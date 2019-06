De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de junio de 2019

La vicepresidencia

Los argentinos coincidimos en exigir a los dirigentes consensos básicos para definir los lineamientos para desarrollar la gestión política, aunque muchas veces esa exigencia no supera lo meramente discursivo. Nos cuesta ir a las cosas, ponernos de acuerdo para hacer. El próximo período de gobierno representa otra gran oportunidad para hacer las reformas que nuestro país necesita. Por eso, el Congreso tendrá un gran protagonismo, ya que esas reformas deberán hacerse por ley. La vicepresidencia tiene un importante rol institucional, que muchos denigran con ignorancia superlativa. El vicepresidente preside el Senado y es el reemplazo natural del presidente. Como presidente del Senado, tiene la importante misión de articular las acciones parlamentarias para que el gobierno alcance las metas de su plan; como dirigente, tiene la responsabilidad de procurar gobernabilidad en armonía con los distintos bloques y con la sociedad. Como reemplazante del presidente, tiene la obligación de lealtad republicana.

Marita Goñi

Abogada y diputada de la Nación (MC)

Respeto

En un programa de TV, el señor Dady Brieva, militante K, sostuvo: "Nosotros le tenemos respeto al oficio de chorro". No hacía falta su aclaración después de ver cómo se condujeron los kirchneristas durante sus doce años en el poder.

Alejandro Gómez

DNI 16.495.401

Falta un programa

A las decisiones de la convención de la UCR encaminadas les falta la redacción de un programa político y una propuesta económica a compatibilizar dentro de Cambiemos y con otras fuerzas afines del arco republicano y democrático, porque su importancia es fundamental (como se probó cuando redactamos el programa de la Multipartidaria de 1981 y el programa de gobierno de 1983) para poder converger en la defensa del sistema, su gobernabilidad y la ampliación de la base de adhesión. El drama es estructural: la sustentación rural-energética no alcanza todavía para sostener el país y la solución urbana se asienta sobre una crecida burocracia e industrias con dificultades para competir internacionalmente. El desequilibrio demográfico traumático que nos impone la desmesura del conurbano, especialmente la franja Avellaneda-La Matanza hasta el Gran La Plata, solo es viable con subsidios que empobrecen a las provincias, las regiones y el Tesoro. Sin olvidar la cuestión educativa, el acceso laboral posible y previsional.

No hay partido sin programa, no hay gobierno de unión nacional sin programa de letra chica; no hay negociaciones convergentes serias sin el cómo y el para qué escritos; no hay horizonte sin la previsibilidad de un programa que fundamente la esperanza.

Roberto Rodríguez Vagaría

DNI 8.451.791

Bronca con el PAMI

Bronca. Impotencia. Indignación. Falta de respeto. Estos son los sentimientos que surgen al comenzar un trámite en la oficina del PAMI, en mi caso, en la filial 5, de Ecuador 652 en CABA. Es indignante la atención de los funcionarios hacia los afiliados.

Comenzando desde el pésimo sistema implementado, por el cual hay que hacer una fila desde las 7 para que la atención al público comience a las 8 y recibir los números para ser atendidos posteriormente. Los números se dan solamente hasta las 8.30, con lo cual muchísima gente queda sin ellos y debe volver otro día. Los números se entregan después de demostrarle al empleado de turno que se tiene la documentación necesaria. Después de un promedio de cuatro horas de espera, se llega a otra persona que atiende de igual mal modo y que le indica que falta documentación, por lo que todo ese tiempo transcurrido fue inútil, porque la primera persona que lo atendió no le indicó con corrección cuáles eran todos los requisitos necesarios. Da mucha bronca presenciar que jubilados con dificultad para desplazarse, enfermos, con discapacidad deben soportar pésimos tratos por parte de los empleados y, lo que es peor, salir de la filial sin tener su tema resuelto. Una total falta de respeto, de desconsideración, de desinterés hacia la gente que trabajó su vida entera para llegar a ser beneficiario de esta obra social que maltrata a sus afiliados y, lo que es peor, no satisface sus necesidades médicas, deteriorando su salud sin ningún tipo de consideración. A este pésimo sistema de atención se le suman las constantes asambleas que organizan los empleados, suspendiendo la atención al público que pacientemente espera desde hace muchas horas. ¿Se podrá contratar el servicio de algún ingeniero industrial que cambie el procedimiento actual? ¿Se podrá modificar el sistema para que sea más simple, amigable y ayude a todos?

Debo destacar dos excepciones: la doctora Porto y la licenciada Villanueva, quienes a pesar de todos los impedimentos propios del sistema (o no sistema) implementado ponen una voluntad sobrehumana para solucionar los temas. El personal policial también es amable y servicial.

Señores titulares del Inssjp, es inaceptable continuar con esta forma de atención. Los jubilados no se merecen esto.

Dafne Anghelidis

dafneanghelidis@yahoo.com.ar

Historia distorsionada

El feriado del 20 de junio me pareció más que adecuado visitar el Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama. Aunque quedé muy bien impresionado con la limpieza, prolijidad y cuidado con que se exhiben las piezas, el guion curatorial demuestra que la batalla cultural ha sido ganada por una visión sesgada, equívoca (cuando no falaz), sofística y engañosa de la historia argentina. Así, me enteré (porque mis abuelos no me lo contaron) de que la llegada de mis humildes antepasados italianos en 1866 fue poco menos que una pérfida maniobra urdida por una maligna clase dominante para someter a los nativos y destruir su valiosa civilización. En la misma línea, la Conquista del Desierto es definida como "una campaña militar [...] que respondió a la necesidad de generar un mercado de tierras para la consolidación de un modelo agroexportador en beneficio de una clase terrateniente [...] de la que procedía el grupo dirigente" (sic) y "fue presentada como una victoria del progreso". No hay que sorprenderse: en el Museo Histórico de Bahía Blanca se define al general Roca como un genocida a pesar de que esa ciudad, como también Buenos Aires, es gobernada por un partido político que (si es que la historia argentina le interesa) seguramente no comparte semejante visión aberrante del pasado. La Argentina no solo necesita remediar sus males económicos. También es necesario vencer los prejuicios ideológicos con los que se pretende reescribir la historia y, lo que es peor, con los que se la enseña a los incautos que acuden a las instituciones estatales con la confianza de que desde allí se expone y difunde una realidad científica. Mostrar la historia distorsionada desde los museos públicos guarda alguna semejanza con las exposiciones "de arte maldito" con las que se pretendía "reeducar" el gusto artístico de un pueblo.

La cuestión da para mucho más y deberá ser planteada antes de que la distorsión se convierta en dogma.

Juan Javier Negri

javier_negri@negri.com.ar

Bajo el viaducto

El 5 de julio se abrirá una licitación que permitirá que se realice bajo el viaducto Mitre un corredor gastronómico y comercial con supermercados, grandes depósitos de mercadería perecedera y locales con música a cielo abierto. Desde Juramento hasta Congreso de Tucumán podrán instalarse cómodamente una gran cantidad de comercios, que aumentarán el ruido, la basura y la contaminación ambiental, en un barrio que está colapsado por la cantidad de edificios y comercios para los que no estaba preparado. De concretarse dicha licitación, el barrio de Belgrano perderá su identidad. Pido por favor al presidente de la Nación y al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que entiendan nuestra problemática y que anulen esta licitación, para tranquilidad de los vecinos y para demostrarnos que no todos los políticos son lo mismo, que se puede gobernar pensando en mejorar la vida de los ciudadanos.

Arq. Adriana Zacañino

DNI 10.961.704

VTV en Pilar

Quisiera solicitar a las autoridades correspondientes que se exima a los vecinos del partido de Pilar de mantener al día la verificación técnica vehicular. El mal estado de las rutas y calles del partido impide tener los autos en condiciones de aprobar ese control. Pido esto ante la firme convicción, apoyada en estadísticas, de que el estado de los vehículos no es causa principal de accidentes, muy por el contrario. Si bien conducir en estado de embriaguez o intoxicación lo son, también lo es, y más aún, el mal estado de las rutas y calles.

Pido este beneficio de emergencia hasta que el municipio pueda cumplir con su obligación de mantener como se debe las rutas y calles a su cuidado.

Santiago Reigada

DNI 17.255.953

Baldosas informativas

Muy acertadamente el área de cultura de la ciudad de Buenos Aires se preocupa por el conocimiento del patrimonio arquitectónico, y para contribuir a ese fin en las calles céntricas ha colocado en las veredas unos baldosones de piedra donde se ha tallado información sobre los edificios que se consideran valiosos: nombre, entidad que lo hizo construir, año y arquitecto proyectista. Y es así como frente al edificio de Florida 40 podemos leer: "Edificio Protegido - Banca Nazionale del Laboro - 1988 - Arqs. Mario Botta y Haihg Uhulogian". Quienes un poco sepan de italiano advertirán de inmediato un furcio, ya que debería leerse "Lavoro". Quizás haya contribuido a que este error pase inadvertido la moda actual de que los funcionarios usen en forma más bien artificial un lenguaje "popular", y entonces es habitual oírlos hablar del "laburo" en lugar del trabajo o del "laburante" y no del trabajador.

Juan Pablo Martínez

DNI 4.359.759

En la red

Izan una bandera de Cuba en una escuela de Chaco

Facebook

"Debe hacerse una investigación de esa escuela y de todo su personal" - María Teresa Jaje

"A las autoridades las tienen que echar, y si les gusta el comunismo, que vayan a dar clases a Cuba" - Andrea Ricci

"Tendrían que sacar de sus cargos a estos directivos, por faltar y no respetar a nuestra enseña patria" - Marta Núñez

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina