De los lectores: cartas & mails

Carta de la semana

Seguir intentándolo

Leo Messi: en tu dedicación a ser cada vez mejor en aquello a lo que te dedicás, hacés honor a la frase de Albert Einstein: "Los genios se hacen con 1% de talento y 99% de trabajo". Por eso me gustó mucho tu frase de los últimos días: "Seguir intentándolo". Es el mejor mensaje que podés dejar a tus hijos y a todos los argentinos acostumbrados a intentar todos los días en un país tan inestable. Quizás tus hijos no hereden la cuota de genio que tenés para hacer lo que te gusta, pero sí sabrán aprender de tu dedicación y amor por lo que hacés, para aplicarlos en lo que ellos elijan ser. Y nosotros los argentinos podremos valorar el intento y el recorrido sobre los resultados, que a veces dependen de pequeños detalles, y la crítica cambia si en un tiro definitorio la pelota pega en el palo y entra, o sale. Y valoraremos generaciones de jugadores brillantes sin copa. Hagan lo posible por esta Copa América, la del año que viene y el próximo Mundial, sin tener la presión de que solo vale la gloria de ser campeón. Einstein decía también: "El verdadero fracaso surge cuando dejás de perseverar".

Mientras sigas intentando y entregando lo que se puede dar, pondrás luz sobre las palabras de Bielsa, que vale generar emociones más allá del resultado. Y mejoraremos como sociedad cuando sepamos cuidar a nuestros talentos. Gracias por dejarnos una vez más disfrutar de tu dedicación y habilidad con la camiseta de la selección. Me sorprende tanta identificación de una persona que dejó el país a los 13 años. Eso habla de la firmeza de tus valores.

Fabián Kesel

DNI 18.414.590

Corruptos

Esto debe pasar en nuestro país nada más. ¿Puede ser que a una expresidenta y actualmente candidata a vicepresidenta un juez le impute 1033 actos de cohecho pasivo, la embargue por $11.502 millones y no obstante ello dos candidatos en Tucumán se disputen su apoyo y cuente con un buen porcentaje de adhesión la lista que comparte con Alberto Fernández? Es de no creer. Los que aceptan a los corruptos también lo son.

Alberto Azar

DNI 5.563.674

Basta de impunidad

La Argentina debe enfrentar ingentes costos originados por las sentencias dictadas y a dictarse por tribunales internacionales con fundamento en ilícitos actos cometidos por funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner (casos Aerolíneas e YPF, entre muchos otros). Estos ahora exfuncionarios pretenden permanecer impunes, mientras toda la sociedad debe pagar con fondos públicos que podrían usarse para construir viviendas, escuelas, hospitales, caminos, etc. No en vano el gobierno kirchnerista abolió el viejo artículo 1112 del Código Civil, que establecía la responsabilidad patrimonial de los funcionarios. Pero es hora de invocar entonces el artículo 9 de la ley 26.944, que establece que "la actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas los hace responsables de los daños que causen...".

¿Ningún fiscal tomará la posta?

Ana María C. Recio

DNI 6.021.180

Insólita imputación

Esta semana, en la localidad de Los Polvorines, un ladrón entró en una vivienda con claros fines delictivos.

Los perros que cuidan la vivienda lo atacaron en defensa de la propiedad. El ladrón quedo muy maltrecho y debió amputársele una pierna. Lo insólito es que a la dueña le imputan el delito de lesiones culposas. ¿Hasta cuándo soportaremos esta Justicia garantista? ¿Acaso tengo que tener los perros atados para no lastimar al ladrón que entra a mi casa a robar? Es insólito. Ya no podemos defendernos ni siquiera en nuestra casa.

Marcos Baccanelli

DNI 93.477.477

Cómplices

La víspera de la elecciones de octubre se ha convertido en una maraña de alianzas electorales con el solo fin de sumar votos y sin importar coincidencias, ideologías y muchos menos propuestas electorales. La estrategia de los candidatos se basa exclusivamente en desacreditar a sus oponentes por el fracaso de la actual gestión o por el de las gestiones anteriores, según corresponda, apelando a todo tipo de artilugios para aparecer como el mal menor y no como una opción superadora. Si seguimos eligiendo personas o partidos políticos vacíos de contenido, seguramente seguiremos transitando el derrotero que provocan las crisis endémicas que soporta el país desde la recuperación de la democracia en 1983. Es nuestra obligación exigir propuestas, ideas, políticas de gobierno y estrategias que nos permitan comparar y elegir con fundamento a la persona que presente la mejor opción de gobierno. De lo contrario, esto nos convierte automáticamente en cómplices del fracaso. Recordemos que cómplice es aquella persona que ayuda a cometer una acción sin participar en su ejecución .

Fernando Sciarra Villalba

DNI 92.313.338

Feministas

Soy mujer y adolescente, y quisiera referirme al "feminismo". Las feministas luchan de una manera distinta y no nos representan a todas las mujeres. Ellas luchan por los derechos de las mujeres, por la justicia de cada mujer y cada niña que son violadas, que sufren de violencia, y obviamente estoy de acuerdo. Son muchas las mujeres que sufren o mueren por la violencia de género. Pero no estoy de acuerdo con la manera de reclamar. Me parece muy caradura de parte de las feministas que exijan respeto cuando ellas mismas no lo ejercen. Sus marchas consisten en burlarse de las religiones, sobre todo de la fe católica. Algunas de ellas les desean la muerte a los varones, los insultan y se burlan, muestran sus pechos en las calles. ¿Cómo puede ser que pidan respeto si ellas son irrespetuosas?

Quiero justicia por cada mujer o niña muerta o violada, por cada chica que sufre violencia. Pero no deseo la muerte del hombre ni apruebo que se burlen de las creencias de otra mujer. Yo quiero lo mismo que las feministas, pero no de la misma forma. De ese modo, lo que logran es que algunas mujeres nos alejemos del feminismo, porque esa desubicación y esa falta de respeto nos generan rechazo.

María Emilia Day Quevedo

DNI 45.877.403

Faltazos

Es grave y lamentable que la universidad, que forma para la vida, se involucre en apoyar el aborto, que es lisa y llanamente matar al que debería nacer. Tristeza y dolor. Eduquen y formen ciudadanos dispuestos a hacer el bien, no el mal. Por eso rechazo la actitud que tomó la UBA cuando dispuso que las inasistencias no serían computadas a los alumnos, profesores y personal de la universidad que acompañaran el 28 de mayo la presentación del proyecto de ley del aborto en el Congreso.

Julio Emiliani

DNI 4.313.441

Autos e impuestos

La industria automotriz argentina atraviesa una crisis. Los precios aumentaron un 88% promedio en un año, al compás del dólar a pesar de tener parte de los costos en pesos (salarios), y se prevé una caída interanual de las ventas del 60%. Adicionalmente, un reciente informe de la consultora Bain & Co. es muy crítico respecto de la estrategia del sector y su futuro, más allá de la coyuntura. El Gobierno sale al rescate para promover la compra de bienes durables subsidiando el precio junto a las terminales por mil millones de pesos. Los autos en la Argentina son excesivamente caros respecto del mundo. Más allá de la competitividad de la industria reflejada por Bain, el enorme componente impositivo del precio y los excesivos tributos para ponerlos en la calle son parte del problema comercial, como sucede en todas las actividades productivas. Me pregunto si no sería más inteligente tomar esto como un leading case para una de las tres reformas de fondo pendientes (impositiva, laboral, previsional) y comenzar a ensayar una reducción impositiva en lugar de subsidiar el precio. Probablemente el resultado fiscal sea como mínimo igual y se logre reactivar genuinamente el sector.

Si funciona, la lista de sectores a reactivar a través de la reducción de impuestos es interminable.

Juan Baqué

DNI 16.302.228

Refugios dañados

Me domicilio en Hipólito Yrigoyen entre las calles Segurola y Madero, partido de Vicente López. A lo largo de la calle Yrigoyen, desde Azcuénaga hasta avenida Maipú, hay cuatro refugios de colectivos en estado deplorable. La estructura está carcomida en sus bases; los vidrios, escritos y sucios; los techos hasta tienen yuyos crecidos.También hay basura diseminada alrededor debido a que no poseen cestos de residuos. El refugio del centro comercial ubicado entre Azcuénaga y Roca se encuentra en las mismas condiciones. Cuando visito el municipio de Martínez y Tigre observo refugios de mejor calidad y bien mantenidos. Me llama la atención, por los altos valores que nos cobran en Vicente López por el ABL, que el municipio no se ocupe de mejorar o cambiar estos deprimentes refugios.

Estela Romero

DNI 5.699.850

