De los lectores: cartas & mails

Gasto político

En referencia a la propuesta del gobierno de Cambiemos de aumentar impuestos y reducir partidas para compensar la quita de coparticipación, me gustaría preguntarle a nuestro jefe de gobierno si no sería más conveniente que den el ejemplo y ahorren bajando el gasto político. Es interesante ver cómo a lo largo de la historia la protección de los privilegios de nuestra corporación política ha sido el único consenso que siempre ha existido entre los partidos. Ya es hora de que Cambiemos genere el cambio que muchos esperamos.

Juan M. Steverlynck

DNI 16.557.292

Hacer caja

Sin divisiones ideológicas, sin mezquindades y con el aval de décadas de crecimiento, los gerenciadores de la cosa pública, sea nacional, provincial y/o municipal, comparten todos una única idea. La creación, reedición, sustitución o aumento de los impuestos, las tasas o las contribuciones. Siendo a la vez austeros, los moviliza un único propósito. Más bien una exclusiva y única idea. Defender el gasto y evitar que cualquier distracción pudiera ocasionar su reducción. Eso es política de Estado. Sería anecdótico tratar de establecer diferencias entre las administraciones de Fernández, Kicillof o Larreta. El universo de contribuyentes presuntamente alcanzados por el impuesto a la riqueza, si bien en número algo mayor a lo enunciado en un principio, de abonarlo, generaría una cantidad millonaria de pesos para el ministro Guzmán. El impuesto sobre los consumos de las tarjetas de crédito en la ciudad de Buenos Aires abarca a millones de contribuyentes a los que Larreta les quita pesos que son el remanente de lo colado por filtros impositivos anteriores. Son iguales. Todos ellos. Los bravucones o los mas atildados. La caja se hace cobrando. Nunca trabajando. Léase administrando.

Heraldo Rodríguez Delgado

DNI 12.001.038

Perón y el nazismo

Debería darle vergüenza a Página 12 referirse como lo hace sobre la funcionaria de la ciudad de Buenos Aires conectándola a Erich Priebke durante sus estudios en Bariloche. Los que tenemos una avanzada edad recordamos lo fascinado que estaba Perón con el nazismo, y como prueba está la cantidad de alemanes que permitió entrar al país durante y al final de la guerra. Le vendría bien a este diario leer la excelente nota publicada en la nacion el lunes firmada por José Nun, en la que manifiesta la glorificación de Perón con Mussolini y sus fachos de los años treinta.

George W. Handley

gwhandley@bluewin.ch

Justo, legal y moral

Suelen confundirse y equipararse sus significados, vinculándolos incluso como sinónimos, pero encierran conceptos diferentes. Lo legal es siempre justo, aun en el marco de una Justicia devaluada, reñida muchas veces con la moral. La reciente resolución de la AFIP de otorgarle al diputado Máximo Kirchner 9 años de plazo para cancelar en cuotas mensuales de 19.800 pesos, equivalentes a un salario mínimo de jubilado, su deuda impositiva millonaria, acumulada durante 4 años impagos, vale como ejemplo. En uso de sus atribuciones, es un ejemplo puntual, tan absolutamente legal como moralmente injusto. Beneficia a quien jamás trabajó ni pudo ganar ni justificar en la holganza las sumas por las que acredita tamañas deudas impositivas. Aunque vergonzoso e indigno, ninguno de ellos transgrede la ley, y Máximo ocupa hoy una banca a la que deshonra y donde otrora se sentaron diputados ilustres.

Carlos Augusto Bottino

bottino.carlos@gmail.com

Opiniones presidenciales

El Presidente en corto tiempo expresa dos opiniones adversas sobre un mismo tema. Ahora, le tocó el turno a la forma de decidir el nombramiento del procurador general. Ante el pedido de la vicepresidenta de que se lo designe por simple mayoría y no con la exigencia de los dos tercios, Alberto Fernández en privado manifestó su desacuerdo con ese cambio. Pero como ratificando lo disímiles que resultan sus opiniones vertidas sobre igual asunto, al poco tiempo dice que como la forma actual no la establece la Constitución no ve obstáculo para que se acepte lo que pretende Cristina. Otro ejemplo de cómo queda valorada la opinión presidencial.

Adolfo Outes

DNI 4.224.629

Logística vacunatoria

Seguramente las autoridades nacionales y provinciales ya están trabajando desde hace tiempo en un plan de vacunación, pues tan importante como tener la vacuna es cómo, dónde, quién la aplicará y quiénes la recibirán. En 2019, más de 15.000 establecimientos educativos, cercanos a los domicilios de los ciudadanos, fueron utilizados para las elecciones generales. Considerar esta distribución geográfica es un punto de partida que, junto con la capacitación de agentes que auxilien al personal sanitario en su tarea de conservación, traslado y aplicación de las vacunas, debería incluirse en la logística necesaria.

Miguel Ángel Reguera

DNI 16.831.396

Problemas de entrega

El 27 de agosto compré unas zapatillas por internet a la firma Netshoes, que acaba de ser absorbida por Stock Center. Me llegaron el 15 de septiembre (¡18 días después!), y como me quedaban chicas, pedí el cambio. Recién las vinieron a buscar el 5 de octubre (¡20 días después!) y todavía no me trajeron las nuevas. Después de infinita cantidad de llamadas y mails, me prometieron que en 72 horas, a partir del 28 de octubre, me las entregarían en mi casa. No cumplieron. Volví a insistir reiteradamente, pero todavía no he conseguido que me las traigan y ningún asistente del call center puede resolverme el problema. Ya han pasado casi tres meses (¡tres meses!). Resulta increíble e inexplicable. ¿Me las mandarán para Navidad? ¿Para Reyes? ¿Me las mandarán algún día?

Jorge Basaldúa

DNI 11.018.709

