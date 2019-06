De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de junio de 2019

Carta de la semana

Necesitamos gimnasia constitucional

Leyendo "Cómo construir la Argentina del largo plazo", lo primero que se me ocurre es ponerme las zapatillas, tomar agua y salir a caminar para prepararme y estar en carrera. Pero sucede que tengo 81 años y mucha fiaca, prefiero quedarme a pensar. Y pienso y pienso y concluyo que los hacedores de políticas han sido las grandes barreras que han impedido que se hiciese realidad el país que Sarmiento y otros talentos planificaron. En su gran mayoría ha sido tal la chatura de los discursos de nuestros gobernantes que no hemos tenido más remedio que aceptar que para alcanzar el sillón de Rivadavia solo se necesitaba gritar mucho y por un largo rato. Este suplemento llega justo en un año electoral, año de ejercicio físico para la clase política, de estar aquí y allá, sorprender, quejarse, hablar del pasado y algunos, los más osados, soslayar la ley sin que a nadie se le mueva un pelo. Una antigüedad todo.

Creo que me voy a poner las zapatillas nomás, para apurar el paso al futuro y hacer gimnasia constitucional, que recomiendo. No fortalece los músculos, pero sí fortalece la estructura democrática, a ver si construimos la Argentina del futuro de una buena vez.

Dora Moneta

dorasusanamoneta@gmail.com

Primarias

El precandidato a presidente Alberto Fernández dice que "la fórmula con Cristina es inmodificable". Mauricio Macri asegura que "el candidato a presidente soy yo y eso no se modificará". Digo yo: ¿para qué están las PASO, que como sus siglas lo indican son elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias? Con este absolutismo de los candidatos principales es obvio que de "primarias" no tienen nada. Solo sirven como una encuesta gigantesca pagada por el Estado, o sea, por usted y yo.

Carlos A. Altgelt

DNI 4.359.798

Tránsfugas

Aparecen, desaparecen, renacen, se reciclan, van, vuelven. Siempre los mismos o algún vástago que se suma a la lista, para recambio generacional. Privilegian las conveniencias a las convicciones, tránsfugas en el cabal sentido de la palabra, balanceándose de un extremo al otro, sin ideologías ni principios, las mismas consignas, los mismos errores, sin proyectos más que la próxima elección y el bienestar del pueblo que solo alcanzan sus familias y amigos. Son nuestros políticos. Dios nos proteja.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Inédito

Asistimos a un hecho inédito en el país. El lanzamiento de la candidatura a la vicepresidencia de la Nación en forma simultánea con el enfrentamiento a un juicio oral en una causa por corrupción dentro de las tantas de similares características en las que se encuentra procesada. Más sorprendente aún resulta que la candidata tenga una intención de voto del orden de los 30 puntos. ¿Cómo puede ser que tantos ciudadanos pasen por alto la corrupción política? Pareciera ser que nos hemos acostumbrado tanto a ello que ya ni mella nos hace. El corrupto es el responsable legal, estamos todos de acuerdo, ¿pero sus votantes no son cómplices morales de esa corrupción?

Es para reflexionar. Yo, personalmente, pienso que sí.

Ricardo González Sbarbi

DNI 4.553.203

Sembrar en las rutas

Soy un ciudadano que ama a su país, pero no la forma en que se trata a sus habitantes. Estoy en desacuerdo con los "planes" hacedores de vagos y mano de obra inútil, por eso tengo una propuesta para las autoridades. Recorriendo el país me encuentro con rutas nacionales, provinciales y caminos interiores con banquinas muy grandes y desperdiciadas. En un viaje a Santiago del Estero vi en las banquinas de una ruta nacional muchas plantas de girasol, volcadas las semillas por los camiones que las transportan. ¿No sería buena idea que el gobiernos nacional o los provinciales utilizaran parte de las banquinas de las rutas (cuando el espacio restante lo permita) para producir granos usando la mano de obra de los millones de desocupados (planeros) que hay en el país? Además de iniciarlos en la cultura del trabajo (que dignifica), esto sacaría a la Nación la carga que significa el pago de esos planes. Los insumos para esa tarea en principio se los daría el Estado, luego con su producido las amortizarían los mismos productores. Los granos que produzcan podrían ser vendidos por el Estado.

No es la mejor propuesta pero... por algo hay que empezar.

Mario Márquez

DNI 6.293.165

Ciudad productiva

En respuesta a la exlegisladora por la ciudad y senadora (MC) María Eugenia Estenssoro (columna "En busca de la industrialización perdida", del 29 de mayo), quisiera señalar que el verdadero desafío radica en cómo se industrializa el conocimiento. Para ello resulta necesario que las grandes ciudades se integren a un esquema de ciudad productiva, en un país productivo, garantizando la reinversión y superando los modelos de acumulación especulativa, rentística e inmobiliaria que apuestan a la fuga de divisas, sometiéndonos a una reprimarización cíclica de nuestra economía. Un ejemplo de ello sucede en la CABA con el Distrito Tecnológico (DT) de Parque Patricios, que nació como el Distrito 22 de Barcelona y a poco más de 10 años de su creación se priorizan los negocios inmobiliarios y financieros. Como muchos, sueño con una ciudad que sea el mayor polo de producción de inteligencia aplicada a productos innovadores para la Argentina y la región. Tenemos el potencial tecnológico para innovar, la voluntad de los empresarios, jóvenes capacitados y la responsabilidad de generar trabajo. Lo que falta es un Estado con la capacidad y la vocación de gestionar para el desarrollo con énfasis en la producción, el empleo y la innovación tecnológica.

Es importante que podamos abrir un debate con amplitud sobre estos temas. No se puede desconocer la industria 4.0 y su repercusión en el mundo.

Verónica Tenaglia

DNI 23.689.997

Bandera argentina

El lector Marcos A. Machado dice (27/5/2019) que "una de las versiones sobre el origen de los colores de la bandera argentina se basa en que fueron los mismos del manto de la Virgen María". Cuando el general Belgrano creó la bandera, escribió al Triunvirato que la mandó hacer "conforme a los colores de la escarapela nacional". Y respecto de la escarapela hay dos teorías. Una dice que proviene de las cintas blancas y celestes que Juan Martín de Pueyrredón impuso en Luján a los soldados en 1806 cuando las Invasiones Inglesas, tomadas de la conocida imagen de la Virgen de Luján, que es la llamada Inmaculada Concepción. La otra dice que deriva de las insignias que usaban los reyes borbónicos. Esas insignias, con colores también idénticos a los de nuestra bandera como muestran cuadros de la época, son las de la Real Orden de Carlos III, que representan expresamente el manto de la Inmaculada Concepción. Como vemos, las dos teorías, y no hay otra, nos llevan al mismo origen, los del manto de la Virgen María. Como escribió Carlos Belgrano, hermano del prócer: "Mi hermano tomó los colores del manto de la Inmaculada, de quien era ferviente devoto". Con lo cual resulta bien claro el origen de los colores de nuestra bandera, aunque habitualmente se ha evadido el tema pese a su importancia ideológica.

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Premio Konex

Quiero manifestar mi sorpresa e indignación al conocer algunos de los nombres de los ganadores de los Diplomas al Mérito 2019 de la Fundación Konex Argentina. Puntualmente, me extraña que una prestigiosa institución como esta señale los méritos del profesor Freddy Varela Montero, a quien he denunciado ante el Inadi (expediente 2018-31812169) por discriminación y racismo, hecho que trascendió el año pasado a raíz de un audio de WhatsApp que el propio señor Varela Montero se encargó de enviar a la Comisión Representativa de la Orquesta Estable del Teatro Colón, con insultos agraviantes y discriminatorios hacia mi persona y hacia otros compañeros. En su momento, se hicieron las denuncias. Además, gran cantidad de miembros de las dos orquestas del Colón firmaron cartas en repudio al señor Varela Montero. Luego algunos, tal vez por temor o comodidad, decidieron no seguir adelante con este tema. Es mi opinión que en temas tan sensibles como la discriminación o el racismo, es mejor no callar y ser valiente, aunque tenga su costo. Estoy convencida de que es uno de los mejores ejemplos que podemos dejar a nuestros hijos.

Natalia Shishmonina

Solista Violines I/ Orquesta Estable del Teatro Colón

Sin estacionamiento

Vivo en Quito al 4100. Cada día es más difícil estacionar en la zona, entre los vecinos y los que dejan el auto para tomar el subte de la línea A, no quedan espacios disponibles. Días atrás colocaron un cartel de prohibido estacionar o detenerse.

Me pregunto qué opción tendremos los vecinos para poder estacionar. ¿O se espera aprovechar esto y recaudar vía multas?

Necesitamos soluciones...

Miguel Ángel Siebens

DNI 12.792.313

