De los lectores: cartas & mails

3 de mayo de 2020

Carta de la semana

Salvemos la república

Señor Presidente, esta carta está dirigida pura y exclusivamente a usted. Estamos viviendo un tiempo en el cual todos tenemos que colaborar para vencer al virus. Toda la Argentina está respetando la cuarentena como usted lo pidió, estamos haciendo todo para reducir el contagio. Mientras tanto, permítame decirle que usted está utilizando este virus como excusa para: seguir con el Congreso cerrado; sugerir un corte en la relación con el Mercosur; permitir el ingreso de médicos cubanos teniendo personal de salud de excelencia en nuestro país; decir que repatrian argentinos gratis, cuando todos sabemos que esos vuelos tienen un costo. Le pido que me explique cómo no salió a decir que está en contra de la liberación de presos por temor al contagio de Covid-19. ¿Qué les dice a las víctimas de violencia de género, de abusos, a los familiares a los que les han matado a sus seres queridos? ¿Y la gente que vuelve a estar con miedo sabiendo que estas personas están en sus casas, con prisión domiciliaria, o vuelven a delinquir como si nada?

Por favor, señor Presidente, la gente que lo votó y la que no lo hizo pensó que quizás su gobierno podía ser diferente a lo que fue el de su actual vicepresidenta. Ha tomado buenas medidas con respecto al coronavirus, pero por favor no desvíe el foco de atención y haga todo lo posible para pasar esta pandemia de la mejor manera. Escuche al pueblo que el jueves a la noche le mostró su disconformidad ante la liberación de presos. Abra las puertas del Congreso y que haya sesiones. Abra los ojos y haga lo mejor para nuestro país.

Simón Larrubia

DNI 40.094.109

Coronavirus

Parlamento virtual

Los ministros "amicus parlamenti" de la Corte señalaron al Senado el camino para telematizar sus sesiones. Apliquen su reglamento, fue el mensaje. Más allá de lo correcto, las telecomunicaciones informatizadas ameritan un exhaustivo sistema de normas que el Congreso argentino no tiene. La convergencia entre el mundo virtual y el derecho positivo es sumamente compleja. Piénsese en las nulidades que pueden causar la caída del sistema durante una videoconferencia o una interferencia en los dispositivos digitales utilizados durante un debate (ordenadores, teléfonos inteligentes, etc.). Nada comparable a una sesión presencial frente a un corte de luz o el extravío de un expediente físico. Informatizar el régimen de sanción de las leyes no es una simple modernización. Es crear un nuevo sistema de deliberación parlamentaria. Una ley y sus reglamentos serían los instrumentos necesarios.

Eduardo Malvar

malvaredu@hotmail.com

Talento individual

En Venezuela la mayoría del pueblo depende del Estado para sobrevivir. Un Estado que ofrece premios y castigos de acuerdo con la filiación política de los ciudadanos. Como consecuencia de la pandemia y el temor que genera, cada vez es más amplio el sector de argentinos que dependen del Estado para subsistir. ¿Es arriesgado presuponer que estas políticas se extenderán con el apoyo de los sectores más ideologizados del Gobierno? ¿Podremos acercarnos a una conducción autoritaria, en la que una gran mayoría dependa de los premios y castigos de una dictadura hegemónica? Debemos rescatar el valor de emprender, invertir y confiar en el talento individual y colectivo de nuestro pueblo que llevaron a personas en nuestro país a crear empresas y trabajo. Tomemos como ejemplo por su notoriedad a emprendedores de los Estados Unidos, como Steve Jobs y Bill Gates, quienes desde comienzos muy humildes fueron forjadores de riqueza y trabajo para millones de personas en todo el mundo. La creciente dependencia del Estado en la que vivimos hasta ahora nos lleva a acentuar la sumisión y la pobreza.

Alfredo Andreotti

xintetico@mac.com

Preocupante

Estamos frente a una situación insólita: la liberación de presos utilizando como excusa la pandemia. Además de las triste memoria que este hecho revive, muestra un gobierno y un partido gobernante con una despreocupación total por la seguridad de los ciudadanos y una falta de preparación y planificación para encarar el problema de la salud carcelaria. La liberación, ya sea con prisión domiciliaria o a través de la reducción de condenas, parece ignorar totalmente la realidad que se vive con la cuarentena. Si para la mayoría de la población generar un ingreso vía trabajo es imposible, ¿qué previsión se ha tomado para, por ejemplo, alimentar a los beneficiados de estas medidas, ya que en la cárcel reciben comidas diarias? ¿Qué medidas de seguridad se han adoptado para asegurar que los reos no vuelvan a delinquir aunque más no sea para comer, aumentando la inseguridad reinante?

Es terriblemente preocupante la incapacidad demostrada.

Enrique Puricelli

DNI 8.037.673

Presos y feminismo

Entre los defensores de la liberación de presos, encontramos que no se ha contemplado la vigencia de la ley de víctimas, de 2017, que claramente introduce la potestad de ser oídas con activa participación en las distintas etapas. Por el contrario, ante consultas sobre la identidad de los liberados, se ha negado ese dato alegando "violación del derecho a la intimidad". La ley 27.372 es clara en lo que hace a dar intervención cuando se pueda producir la liberación del victimario, pero este derecho no se ha respetado. Celebro que diversos referentes políticos se hayan despegado de esta corriente abolicionista pregonada por Zaffaroni desde hace años, porque estamos claramente ante un conflicto ético y moral que marca una división entre aquellos que se ponen del lado de las víctimas y los que eligen defender los derechos humanos solo de los delincuentes. Asimismo, en otras partes del mundo hay sistemas judiciales serios que defienden a las víctimas, y por lo tanto somos el único país del planeta donde se han liberado presos por causa de la pandemia.

Por último, no puedo soslayar que cuando se votó por el agravamiento de penas para violadores (algunos de los cuales hoy fueron liberados por la pandemia) mujeres representantes del feminismo de cartón argentino votaron en contra o se abstuvieron y hoy hacen silencio o se manifiestan de manera vil y engañosa. Lo demás es pura ideología.

Elizabeth Márquez

DNI 22.433.000

Medidas en Grecia

Quisiera destacar el artículo del 20 de abril de la señora María del Pilar Castillo, que destaca la oportuna y eficaz acción del gobierno griego en el control del coronavirus. Durante esta crisis sanitaria, los griegos y su gobierno han mostrado un gran sentido de responsabilidad individual y madurez colectiva. Las medidas oportunas, estrictas, pero indispensables, que tomó Grecia dieron resultado, como se refleja en los gráficos de contagio. De manera estructurada, metódicamente y con un plan estratégico, Grecia procederá a una transición gradual hacia la nueva normalidad. Al mismo tiempo, Grecia, a pesar de los impactantes flujos migratorios y de refugiados, está firmemente comprometida con el cumplimiento del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. En este sentido, cualquier denuncia se investiga y los presuntos contraventores son remitidos a los órganos jurisdiccionales competentes. Las autoridades griegas trabajan para asegurar condiciones dignas para los refugiados e inmigrantes. En cuanto a los traslados desde las islas hacia el continente, durante el primer trimestre de 2020 se duplicaron en relación con el período correspondiente de 2019, y además se ha implementado un plan para transferir 2380 personas vulnerables. Para proteger del coronavirus a los refugiados e inmigrantes, se instalaron estaciones sanitarias especiales. Asimismo, las instrucciones del gobierno griego para la protección de la población de la pandemia se traducen a los idiomas de los refugiados e inmigrantes.

Dimitrios Zevelakis

Embajador de Grecia en la Argentina

Vacunas

Los adultos mayores, a los que tanto hay que proteger, deben recibir las vacunas contra la gripe y la neumonía, que están 100% cubiertas por las prepagas y, en el caso de la CABA, por el gobierno. Lo cierto es que es casi imposible conseguir turno para vacunarse a través de las distintas empresas de medicina prepaga, ya que aducen que no tienen las correspondientes vacunas. Así, se termina acudiendo al gobierno de la ciudad, que en forma impecable vacuna a los que están en situación de riesgo y sin cuestionar lo que les corresponde a los socios de las distintas empresas. Es llamativo que para hacerlo en forma privada y a través de empresas a las que todos los meses se les paga la correspondiente cuota no se consigan turnos y que digan que no tienen el material. Aplauso para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para el personal que aplica estas vacunas.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

