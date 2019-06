De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2019

Carta de la semana

Un necesario compromiso contra la impunidad

Con la intención de aquietar las aguas de la sospecha, Alberto Fernández afirmó en una entrevista que no creía en indultos o amnistías y que no tendrían lugar en su gobierno. Tratándose de un tema de tanta gravedad, parece un desmentido muy tibio. Todavía no salió a aclarar que las acusaciones contra su jefa y los presos de Ezeiza son por delitos comunes y no por razones políticas, como repiten a coro quienes lo rodean. Dado que la modestia nunca fue un atributo de Cristina Kirchner, y como nunca ha dado puntada sin hilo, no resulta disparatado pensar que ha puesto a Alberto Fernández como candidato a presidente para que, en una eventual victoria electoral, se inmole decretando un indulto para quienes han robado del Tesoro público. Esa sospecha quedaría disipada si Alberto Fernández hiciera público un compromiso solemne de negarse a firmar cualquier posible dictamen del Congreso sobre una amnistía general, y en caso de que el Congreso insistiera en su propósito, estar dispuesto a presentar su inmediata renuncia en forma indeclinable. No se permitieron la amnistía y la impunidad para los militares, tampoco deberían permitirse para los civiles, y exigimos certeza sobre esto.

La precaria salud de la Justicia argentina no soportaría una amnistía por delitos tan graves y con tantas consecuencias políticas, sociales, morales y económicas. Sería la muerte del Estado de Derecho y de la República.

Humberto Guglielmin

guglielmin.humberto@live.com

Qué país queremos

Se acercan las elecciones y, una vez más, contemplamos la campaña y comprobamos que, con el objetivo de ganar, vale todo. Como si fuera una final deportiva, mientras esperamos el resultado profundizamos las diferencias. Lo que llamamos la grieta. La sociedad se distrae con esto y muchos no advierten cuál es el tema trascendental que se define en esta votación: qué clase de país llegaremos a tener. El futuro. Debemos tomar conciencia de que el tema traspasa nuestras fronteras y hay intereses actuando para que ganen los que nos convertirán en una nación diferente a lo que somos y poniendo en peligro la democracia .

Ante tantas opciones y desilusiones es difícil poder decidir, pero debemos confiar en aquellas personas bienintencionadas y apoyar la posibilidad de superar los problemas que atravesamos, priorizando lo más importante que se juega en esta elección: el destino de nuestra patria .

Adriana Di Paolo

DNI 6.221.705

Desempleo

Fui a hacerme un análisis clínico a un laboratorio y la señorita que me atendió y recibió era colombiana. Pasé por la verdulería y el chico que con gran amabilidad me cobró por mi compra era de Perú. Me junté con unas amigas en un bar a tomar algo y el mozo, simpático y respetuoso, era de Venezuela. ¿Cómo medimos el desempleo en nuestro país de fronteras abiertas, adonde vienen a trabajar ciudadanos de otros países? Porque trabajo, al parecer, hay. ¡Qué difícil!

Mariana Suárez

DNI 25.598.646

Decepción

Al escuchar las palabras del Presidente con motivo del Día de la Bandera, y viendo el auditorio infantil que lo rodeaba, no pude menos que sentir una gran decepción. Me pregunto si el Presidente olvidó el motivo de su discurso, tan cegado por el combate electoral en que está inmerso, al igual que los demás políticos que aspiran a lograr un cargo importante en octubre. El Día de la Bandera necesitamos recordar y homenajear a su creador y aprovechar la atención de los niños para transmitirles toda su grandeza.

Qué pena, señor Presidente, ha perdido una gran oportunidad.

Elba D'Onofrio

DNI 5.202.961

Perdiendo identidad

Veo con enorme tristeza que las fechas en que se recuerdan hitos históricos de nuestro país van siendo acomodadas en el almanaque al solo efecto de crear un feriado largo que, teóricamente, favorece al turismo. Me pregunto si existe realmente ese invocado movimiento turístico en el actual escenario económico, con sus secuelas de desocupación y alto índice de inflación. Pero más allá de este interrogante, que sin duda podrá ser respondido con mayor solvencia por economistas o sociólogos, resulta lamentable la pérdida de identidad y reconocimiento hacia las personas que han contribuido al desarrollo de nuestra patria. Paulatinamente, han ido perdiendo identidad fechas como el Día del Himno, el Día de la Escarapela, el Día de la Independencia y muchas otras. Este fenómeno se ve incluso en jóvenes que aún están cursando la escuela primaria o la secundaria. Mal destino nos aguarda si no somos capaces de recordar y reconocer los valores de quienes nos precedieron y rendirles merecido homenaje. Ahora, peor aún, nuestros dirigentes utilizan las fechas patrias para desarrollar actos políticos. De esta forma, nadie recordó a Manuel Belgrano en su verdadera magnitud, solo se escucharon provocaciones hacia determinados sectores, aspiraciones amorosas con el prócer y una serie de actitudes que merecerían que el creador de nuestra bandera fuese desagraviado. Con toda seguridad eso no sucederá y terminaremos aceptando con naturalidad que no sabemos nada de nuestro pasado ni nos interesa y que ello no nos avergüenza.

"Ay, patria mía", fueron las últimas palabras del general Manuel Belgrano. Quizás desde su lugar las habrá repetido estos días.

Evaristo Spallanzani

DNI 8.296.830

Medicamentos

El candidato a diputado por el kirchnerismo Sergio Massa manifestó por la redes sociales que a este gobierno no se le aguantan cuatro años más.

Y el motivo que justifica la anterior opinión lo manifiesta con una noticia en cartel que dice que la venta de medicamentos disminuyó un 13%. ¿Tiene estadísticas confiables que digan que hubo un aumento de la mortalidad o que los sistemas de salud están colapsados por el aumento de pacientes? Con ese criterio se podría inferir que las políticas sanitarias implementadas por el actual gobierno llevaron a la baja en la venta de medicamentos por disminución de patologías en la población.

Son patéticos los argumentos que utilizan algunos candidatos para tratar de obtener un voto.

Juan Alberto Ceriani

DNI 4.192.712

Fórmulas

Las asociaciones de políticos para integrar las diversas fórmulas que competirán en las próximas elecciones son tan extrañas, insólitas, inesperadas y sorprendentes que me recuerdan a la frase que Mirtha Legrand suele decir al finalizar sus programas: "Lo que no es... puede llegar a ser".

Raúl H. Álvarez

DNI 7.619.244

Bajoviaducto Mitre

En nuestro carácter de representantes de la Asociación Vecinos de Belgrano nos reunimos la semana pasada con el equipo responsable de la concesión. Confirmamos que en las Mesas de Participación Ciudadana se omitió importante información. En las mesas no se dijo que el canon base que se pide por estas tierras es inferior a US$2 por mes por m2. Tampoco se dijo que quien ganase la concesión comenzaría a pagar recién a fines de 2024. No se dijo que el destino de Congreso a Juramento sería la ampliación del mal llamado Barrio Chino sobre tierras públicas. No se dijo que la seguridad quedaría a cargo del concesionario. No se dijo que durante 30 años los locatarios podrían cambiar el destino comercial todas las veces que quisieran. No se dijo que bajo los viaductos se podrían instalar todo tipo de comercios, minoristas, mayoristas, depósitos, mercados, supermercados, clubes de música. En las mesas se pedía a los vecinos que escribieran en un papel lo que querían y lo que no querían bajo los viaductos, como si pudieran elegir. Indignante desde donde se lo mire.

Enrique Banfi

Presidente de la Asociación Civil Vecinos de Belgrano

DNI 5.071.923

Espartanos

¿Qué se obtiene poniendo a una persona en libertad sin haberla preparado física y psíquicamente para enfrentarse a la vida fuera de la cárcel, ni para un medio ambiente donde prima la honradez, donde pueda ser útil a la sociedad? A su vez, esta le debe proveer las ofertas de trabajo para tal fin. La Fundación Espartanos, de Coco Oderigo y Damián Donnelly, es una organización sin fines de lucro que se sustenta con el aporte de voluntarios y donantes que buscan bajar la tasa de reincidencia delictiva, promoviendo la integración, la socialización y el acompañamiento de personas privadas de su libertad a través del rugby, la educación, el trabajo y la espiritualidad, actividad que cumple satisfactoriamente. Dado que tal tarea de reinserción le corresponde al Estado y que actualmente no se cumple, al menos no satisfactoriamente, ¿no debería destinar una partida presupuestaria para brindar ayuda económica a dicha fundación?

Guillermo Vidal Albarracin

hgva@durrieu.com.ar

En la red

Los jóvenes se muestran descontentos con la política, pero impulsan su propia agenda de propuestas

Facebook

"Puedo estar a favor o en contra, pero está perfecto que se involucren y participen" - Sil Espi

"Jóvenes sin pensamiento propio... adoctrinados desde temprano" - Bauti Farioli

"Es válido que la juventud se exprese, sería triste que fueran pasivos" - Guillermo Marcial Basualdo

"No proponen nada y extienden la adolescencia para vivir de los padres, solo son idealistas útiles, usados por políticos viejos que se adaptan a los tiempos que corren, pero que no pierden las mañas."- César Cabot

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina