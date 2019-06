De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2019

Rehenes del paro

Hugo Moyano manifestó: "El paro ha sido muy efectivo, muy importante y con mucha adhesión". En mi opinión, las declaraciones de este líder sindical oscilan entre la desfachatez y el descaro. Al no haber medios de transporte para viajar, todos somos "rehenes" de sus decisiones. A mí me gustaría que en el próximo paro se le permita, a todo ciudadano argentino, la oportunidad de poder viajar en colectivo. Entonces sí, se podrá realmente apreciar qué porcentaje de gente se pliega a la huelga.

Señor Moyano: dele al pueblo argentino la libertad de elegir, si está de acuerdo o no, con las medidas de fuerzas que usted impulsa. Si funcionan los ómnibus, "su futura protesta social" carecerá de muy poco valor y aceptación. Le puedo asegurar que entre un 80 o 90% de los trabajadores elegirán cumplir con su trabajo... como cualquier otro día.

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Mirar a largo plazo

Felicito a mi diario, LA NACION, por la publicación del suplemento "Cómo construir la Argentina del largo plazo". Es un aporte fundamental para que el actual gobierno, los candidatos presidenciales, los empresarios, gremialistas y los ciudadanos que queremos que nuestro querido país vuelva a ser lo que fue, entre fines de 1800 y comienzo de 1900, tomemos conciencia de que la única salida es que tenemos que unirnos para gestar políticas de Estado, basadas en el análisis serio de nuestras realidades, carencias y posibilidades. No va a ser simple ni rápida la solución y todos, sin excepción, vamos a tener que hacer algún sacrificio para poder llegar a acordar el mejor camino y la mejor estrategia para llegar al objetivo deseado.

Es importante recordar las palabras de John. F. Kennedy cuando expresó: "No preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer por tu país".

Fernando J. Figini

DNI 4.813.359

Rodríguez Lastra

La condena del doctor Leandro Rodríguez Lastra superó todo lo visto en los desatinos de la Justicia argentina. El médico fue condenado por ejercicio legal de la medicina, buena praxis, cumplimiento de deberes de funcionario público, salvar dos vidas y conseguir una familia adoptante. Todo esto, no cometiendo el delito del aborto, pero sí, en todo caso, "desobedeciendo" la (ilegal) ILE, ya que sí interrumpió el embarazo. El móvil de la diputada Milesi y la red proaborto La Revuelta parece enfocado en intimidar a los médicos, matar a los nonatos y ser indiferente a los violadores, ya que nadie lo buscó o preguntó por él.

El filicidio jamás será legítimo, aunque sea legalizado, y una ley ilegítima es nula y puede (y debe) dar lugar a la "desobediencia civil", como sabia y valientemente hiciera Henry D. Thoreau en el siglo XIX contra la esclavitud, que era "legal".

José H Canale

DNI 14.069.503

El Poder Judicial

Hace más de cuarenta años ejerzo la profesión de abogado en forma independiente, y también me dedico a la enseñanza universitaria (en la actualidad, como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires). Tanto en el ejercicio de la profesión como en la de formación de los futuros abogados, he tratado y sigo insistiendo en lo innegociable de los valores de la Justicia y la equidad, y todo otro afín con nuestro rol de profesionales del derecho y de docentes, para un desempeño eficaz, correcto y ético de los nuevos profesionales y magistrados. En cualquier país que ha optado por el ejercicio de la democracia republicana, es imprescindible mantener, sin objeción alguna, la plena independencia del Poder Judicial, para que la Justicia sea algo real y no solamente un ideal. Debemos asegurar que esto sea así siempre, para generar un campo propicio para el pleno desarrollo de nuestro país, creando credibilidad y confianza en todos los órdenes de una sociedad que debe seguir siendo generosa y justa con quienes habitan su suelo. Dudar de tales principios abre caminos y oportunidades para que sigamos cometiendo desaciertos que pueden plantearnos coyunturas, tal vez muy complejas de solucionar. Estamos a tiempo de corregir el desatino que se observa en tiempos recientes en las incumbencias y el funcionamiento de nuestro Poder Judicial.

Ricardo Agustín Tiscornia

DNI 7.610.472

Próceres de hoy

Leí la columna de Ariel Torres que nos convocó a "ser próceres, sin excusas, sin esperar que venga alguien a salvarnos". Y también la nota sobre la donación de órganos gracias a la ley Justina y el artículo sobre el proyecto "EMI", una de las iniciativas ganadoras del Premio Comunidad a la Educación gestado por una docente, que propone una metodología innovadora para que los alumnos con dislexia puedan avanzar en su escolaridad de manera exitosa a la par de sus compañeros que no tienen dificultad. Estos son ejemplos de los tantos "próceres" que han buscado hacer un aporte a la comunidad (y en el caso de Justina Lo Cane, con tan solo 12 años). ¡Cuántos otros más hay que trabajan en las sombras sin esperar reconocimiento alguno más que la satisfacción propia!

Gracias, LA NACION, por dar visibilidad a estas noticias positivas que tanto bien hacen y que, ojalá, contagien las ganas de ser protagonistas para "ser el cambio que queremos ver" en nuestra Argentina.

Lucila Dighero

DNI 17.902.724

Astillero Río Santiago

Diferentes medios se han ocupado de presentar serias críticas sobre la actual situación del Astillero Río Santiago. Lo que no han hecho es ver el problema desde un plano más amplio. Este astillero fundado en 1953 (en aquel momento el más importante de América Latina), fue concebido dentro de un plan integral para desarrollar una Marina Mercante argentina que realizara gran parte de los fletes de nuestro comercio exterior, con buques construidos en el país, ocupando una inmensa cantidad de trabajadores. Durante la gestión del presidente Menem, la flota nacional de la empresa ELMA fue vendida, y hoy la Argentina debe pagar a armadores extranjeros alrededor de US$8000 millones anuales para el transporte marítimo de sus exportaciones e importaciones (fuente, LA NACION). Actualmente, nuestro país necesita divisas, ya no podrá vivir de prestado y fundamentalmente necesita terminar con la pobreza generando nuevos empleos de calidad. No se puede seguir regalando el mercado interno. El Astillero Río Santiago construyó no solo barcos mercantes y militares, también fabricó grúas, compuertas para obras hidroeléctricas, material ferroviario, componentes de centrales nucleares y grandes motores diésel. El astillero debe solucionar sus problemas de gestión interna y su capacidad productiva debe ser ocupada con contratos que no surjan de una improvisación a las apuradas, sino de una planificación de largo plazo que permita sostener un plan de desarrollo nacional.

Sin duda, la Argentina se debe así misma el poder contar con una Marina Mercante propia equipada con buques diseñados y fabricados por nuestra industria. Y si alguien sostiene que no hay capital disponible, simplemente debemos recordar que en los años 2016 y 2017 los argentinos gastaron en turismo al exterior US$16.000 millones, sin que el Gobierno ni los medios periodísticos se preocuparan demasiado.

Carlos Oscar Manuele

carlososcar_manuele@yahoo.com.ar

Fuegos artificiales

Me parece muy bien que los simpatizantes de River festejen sus logros, pero a lo que no tienen derecho es a hacerlo con gran cantidad de fuegos artificiales después de las 22, interrumpiendo el sueño de aquellos que tienen que madrugar.

Rodolfo E. Szelest

rodolfo.szelest@gmail.com

Posibilidad de cambio

Negar la posibilidad de transformación dentro de una sociedad es una idea muy negativa. Respuestas como "nada va a cambiar", "nada podemos hacer", niegan la génesis histórico-cultural de los diferentes problemas sociales y naturalizan el estado de cosas existente, como si este fuera el único posible. Esto conduce al inmovilismo y a la queja estéril, que nada solucionan. Por otro lado, realizar un análisis racional de los hechos conduce a vislumbrar situaciones superadoras que pueden dar soluciones reales a los verdaderos problemas sociales. El ciudadano se convierte, de este modo, en auténtico factor de cambio, ejerciendo una ciudadanía activa. Si trasladamos esto al ámbito educativo, vemos lo nefasto que puede ser alejarnos del análisis racional de los hechos y no ver en el alumno a un ser cuya subjetividad se ha ido gestando y se gesta dentro del marco histórico-social y económico de su realidad más próxima, su cotidianidad.

Pretender negar esto, o no querer verlo, nos conduce indefectiblemente a negar la posibilidad de cambio y/o mejora de la situación de este en el ámbito escolar. Las diferentes realidades deben ser reconocidas, analizadas, con un enfoque racional y una mirada positiva de reafirmación de identidades, recordando siempre que la idea de igualdad alberga en su seno, la idea de respeto a las diferencias.

Estela María Venturino

DNI 6.046.894

El Gráfico

Con gran emoción he leído la carta del señor Francisco H. Bertella. Nos une, sin conocernos, una vida junto a El Gráfico. A los diez años, en 1943, comencé un largo recorrido junto a sus páginas, atesorando cada ejemplar. Ya mayor, pude completar la colección desde su primer número. ¿Qué representó El Gráfico? El deporte argentino con mayúsculas. No llegó a cumplir cien años, privaron urgencias económicas. Sin embargo, como alguien dijo con exactitud, El Gráfico ha quedado, para siempre, como "un ídolo cercano y amado".

Luis G. Altgelt

DNI 4.101.807

En la red

Los giros del massismo causan malestar en los aliados del PJ alternativo

Facebook

"Siempre se dijo que Massa era del kirchnerismo; él lo negó hasta que no pudo ocultarlo más" - Susana Caruso

"¡Se van sacando las caretas!" - Jorge Bressan

"Otro peronista solucionador de problemas creados por los peronistas y los K" - Silvia Favara

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina