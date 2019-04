De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de abril de 2019

Carta de la semana

La campaña electoral

El grado de deterioro en que se encuentra la sociedad en la que vivimos ha alcanzado límites insospechados. Esto se refleja en la conducta mostrada por algunos miembros de nuestra "clase política" en público y frente a las cámaras de TV en los últimos días. Algunos ejemplos: un candidato a presidente avala el robo mientras sea con "códigos", un candidato a concejal ebrio promueve la drogadicción, otro hace su campaña disfrazado de Jesús, una diputada nacional "agradece a Dios" la muerte de un adversario político y exgobernador. Estos son solo algunas muestras que los ciudadanos de a pie observamos con estupor. Situaciones como las referidas no deberían suceder jamás, pero menos aún ahora, cuando los políticos deberían estar a la altura de las circunstancias y predicar con el ejemplo y exhibir como mínimo atributos de sobriedad, lucidez, desinterés y humildad.

Miguel Budich

mabudich@gmail.com

Autoritarismo

Nuevamente, en la apertura de la Feria del Libro ocurrieron actos reprobables, fruto de un autoritarismo que parece persistir. Un grupo impidió a través de abucheos, palmadas y silbidos que hablara el secretario de Cultura, escenario similar al del año pasado. Lamentablemente, lo que se debería destacarse como una fiesta de la cultura repite viejos atropellos. En 2009 lo hicieron con quien era entonces jefe del gobierno de la ciudad, Macri; en 2010, en la presentación de un libro sobre el Indec y en la presentación de la médica cubana exiliada Hilda Molina; en 2011, al premio Nobel Mario Vargas Llosa. Vemos que perdura un autoritarismo residual que nos reafirma que la violencia y la intolerancia, lejos de mermar, continúan predominando en algunos sectores que nos muestran, como una "avant-première", lo que nos aguarda si aquellos a quienes ellos adhieren y se subordinan vuelven al gobierno del país.

Adolfo Outes

DNI 4.224.629

Bonos argentinos

La venta masiva de los bonos argentinos indudablemente tiene su origen en el miedo o en la desconfianza de sus tenedores. Pero para que su venta se concrete es necesario que haya compradores que no posean el mismo miedo o desconfianza hacia dichos tenedores, sino que piensen que están haciendo un buen negocio al incorporarlos a sus carteras. La pregunta es: ¿cuál de las dos partes está haciendo bien las cosas? Solo con el transcurso del tiempo se podrá responder la pregunta, pero por de pronto es indudable que el nivel de desconfianza de los vendedores es igual al de confianza de los compradores, porque de otro modo no se concretarían las transacciones.

Oscar E. García

osedgar@yahoo.com

Riesgo país

Como el riesgo país es una de las más importantes preocupaciones sociopolíticas, y para mejor conocimiento del tema, quisiera señalar los antecedentes: De la Rúa, 4753 puntos; Duhalde, 7720; Néstor Kirchner, 6769; Cristina Fernández de Kirchner, 1965; Macri (25/4/2019), 948.

Patricia Rossi

DNI 4.648.052

Defensora del Niño

Finalmente fue elegida, tras 13 años de idas y venidas, la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, cargo establecido por ley desde 2005. Sin duda, una buena noticia. Preocupa, sin embargo, que la persona elegida justamente para defender a niños y niños sea ni más ni menos que una abogada activista militante a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cuando el artículo 2 de la ley 23.849 entiende por "niño" todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años de edad. Al menos una parte de los niños que deberían ser defendidos por esta funcionaria estarán a merced de quien opera en su contra.

Ezequiel Fraga

DNI 11.045.195

Justicia brasileña

Con relación al artículo referido a la Justicia brasileña en comparación con la argentina, cabría señalar en primer lugar que ambos países poseen códigos de fondo y de forma bastante similares. En ellos, ante la comisión de un supuesto delito, el sistema impone el impulso de oficio hasta arribar a la verdad a través de sentencias condenatorias o exculpatorias. Igual para todos los casos. Aquí viene el problema: ni en uno ni en otro país todos los casos son iguales. La Justicia común en Brasil es tanto o más lenta que acá. Sin embargo, por el fenómeno de politización de la Justicia unos cuantos jueces y fiscales comenzaron a investigar y avanzar a la manera de un país desarrollado -o con su apoyo- en grandes causas de corrupción, que al mismo tiempo despejaron el camino para la elección de un candidato outsider. Prima facie les resultó positivo, pero aún es muy temprano. En la Argentina, en esencia las leyes a disposición de los jueces y fiscales son similares y sus plazos responden al principio de celeridad jurídica. Tal vez tengamos bastante menos infraestructura que ellos, pero de igual modo el avance de las causas con relación al tiempo es la regla y los magistrados de carrera tienen que estar preparados o prepararse para investigar todo tipo de delitos, más allá de personas o partidos políticos, y muchísimo menos especular políticamente -y no aplicar siempre el derecho- en función de su carrera y del posible ganador de una contienda electoral.

Gustavo Ariel Carvallo

DNI 14.201.563

Sinceramente

En algunos medios he leído que el libro Sinceramente, de Cristina Kirchner, ya es el fenómeno editorial del año y que en algunas librerías se han llevado de a dos o tres ejemplares. ¿Estamos hablando de un nuevo Borges? Si pudiéramos saber quiénes están comprando este libro, entenderíamos parte de la inteligencia de su publicación.

Alberto Fernando Díaz

DNI 10.492.915

Pascua Joven

El año pasado, en mi último año de colegio, decidí pasar la Semana Santa en el retiro que se lleva a cabo cada año en el colegio Marín, en San Isidro. Al final de un testimonio del obispo Martín Fassi, un chico le preguntó qué opinaba respecto del debate sobre el aborto y se generó un murmullo entre los miles que estaban presentes. Parecían no estar de acuerdo con la pregunta, como si estuviese rompiendo el clima de paz del retiro. No pude entender el porqué de esa reacción. La misma pregunta surgió en una charla en mi grupo, pero esta vez fueron mis coordinadores y una coordinada quienes también la consideraron inadecuada.

Todo esto me empezó a hacer ruido, hasta que me enteré, primero, de que mis coordinadores no iban a misa y, después, de que esta última chica participaba de un grupo feminista abortista. Este año ni se me cruzó por la cabeza volver, preferí pasar unas Pascuas verdaderamente cristianas en familia.

Mariano Silveyra

DNI 44.147.119

Exención de peaje

El 5 de diciembre pasado mi esposa presentó en la estación de peaje de Solís toda la documentación necesaria para solicitar la exención, por discapacidad, del pago de peajes. Hasta hoy no ha recibido la credencial necesaria. Cabe señalar el trato cordial y eficiente que le brindaron en la estación de peaje y que tuvo que ir hasta allí pues en las estaciones de peaje de Junín (B) se niegan a recibir el trámite en cuestión. La demora está originada en Vialidad, que, según entiendo, es el ente encargado de emitirla. Habla esto de la desidia y el maltrato reinante en gran parte de los organismos oficiales.

Héctor Solinas

DNI 11.011.603

Termo matero

La nota del termo matero Stanley expone dos situaciones. Una, la más obvia: la cultura del mate como bebida nacional de los argentinos. Y dos, la más triste: la avivada del comerciante autóctono capaz de vender un producto importado a cualquier precio. El termo Stanley ( made in China), que también es un producto importado en los EE.UU., se consigue allá a un precio cuatro veces menor que en nuestro país. Y dudo mucho de que el salario promedio nacional sea cuatro veces más alto que el norteamericano. Situaciones como esta desnudan otra de las tradiciones nacionales: la cultura comercial del "sálvese quien pueda... y a cualquier precio".

César Monicat

DNI 16.844.933

En la red

Otra vez la intolerancia opacó la apertura de la Feria del Libro

Facebook

"A veces está buenoque ocurraneste tipo de eventos como para no perderla memoriade quiénes nos gobernaron durante siete décadas" -Rosana Milanese

"El triste legado K... Autoritarismo, intolerancia,ignorancia, etc." -Ana María Valori

"Si pusieranesa energíaen una huerta comunitaria,ya estaríanabasteciendoa media Patagonia" -Patricia Ledesma

"Una clara imagen de la incultura manifestándose desubicadamenteen el ámbitode la cultura" -Laura Postol

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina