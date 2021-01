De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2021 • 00:23

Discurso de Biden

Qué lindo y emocionante fue el cambio de mando del presidente Biden. El saliente, vergonzoso, como ya lo vivimos nosotros hace poquito. Ver a todos con barbijos, manteniendo distancia; con palabras para unir, no desunir, sabiendo el momento que el mundo vive; no prometer lo imposible, pero hablar mucho de unión, eso es lo que hace que un país salga adelante. Nosotros también tenemos mucho que aprender de esas palabras.

Licia Giffoni

leticia.giffoni@hotmail.com

Grandeza y unidad

Con gran emoción vi la ceremonia de asunción del presidente Joe Biden por televisión. La solemnidad, sobriedad y patriotismo que inspiraban ese momento eran como un bálsamo en un acto que podía se controversial, dada la actitud despectiva del saliente Donald Trump y los últimos episodios terroristas en el Senado. El marco perfecto de sencillez y elegancia, donde siempre menos es más, y las palabras suaves, sin arengas populares del presidente, que dio rienda suelta al espíritu de unión de comunidad total, sin olvidar los 400.000 y más muertos por el Covid y manteniendo un bajo perfil que las actuales circunstancias del país necesitan. Sin hacer promesas, solo con intensidad y decisión, demostró lo comprometido que está con volver a la grandeza y a la unidad de los Estados Unidos de Norteamérica.

Marilyn Cornille

marilyncornille@yahoo.com.ar

"Vamos a volver"

Durante cuatro años la prensa de todo el mundo se dedicó a analizar la diversidad de malas decisiones, los errores políticos y hasta los papelones de Donald Trump, por lo que no hace falta ya calificar a este individuo. Si algo le faltaba a Trump para convertirse en un dictadorzuelo estilo republiqueta bananera latinoamericana era no presentarse al traspaso de mando y despedirse diciendo "vamos a volver". Cualquier parecido con Cristina Elizabet Fernández no es pura coincidencia.

Francisco Garro

panchogarro@gmail.com

Soberbia y prepotencia

Solo la soberbia y la prepotencia de Alberto y Cristina Fernández y del canciller Solá, pero también su desubicación e ignorancia, pueden explicar que, a la vez de felicitar al flamante presidente de los EE.UU., le hayan exigido "que se respete a los organismos multilaterales" y que "no se apueste a la desunión de nuestras naciones". En vez de recurrir a los canales diplomáticos normales que existen para hacer estas gestiones, nuestros gobernantes han preferido adoptar una pose de "gallitos" para complacer a su tribuna, al costo de, una vez más, hacer de la Argentina el hazmerreír del mundo.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Impuesto en CABA

Comprendo que el gobierno de la ciudad haya tenido que tomar medidas extraordinarias luego del asalto que sufrió de parte del gobierno nacional a las arcas porteñas. Entre otras medidas, se creó un llamado "impuesto a los sellos por consumo mensual en tarjetas de crédito". Ya he recibido el primer resumen con ese impuesto. Ahora bien, la gran mayoría de los "consumos" no son tales, puesto que son en concepto de pagos de servicios públicos, cuota de prepaga, clubes, etcétera. Ergo, débitos directos que se repiten todos los meses. O sea que a la cantidad de impuestos que ya se incluyen en esos "consumos" le agregamos uno más que, repito, de consumo nada tiene. Acompañamos pacientemente los esfuerzos del gobierno de la ciudad, pero permítanme disentir con esta herramienta, que a mi modo de ver no es justa.

Rodolfo Orfila

rodoorfila@gmail.com

¿Qué país queremos?

Los argentinos vamos a definir este año en qué país queremos vivir. Es muy importante ver, desde ya, cuánto se define y dejar de lado pasiones para saber que cada voto nos dirá si queremos vivir en una república democrática o seguir en la decadencia corrupta y autoritaria. No es cuestión de colores políticos, se está jugando a que se dé vigor a los representantes, tanto en Diputados como en el Senado, para impedir los planes de dar impunidad a la mayor corrupta de nuestra historia y su banda.

Es muy grave y si no tomamos conciencia las consecuencias las pagarán nuestros hijos y nietos.

Dr. José Bielicki

Diputado nacional (m.c.)

josebielicki@yahoo.com.ar

Después de nosotros

Hace unos días, el streaming me acercó a una sala de teatro a 1500 kilómetros de mi casa. Sentí por primera vez, por el título y la sinopsis, Después de nosotros. El hijo de Juan Oribe, que alguien había pensado en muchas personas como yo. Muchas veces buscamos identificarnos con una película, con una obra de teatro o con una canción. Alguien de profunda sensibilidad había puesto en escena la preocupación de las familias que tienen un hijo con discapacidad. La pregunta del millón es: ¿qué va a pasar cuando nosotros no estemos? Como hermano de una persona con discapacidad, es una inquietud que está en mí desde muy chico. Aunque la obra no busca dar soluciones, el solo hecho de que la temática esté arriba del escenario es un enorme regalo. Por la función de socialización de relaciones humanas que tiene el teatro, seguramente habrá más gente que ha comprendido mejor y se ha informado sobre la problemática. Quiero agradecer de corazón a los guionistas, director, productores, actores y a todos los que generaron esta maravillosa obra que nos permite bucear en los sentimientos, miedos e inquietudes de una familia. Como director de Puentes de Luz, una ONG en San Martín de los Andes preocupada por estos temas, desde hace muchos años nos hemos ocupado de acompañar el desarrollo de hermanos de personas con discapacidad (socios estratégicos en esta misión), que asumirán una responsabilidad indelegable en el futuro, pero además hoy estamos desarrollando un proyecto de vida independiente para personas con discapacidad en ambos casos motivados por esta enorme pregunta: después de nosotros, ¿qué?

Luis Rodríguez

puentesdeluz2@gmail.com

