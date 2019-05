De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de mayo de 2019

Indultos

De acuerdo con las declaraciones inmediatas y mediatas a las que nos acostumbró Alberto Fernández, los presos Julio De Vido, Lázaro Báez y José López, entre otros, tienen que estar muy tranquilos. Si el ahora candidato dijo que "no va a indultar a nadie" si llega a la presidencia, entonces no tengan dudas de que los va a indultar.

Sergio Etchepare

Costo de la política

A esta altura y dado que nadie quiere competir en las PASO, ¿son necesarias? ¿No se pueden suprimir? ¿Para qué gastar tanta plata de los ciudadanos en elecciones que justamente no cumplen el objetivo por el que fueron implementadas? ¿El costo de la política siempre es más importante que el bienestar del pueblo?

Marcos Baccanelli

¿Y las propuestas?

En menos de un mes vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para las PASO. Todos los políticos que se consideran presidenciables debaten contra reloj el armado de sus improvisadas fórmulas. Partidos nuevos, pero con personajes de la vieja política. Algunos de ellos, dispuestos a competir en elecciones primarias; otros -más vanidosos- se postulan directamente para octubre. Convocatorias impensadas de último momento. Listas con candidatos procesados. Alguno que pone un pie en cada lista porque no sabe en cuál se verá más favorecido. Alianzas y traiciones, un entramado conocido. Todos, sin excepción, han sido funcionarios de algún gobierno de los últimos treinta años, y son, como tales, responsables directos o indirectos de la situación actual del país.

¿Y qué hay de sus plataformas, de sus propuestas, de sus soluciones? Ninguno habla acerca de las políticas de Estado que precisa un país para ser sustentable. No están pensando en el bien común, solo en regresar al poder.

Carolina Rawson

La misma piedra

Los argentinos no queremos tropezar con la misma piedra. En 1972, después de unos días en la Argentina, el expresidente Juan D. Perón anunció desde Asunción que su candidato era Héctor Cámpora, odontólogo, dirigente conservador de San Andrés de Giles, pulcro y atildado. Elegido presidente en marzo del año siguiente, asumió rodeado de una horda de pseudorrevolucionarios "guerrilleros" que con prepotencia ocuparon sectores del Estado nacional, universidades, etcétera. A los 37 días de gestión, el propio general Perón le tuvo que pedir la renuncia y que se alejara de la representación del justicialismo. El drama en la década siguiente es sabido por todos los argentinos: muertes, crisis económica y social, y al final, la Guerra de Malvinas. Ahora Cristina Fernández busca un socio disfrazado en piel de cordero, que tras el anuncio de que sería candidato a presidente amenazó con nombre y apellido a diversos hombres del Poder Judicial que investigan el latrocinio de la gestión del matrimonio Kirchner. Refuerza esta teoría con afirmaciones que el futuro Poder Ejecutivo tendrá la facultad de revisar las decisiones judiciales.

Que nadie se engañe y que Dios nos ayude.

José María García Arecha (h.)

Exsenador nacional

Honor y coraje

Noches atrás escuché a Jorge Fernández Díaz en su programa radial narrar el hundimiento del ARA Gral. Belgrano. En el momento final, con el buque escorado y a punto de hundirse en una noche fría, con el mar encrespado, el comandante Héctor Bonzo se sostenía en la borda controlando el zafarrancho de siniestro y abandono, hasta que la nave fuera totalmente evacuada. Cuando el capitán Bonzo se preparaba a hundirse junto al Belgrano, se acerca un suboficial y le dice: "Señor, si usted no se tira al agua, yo me quedo con usted".

El honor y coraje de estos dos marinos es lo que perdimos con el tiempo los argentinos. No somos capaces de reaccionar ante la emergencia que nos aqueja, apoyando al capitán (presidente) de esta Argentina que lucha con coraje para llevarnos a buen puerto.

Martín Saenz Valiente

Los jesuitas

El interesante artículo de Loris Zanatta "El peronismo, un partido que se cree iglesia" menciona cuatro veces a jesuitas. Comienza con el pedido de la CGT para que Evita sea canonizada, aprovechando que el jesuita Bergoglio está en la cúpula. Pero Francisco no se presta a esas maniobras electorales. Menciona a Fidel Castro, alumno de los jesuitas, de los cuales no fue un discípulo fiel. Cita luego la frase de Hernán Benítez, el mentor jesuita de Eva Perón: "La nuestra es una dictadura propueblo". Con todo el aprecio que tuve por Benítez, a quien conocí, debo admitir que esa actitud lo llevó a dejar de ser jesuita. Después viene la referencia a Chávez que, como señaló un jesuita venezolano, "es una utopía religiosa, una nostalgia de absoluto", lo cual es verdad. El actual superior general de los jesuitas, Arturo Sosa, es venezolano y muy crítico de ese régimen. En síntesis, los jesuitas somos libres para enjuiciar la realidad, pero no pretendemos que las opiniones personales sean atribuidas a toda la orden.

Ignacio Pérez del Viso

Radar ilegal

Respondí a un acta de multa por velocidad (en la ruta 6, entre Campana y Zárate) al Juzgado de Faltas de Don Torcuato, vacante por alejamiento de su incorrecto juez, Rodrigo Senestrari. Esta defensa fue girada al Juzgado de Faltas de Bahía Blanca para su resolución, también dependiente de la Dirección de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, que emitió una condena de manera absurda y tramposa. Además, con papel membretado en Zárate, fechado en Bahía Blanca y sin firma. Apelé al juzgado correspondiente, el Correccional Nº 1 de Zárate-Campana a cargo del juez Romañuk, con la representación del defensor oficial, Hernán Larrondo. Y la sentencia fue anulatoria por los siguientes ítems: 1) falta de notificación en tiempo como marca la ley; 2) vencimiento de la inspección técnica del cinemómetro por el INTI; 3) no coincidencia del número de serie del equipo en el acta con el del controlado por el INTI; 4) ilegalidad del emplazamiento del equipo que es, en realidad, una "zona rural" que por ley tiene una velocidad máxima de 110 km/h, y 5) que "la invitación" al infractor al pago voluntario constituye una pena impuesta sin juicio previo y que se obvia así toda la legislación en materia de derecho de defensa y debido proceso consagrados en nuestro Código Procesal Penal, como así en nuestra Constitución nacional, provincial y tratados internacionales (sic).

Una vez más, la corrupción del Estado provincial, aliado a Cecaitra con el "puente" de la ahora famosa corrupta UTN. ¡Por fin un juez correcto y con ideas novedosas, y hasta donde puedo apreciar, muy justas y sensatas! Especialmente ante el "intento de extorsión" del pago voluntario, equivalente a "si se calla paga la mitad".

Juan Miguel Prats

Fallo en Río Negro

El veredicto dictado en Río Negro que declaró culpable al doctor Rodríguez Lastra ha causado repercusión pública por la sensibilidad que genera el debate sobre el aborto. No opinaré sobre el contenido técnico-jurídico de la sentencia porque considero que debería conocer los detalles del caso y del expediente para hacerlo responsablemente. Pero hay un aspecto de elemental sentido común que pone en crisis cualquier debate ideológico sobre el caso. Imagino la reacción de los padres que adoptaron ese bebé poco después de nacer cuando, el 21 de mayo pasado, se enteraron por los medios de prensa que se condenó a un médico por no haber matado a su hijo que hoy tiene dos felices años de vida.

¿Será que es un absurdo o que la vida de ese niño posee una ilegalidad de origen, insubsanable e imprescriptible?

Francisco M. Gutiérrez

Abandono en Azul

Hace mucho tiempo los caminos del partido de Azul están abandonados. El camino que une Tandil con Azul, a lo largo de los 45 kilómetros entre Azul y Arroyo de los Huesos, está intransitable en todo su trayecto y esto impacta a cientos de productores de la zona que, con gran esfuerzo, intentamos transitar por el sector. Ante esta situación, hemos pedido por todos los medios su arreglo y obtenido muchas respuestas afirmativas que solo quedaron en palabras, porque al día de hoy no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento. Es más, en la actualidad las huellas ya tienen más de 60 centímetros de profundidad, haciendo que el camino sea intransitable aun estando seco. Es un gran peligro. En algunos sectores, las banquinas están más altas que el camino y cuando llueve se transforman en un cañadón por el que pasa el agua zigzagueando y destruyendo aún más el camino. Este año, muchos productores hicimos un gran sacrificio sembrando soja y maíz, ya que veníamos de una sequía importante. Todo está dado como para tener una buena cosecha que, en unos días, estará lista para ser levantada. Lamentablemente, si el estado de los caminos sigue como hoy, no la vamos a poder sacar del campo. Tampoco vamos a poder pagar ni insumos ni la recolección. Yo me pregunto por qué Azul no puede seguir los pasos de los partidos limítrofes como Juárez y Tandil, donde los caminos están en muy buen estado. Por ejemplo, Juárez, con 1547 km de tierra, tiene 1022 con tosca y en Tandil, con 1500 km, tiene el 50% con tosca y con muy buen mantenimiento.

Estamos en la cuenta regresiva. Faltan pocas semanas para poder sacar la cosecha del campo. Y no depende de nosotros. Los productores de la zona dependemos de la decisión de las autoridades de Azul: sin su compromiso, sin el arreglo de los caminos un año más, no habrá cosecha. Y esta vez la responsable no será la sequía.

Cecilia Schang

