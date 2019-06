De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de junio de 2019

Carta de la semana

Mauro, que tu ejemplo se propague

Mauro Colagreco, a quien no tengo el gusto de conocer, es un ejemplo digno de ser imitado. Un hombre joven, cuyos inicios tanto aquí como en el exterior fueron muy modestos. Pero con una perseverancia digna del mayor encomio, ha triunfado en su carrera profesional, con gran esfuerzo y tenaz dedicación, organizando un genuino equipo de trabajo que lo acompaña. Ha sido premiado con las tres estrellas Michelin, privilegio de muy pocos, y su restaurante Mirazur acaba de ser galardonado como el número 1 en el mundo. Qué maravilla, qué ejemplo digno de imitar, qué buen maestro para nuestros jóvenes. ¡Cuánta falta nos hace contar con emprendedores como Mauro!

Mis sinceras felicitaciones, con el deseo de que este ejemplo se propague a otros argentinos. ¡Bravo!

Juan María Ocampo

DNI 4.253.980

Amar a Belgrano

Gracias por el editorial del jueves pasado ("Amar a Belgrano"), que destaca a uno de nuestros próceres más dignos de imitar. Su impecable factura me devolvió el orgullo de ser argentina, perdido en estos tiempos de tanta confusión de valores y división de hermanos, causada por alguien que solo se ve a sí misma. ¿Cómo hacer para que todos los que van a elegir un destino de país en octubre puedan leerlo y meditarlo? Me dieron ganas de sacar miles de copias y repartirlas en la boca del subte.

Cecilia Rodríguez Moncalvo

DNI 6.401.375

Consulta popular

El recambio institucional no se destaca por el debate de los problemas básicos, que sirva para definir políticas de Estado o medidas en defensa de las necesidades de la ciudadanía. Sí se destaca el oscurantismo sobre un problema que conmovió todo el año pasado lo más sagrado del ser humano: "la vida o la muerte". Quizá podría evaluar el presidente Macri el análisis del artículo 40 de nuestra Carta Magna, que establece la facultad de convocar a un plebiscito no vinculante sobre el tema de referencia, la interrupción voluntaria del embarazo. Como el presidente Alfonsín enterró el disparate del conflicto de Chile con el plebiscito de 1984, ahora, sin gastar un peso, con un simple agregado en las elecciones de una boleta celeste o verde los votantes de todo el país pondrían punto final a este tema. Bueno sería que por lo menos se anunciara que se está estudiando está posibilidad, así sabremos que no es un tema para definirlo con agitaciones populares. Tampoco para que la representación mayoritaria de los argentinos quede solamente librada a la libertad de conciencia de los legisladores en una cuestión de tanta magnitud. Qué ejemplo daríamos de responsabilidad democrática sobre algo tan sagrado.

José María García Arecha

Ex senador (UCR - CABA)

josemgarciaarecha@yahoo.com.ar

Nuevas propuestas

Nadie duda de que la joven democracia que los argentinos logramos conseguir desde 1983 ha ido progresando paulatinamente, aunque todos hubiéramos querido imprimirle mayor velocidad. En ese sentido, creo muy conveniente apoyar en las primarias abiertas a las nuevas propuestas que van surgiendo, para que alcancen el 1,5% de los votos válidamente emitidos. Mal que les pese a los frentes mayoritarios, somos muchos los que deseamos una democracia libre de la rancia chapucería que nos ofrecieron hasta ahora. El costo de estas supuestas elecciones es muy alto como para que las desaprovechemos.

Gaspar I. Gazzola

ggazzola@gmail.com

Descuidados

A Dady Brieva le diría que siga hablando, porque cada vez se parece más a Herminio Iglesias. En su último aporte a la campaña K, aun cuando dijo: "No quiero perjudicar al kirchnerismo con mis dichos y declaraciones", largó, sin filtro: "Nosotros le tenemos respeto al oficio del chorro". Esto lo pinta de cuerpo entero a él y al resto de la banda de la "Pasionaria del Calafate" (Fernández Díaz dixit). Es la imagen viva de la obsecuencia, tan sumiso que denota su incapacidad para discernir por cuenta propia. Y si hablamos de valores, no es el único charlatán. Guillermo Moreno dijo que se puede vivir de lo ajeno, pero con códigos, y Grabois no se quedó atrás y afirmó que antes de ser cartonero saldría "de caño". Otro que opina es el candidato presidencial Alberto Fernández, que dijo que la corrupción en la gestión kirchnerista fue algo así como un "descuido ético".

¿Será así o escuché mal? Voy a esperar a ver algún noticiero para confirmar.

Lidia B. Fontela

DNI 5.086.259

Inmigrantes

La enorme aglomeración de inmigrantes en grandes ciudades de nuestro país, que se dedican fundamentalmente al comercio o a la construcción, debería alertar al Congreso sobre la necesidad de modificar la ley de inmigración y las normas vinculadas con ella, para que sean las autoridades nacionales o provinciales las que los ubiquen en ciertas áreas de nuestro extenso territorio, como ocurre en la gran mayoría de los países. Los que llegan de Bolivia y de China, entre otros, son expertos conocedores de los beneficios que produce la tierra. De esa manera, con apoyo, incentivos y medidas razonables para asegurar su propiedad a los que se nacionalicen y radiquen, se desarrollarían los espacios vacíos, dedicándolos especialmente a la agricultura y ganadería, aptas para la región asignada, en regiones tan importantes y despobladas como la Patagonia, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra soberanía e incentivando las inversiones nacionales y extranjeras.

Ana Sofía Aráoz de Lamadrid

DNI 3.676.593

Humor

En su reciente visita a Tucumán, el candidato a la presidencia por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo: "A la corrupción hay que erradicarla definitivamente". Realmente, su comicidad merece como nota un sobresaliente. Y, como respuesta, una expresión con idéntico humor. Por ejemplo, nunca como hoy tuvo tanta vigencia la conocida expresión que dice "tiene razón, pero marche preso", y que podría aplicarse a muchos exfuncionarios K.

Daniel E. Chávez

DNI 12.161.930

Superliga de fútbol

Hace poco tiempo los clubes de primera división, con la promesa de jerarquizar el fútbol argentino, mejorando su organización y desterrando viejas y mañosas prácticas, conformaron la Superliga. Pero nada cambió, algo que era de esperar ya que los dirigentes son los mismos o iguales a los de siempre. Tras el bochorno mayor de la historia de la AFA (38 a 38 en una votación de 75) se esperaba de la Superliga una organización ejemplar. Lamentablemente no es así: los reglamentos se burlan o se cambian a piacere, como las sanciones a los clubes que no cumplen con los requisitos económicos, a los que les descontaron puntos para luego dar marcha atrás y dejar la sanción "en suspenso". Para lograr esto los clubes infractores no vacilaron en apelar al mismísimo presidente de la Nación y así "salvarse". Después quisieron cambiar el sistema de descensos, ahora quieren que sean dos y no cuatro, cuando este número fue fijado para que desde el torneo de 2020-2021 participen 22 equipos y así los campeonatos se jueguen en dos ruedas, con partidos de local y visitante, como en todo el mundo y corrigiendo de una vez por todas el dislate de los 30 equipos, locura ahora copiada por la AFA con 32 equipos en la B Nacional. ¿No es más lógico cambiar la cantidad de descensos a partir de jugar los campeonatos con 22 equipos definitivamente ? Así se podría dar una organización firme y duradera. Otra deuda de la Superliga son los horarios de los partidos, ya que River y Boca de locales deben jugar de tarde y no de noche, para poder vender los partidos a Europa, además de beneficiar a los hinchas, principalmente a los sacrificados del interior del país, porque cuando los cotejos terminan casi a la medianoche no funcionan subtes, escasean los colectivos y ni hablar los trenes.

Es hora de que la SAF se ponga los pantalones largos, por el bien del fútbol y de todos los que lo amamos.

Oscar F. Ramón

DNI 8.365.350

Más verde

Los barrios de Belgrano y Núñez necesitan más espacios verdes. En este sentido, los vecinos esperamos por un lado que se respeten sus fisonomías y se aprovechen los espacios generados en el bajo del nuevo viaducto Mitre para un corredor verde, arbolado y multifloral. Decimos basta de cemento en plazas y no a la mercantilización de los espacios públicos. La contaminación multifactorial en las ciudades afecta la salud de millones de personas, con un aumento de la tasa de enfermedades respiratorias, como cáncer de pulmón, neuropatías y accidentes cerebrovasculares. La salud ambiental está en riesgo, pide urgente protección y cuidado. Los ciudadanos y vecinos de Belgrano y Núñez quieren ser respetados, escuchados y que se generen más espacios verdes, más árboles, más naturaleza y menos cemento.

En suma, más saludables.

Damián Pablo Ballester

dpballester@hotmail.com

En la red

