general. En un momento de pandemia, donde se mueren miles de personas, ¿cómo se va disponer la muerte de más personas?

Hélène Forestier de Imaz

Custodia

Aunque soy furibundamente anti-K, creo que Mauricio Macri debería pagar su custodia de su propio bolsillo y no que la tengan que pagar los contribuyentes argentinos, aunque legalmente corresponda. Soñar no cuesta nada.

Alberto V. Gallo

Los más vulnerables

No comprendo cómo pueden decir que el gobierno actual aumentó las jubilaciones un 35%. En marzo otorgó el 2,3%; en junio, 6,2%; en septiembre, 7,5%; en diciembre, 5%. No es la cifra que alegremente anuncian. Nunca recibí en marzo 5000 pesos, cobro 200 pesos más que la mínima. Si desean instalar otro relato, no insistan. Conocemos las mentiras. El 1º de marzo de 2020, el Presidente, en la apertura de las sesiones parlamentarias, reafirmó las letanías pronunciadas en campaña: aumentar a los jubilados el 20%. No lo hizo. Respecto de la recaudación que reemplaza a la inflación, no es la del Estado, sino la recaudación de la Anses. Imagino que estará libre de los descuentos por los bonos en dólares con que colabora el organismo. He visto jubilados en la farmacia preguntar al empleado: "¿Qué remedios puedo omitir sin quebrantar más mi salud?".

Señor Presidente, con todo respeto le pregunto: ¿por qué el ajuste disfrazado de austeridad por el ministro de Economía empieza siempre con los más vulnerables? ¿Los legisladores también colaboran?

Sonia Beatriz Landin

Lenguaje inclusivo

Yo me pregunto, y espero que alguien me pueda responder, ¿cómo diablos piensan lograr la igualdad de géneros aumentando la separación? Quienes fomentan esa igualdad no hacen más que separar los géneros, hablan de "funcionarios y funcionarias", "compañeros y compañeras", "enfermeros y enfermeras" y así constantemente, con lo que demuestran que no les interesa la igualdad, sino que aumentan la desigualdad, separando masculinos de femeninas. Y, además, quienes se esmeran en hablar así son unos machistas recalcitrantes, pues no solo aumentan la separación, sino que nombran siempre primero el masculino... Hablan para la idiota tribuna que solo quiere escuchar lo políticamente correcto.

Rafael E. Madero

